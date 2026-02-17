Colombia

Paseo familiar en una finca de Calima El Darién, Valle, terminó en robo por abuso de confianza: Policía explicó el caso

Las autoridades adelantan diligencias para determinar si personas invitadas a la reunión social y familiar estarían implicadas y reiteraron que la seguridad del municipio no se vio comprometida en este caso

Policía entregó detalles del hecho de inseguridad contra un grupo de personas en una finca de Calima El Darién - crédito Valle al Instante/Facebook

Las reuniones familiares y de amigos constituyen una práctica habitual en diversas regiones del país, donde se organizan encuentros en fincas, zonas costeras o destinos turísticos con el objetivo de compartir momentos de esparcimiento en un ambiente de confianza y seguridad.

Sin embargo, este no fue el caso de un grupo de personas que fue víctima de robo en medio de condiciones insólitas.

El hecho de hurto se habría ejecutado en medio de un presunto abuso de confianza, que alteró la normalidad en una finca rural de la vereda La Unión, bajo jurisdicción del municipio de Calima – El Darién (Valle del Cauca).

El hecho ocurrió durante la
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los huéspedes dormían - crédito Andrés Juan/Facebook

Según información preliminar del Departamento de Policía del Valle del Cauca, la situación se registró durante la madrugada, después de una reunión familiar.

El reporte oficial indicó que los hechos se habrían producido entre las 4:00 y 5:00 a. m., periodo en el que los asistentes al encuentro social se retiraron a descansar en el inmueble.

Al despertar, varias personas notaron que sus pertenencias habían sido revisadas: se encontraron bolsos abiertos, carteras vaciadas y faltantes de documentos y objetos de valor.

“De acuerdo con lo manifestado, algunos asistentes se retiraron a descansar hacia las cuatro horas y otros sobre las cinco horas. Al despertar, ellos evidenciaron que sus pertenencias se encontraban desordenadas con bolsos tirados y carteras abiertas, sin documentos ni objetos de valor. De manera preliminar, se investiga la posible ocurrencia de un hurto, al parecer, relacionado como abuso de confianza por parte de algunas personas que habrían participado en la misma actividad social”, indicó subteniente Diego Fernando Romero Vargas, comandante de Estación Calima Darién.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, no se detectaron signos de ingreso forzado ni violencia, lo que orientó las primeras hipótesis hacia un hurto bajo la modalidad de abuso de confianza, sugiriendo que asistentes a la reunión podrían estar relacionados con la desaparición de los elementos.

Tras recibir la alerta, unidades policiales se desplazaron a la finca para realizar las verificaciones iniciales. Como resultado de la intervención, las autoridades lograron recuperar algunos objetos, incluyendo tarjetas y llaves de vehículos pertenecientes a las víctimas.

Las autoridades investigan los responsables
Las autoridades investigan los responsables de este hecho - crédito Andrés Juan/Facebook

“Gracias a la rápida reacción institucional, unidades policiales hicieron presencia inmediata en el lugar de los hechos, logrando la recuperación de algunos elementos, entre ellos tarjetas de crédito, débito y llaves de vehículos pertenecientes a las víctimas, así como también sus ropas y objetos personales”, dijo puntualmente el oficial.

La Policía confirmó que la situación no dejó personas lesionadas ni se presentaron confrontaciones físicas, tratándose exclusivamente de la pérdida de bienes materiales.

Continúan las labores investigativas para esclarecer la dinámica del hurto, establecer eventuales responsables e identificar a los posibles implicados.

La Policía reiteró que el municipio de Calima – El Darién mantiene condiciones de seguridad tanto para residentes como para visitantes, e instó a la comunidad a reportar cualquier hecho sospechoso a través de los canales oficiales.

Finalmente, la Policía invitó a los turistas a elegir establecimientos que cumplan con la normativa y a mantener una comunicación oportuna con las autoridades en caso de situaciones inusuales.

“Se adelantan labores investigativas correspondientes para esclarecer plenamente lo sucedido e identificar a los responsables de este hecho. La Policía Nacional reitera que el municipio de Calima El Darien continúa siendo un destino seguro para el turismo el departamento del Valle del Cauca. Invitamos a visitantes y residentes a hacer uso de establecimientos y alojamientos que cumplan la normatividad vigente”, puntualizaron las autoridades.

Versión indicó que sí fue un hurto

Una de las presuntas afectadas por el hurto expresó su desacuerdo a través de redes sociales con la versión oficial. La mujer sostuvo que no se trató de un abuso de confianza sino de un robo, y cuestionó el manejo informativo de las autoridades.

Según su relato, solo se hallaron algunos papeles y prendas de vestir esparcidos, los cuales fueron llevados a la estación policial por un habitante de la comunidad de Jiguales, que intentó localizar a los propietarios.

Una de las presuntas afectadas
Una de las presuntas afectadas señaló que sí se habría tratado de un robo y no un hecho por abuso de confianza - crédito Nubia Patricia Loaiza/Facebook

La afectada calificó como una falta de respeto que, a su juicio, se minimizara la gravedad del hecho, y criticó las políticas de seguridad en el municipio, señalando que las acciones de las autoridades no han sido suficientes para brindar tranquilidad a la población local.

