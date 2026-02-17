MiLoto dejó un nuevo millonario en Duitama, Boyacá: este es el premio que se llevará el afortunado

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 17 de febrero de 2026 - crédito cortesía

El sorteo número 0486 de MiLoto trajo un giro inesperado para un colombiano que esperaba por un golpe de suerte. Por primera vez, un residente de la ciudad de Duitama, Boyacá, se llevó el premio mayor de 400 millones de pesos, tras acertar los cinco números que marcaron la suerte de la jornada.

La jornada, celebrada el 16 de febrero de 2026, no solo benefició al ganador principal. Según el reporte oficial, más de 9.800 participantes recibieron premios en diferentes categorías, sumando un total de 483 millones de pesos distribuidos entre quienes acertaron dos, tres o cuatro números.

El reconocido juego de azar MiLoto no se limita a los premios entregados a los jugadores. Desde su lanzamiento en octubre de 2023, el juego ha canalizado más de 18.800 millones de pesos hacia el sistema de salud colombiano.

Este aporte proviene de los recursos generados por el propio sorteo, que además ha repartido más de 43.951 millones de pesos en premios a nivel nacional, según el balance presentado por la empresa operadora.

Este modelo de juego, que combina entretenimiento y responsabilidad social, ha permitido que más de 2,5 millones de premios sean pagados en todo el territorio. Así, MiLoto se posiciona como una herramienta relevante para el desarrollo de proyectos sociales y el fortalecimiento del sector salud.

Duitama y la apuesta manual: El factor humano detrás del ganador

El caso de Duitama destaca por el modo en que se selló la suerte. El boleto ganador fue adquirido a través de un vendedor ambulante, mediante una apuesta manual, es decir, el propio jugador eligió los números que lo convirtieron en el primer gran ganador de Boyacá.

La llegada del premio mayor a Duitama rompe una tendencia y genera nuevas expectativas en otras regiones del país, donde el juego sigue ganando adeptos. El acumulado para el próximo sorteo se estableció en 120 millones de pesos, reavivando el interés de quienes buscan replicar la hazaña boyacense.

MiLoto ha expandido su presencia en miles de puntos de venta físicos, redes autorizadas y plataformas en línea, facilitando el acceso para quienes desean participar. Las reglas sencillas y la posibilidad de elegir los números, ya sea de manera manual o automática, han contribuido a su rápido crecimiento.

En cuanto al proceso de reclamación, el nuevo millonario deberá contactar a la Fiduciaria de Occidente para iniciar el trámite. La información sobre los pasos a seguir y los requisitos necesarios se encuentra disponible en el portal oficial de Baloto, garantizando transparencia y seguridad para los ganadores.