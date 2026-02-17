Colombia

Petro lanzó advertencia al Consejo de Estado por suspender aumento del salario mínimo: “Incentivan la movilización social”

El presidente aseguró que la decisión del cuerpo judicial colegiado va en contra de los derechos fundamentales

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno acata el auto del Consejo de Estado sobre el salario mínimo - crédito César Carrión/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se mantiene en la idea de que el Consejo de Estado se equivocó al suspender provisionalmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7%. De acuerdo con el jefe de Estado, la decisión del máximo juez de la administración pública está yendo en contra de los derechos de la población trabajadora.

En consecuencia, en un mensaje publicado en su cuenta de X, instó a la ciudadanía a movilizarse en rechazo de la determinación del cuerpo judicial colegiado. Advirtió, en todo caso, que el Gobierno nacional está cumpliendo con lo ordenado por el Consejo de Estado, que pidió que en un plazo de ocho días calendario expida un nuevo decreto en el que “se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo para 2026″. Ese periodo todavía no ha terminado.

"Estoy cumpliendo con exactitud el fallo de la justicia, pero los fallos de la justicia no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social”, señaló.

En su declaración afirmó que su administración cumplirá con todos los requerimientos establecidos en el auto del máximo juez de la administración pública. "La respuesta al magistrado Morales del Consejo de Estado, llena todos los requerimientos que nos ha pedido y se los entregamos con mucho gusto“, indicó.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo y motivó manifestaciones en palacios de justicia - crédito @petrogustavo/X

Cabe resaltar que el afiche que compartió el primer mandatario, en el que se convoca a una concentración en las palacios de justicia de las capitales de Colombia, tiene una fecha errada: 28 de enero.

En desarrollo...

