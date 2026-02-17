Mujer denunció en TikTok que le robaron millonaria suma al intentar hacer un pago en línea en página que resultó falsa: “Era igualita”

Gabriela Sofia Diaz denunció que tras intentar el pago dos veces, le robaron más de 3.000.000 millones de pesos de su Nequi. La empresa no se hizo responsable del hurto - crédito @98gabrielladz / TikTok

El auge de los pagos digitales para servicios públicos, compras y transferencias, ha facilitado la vida de millones de usuarios.

Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude que afectan de manera directa las finanzas personales. Un caso reciente expone cómo una simple operación de rutina puede convertirse en una pérdida significativa si no se toman las precauciones adecuadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La historia de Gabriela Sofía Díaz, usuaria de TikTok, se ha viralizado tras relatar en video su experiencia al intentar pagar el recibo de gas natural a través de medios digitales.

Ella misma explicó: “Vengo a hacer una denuncia pública. Honestamente, no iba a hacer este video, pero me pasó a mí y no quiero que le pase a nadie más. Me robaron 3.500.000 de mi cuenta Nequi”.

La usuaria detalló que el incidente ocurrió el martes 10 de febrero, cuando intentó abonar el servicio de Vanti. Al no encontrar la opción habitual en la aplicación de Nequi, buscó por navegador y accedió al primer enlace sugerido por internet, convencida de que era la página oficial.

Según su relato, el sitio era idéntico al portal legítimo, lo que la llevó a ingresar su información personal y la clave dinámica, elemento clave de seguridad en transacciones digitales.

Al recibir un error en el primer intento, Gabriela repitió el procedimiento. El resultado fue devastador: “Puse la segunda vez la clave dinámica cuando me aparece un mensaje en Nequi que yo había ingresado exitosamente a mi cuenta de Nequi y que había hecho una compra por 3.500.000”.