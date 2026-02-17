Colombia

Masacre de El Salado, la iniciativa de ‘Se lo Explico con Plastilina’ que preserva la memoria de la tragedia

La labor de reconstrucción histórica incluye relatos visuales y testimonios que buscan sensibilizar sobre la violencia paramilitar y fomentar la resiliencia de quienes han decidido regresar al corregimiento

Guardar
Edgar Álvarez retrató la masacre de El Salado con figuras de plastilina, promoviendo la memoria y la pedagogía sobre el conflicto armado colombiano - crédito Edgar Humberto Álvarez/¿Se lo explico con plastilina?/x

A 26 años de la masacre de El Salado, la memoria y la pedagogía se entrelazan para mantener viva la historia de uno de los episodios más atroces del conflicto armado colombiano.

El artista plástico Edgar Humberto Álvarez, a través de su proyecto “¿Se lo explico con plastilina?”, llevó este doloroso capítulo al lenguaje visual, recreando con figuras de plastilina escenas que permiten comprender la magnitud de la tragedia y empatizar con las víctimas. En el video publicado por su cuenta, el artista detalla los hechos clave de esos días, utilizando la creatividad como herramienta para sensibilizar y educar sobre la violencia y sus consecuencias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La masacre de El Salado tuvo lugar entre el 16 y el 20 de febrero de 2000, cuando más de 450 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron al corregimiento, en el municipio de El Carmen de Bolívar, con la presunta complicidad de altos mandos de la Armada Nacional.

Las Autodefensas Unidas de Colombia
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron asesinatos selectivos, torturas y violencia sexual en El Salado con presunta complicidad militar - crédito Edgar Humberto Álvarez/ Se lo Explico con Plastilina

Los paramilitares perpetraron asesinatos selectivos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, en un despliegue de violencia extrema que dejó más de 60 personas muertas o desaparecidas y provocó el desplazamiento masivo de alrededor de 4.000 habitantes de El Salado y sus alrededores.

El video de “¿Se lo explico con plastilina?” reconstruye estos hechos: la concentración forzosa de los habitantes en la cancha de microfútbol, los interrogatorios, la violencia sexual y las ejecuciones cometidas al ritmo de gaitas y tamboras, así como la imposibilidad de enterrar a los muertos, cuyos cuerpos quedaron expuestos a la intemperie.

La propuesta artística de Edgar
La propuesta artística de Edgar Humberto Álvarez utiliza figuras de plastilina para visibilizar la tragedia ocurrida en febrero del año 2000 - crédito Edgar Humberto Álvarez/ Se lo Explico con Plastilina

Este episodio fue parte de una estrategia paramilitar más amplia, alineada en la disputa territorial que marcó los Montes de María desde mediados de los años noventa. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), entre 1999 y 2001 se perpetraron 42 masacres en la región, con al menos 354 víctimas fatales, lo que posicionó a los Montes de María como uno de los epicentros más golpeados por el conflicto.

Las AUC intensificaron desde 1996 su presencia en la zona, recurriendo a la violencia selectiva, los homicidios, las desapariciones forzadas y el despojo de tierras, en un contexto de debilidad institucional y enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales.

Los sobrevivientes de la masacre
Los sobrevivientes de la masacre de El Salado reconstruyeron sus vidas en ciudades como Cartagena y Sincelejo tras perder su territorio por la violencia - crédito Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Centro de Memoria Historica

La masacre de El Salado, la segunda más grande ocurrida en esa población, reflejó el uso de la violencia como instrumento de terror y control territorial. Las estructuras armadas instalaron retenes, detuvieron a viajeros, obligaron a la comunidad a concentrarse en espacios públicos y desplegaron una brutalidad que marcó a varias generaciones.

El informe del Cnmh, titulado: “La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra”, documenta que 60 personas fueron asesinadas en estado de indefensión y toda la población fue desplazada forzosamente, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma por años. De las aproximadamente 7.000 personas que habitaban el corregimiento, solo 730 han retornado con el paso del tiempo.

La masacre de El Salado,
La masacre de El Salado, ocurrida en febrero de 2000, dejó más de 60 víctimas y provocó el desplazamiento de unas 4.000 personas en Montes de María - crédito Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Centro de Memoria Historica

La estigmatización de la población civil, atrapada en medio de la disputa armada, quedó al desnudo en estos hechos y sus secuelas. El Cnmh resaltó que la masacre simbolizó la intensidad de la violencia paramilitar y se convirtió en un llamado urgente por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

Los sobrevivientes, desplazados a ciudades como Barranquilla, Sincelejo y Cartagena, enfrentaron el desafío de reconstruir sus vidas lejos de su territorio, mientras la comunidad internacional y las instituciones nacionales empezaban a reconocer la magnitud de la tragedia.

Entre 1999 y 2001, la
Entre 1999 y 2001, la región de Montes de María registró 42 masacres paramilitares que costaron la vida a al menos 354 personas - crédito Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Centro de Memoria Historica

El retorno a El Salado, aunque lento y marcado por el miedo, la desconfianza y las carencias, se ha convertido en un acto de dignidad y resistencia. El documento “El Salado: memorias del retorno” narra cómo las familias enfrentaron la inseguridad, la precariedad institucional y la amenaza persistente de los actores armados para recuperar su arraigo y reconstruir la vida colectiva.

El retorno no fue inmediato ni masivo; comenzó entre 2002 y 2003, gracias a la determinación de quienes, pese a las dificultades, apostaron por proteger sus tierras y reclamar su derecho a existir en el territorio.

El retorno de las familias
El retorno de las familias a El Salado representa una apuesta por la dignidad, la resistencia y la reconstrucción de la comunidad a pesar de las amenazas persistentes - crédito Comisión Intereclesial de Justicia y Paz - Centro de Memoria Historica

El proceso de regreso estuvo sostenido por liderazgos comunitarios y espacios de memoria, que promovieron la exigencia de verdad y el reconocimiento de las víctimas. Como señaló Juana Durán, estudiante del colegio Campoalegre, “rehacer la vida en el lugar donde fue deshecha es continuar la construcción de una identidad colectiva con historia y memoria”. La reconstrucción de El Salado es también una apuesta por disputar el olvido y afirmar el derecho a la vida digna.

El Cnmh reafirmó, a 26 años de la masacre, la importancia de recordar tanto la violencia sufrida como los procesos de resistencia y reconstrucción. Honrar la dignidad de las víctimas y acompañar la resiliencia de los sobrevivientes es fundamental para que Colombia avance hacia una paz basada en el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento pleno de las víctimas en la historia del país.

Temas Relacionados

Masacre de El SaladoSe lo Explico con PlastilinaAutodefensas Unidas de ColombiaConflicto Armado ColombianoColombia-Noticias

Más Noticias

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

La exreina compartió cómo sus experiencias amorosas contribuyeron a moldear su carácter y, especialmente, cómo una nueva relación con alguien 17 años menor que ella le permitió ver la vida desde una perspectiva diferente

“Te voy a mandar tus

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

La Tricolor está obligada a corregir su rendimiento y buscar una victoria en su próximo partido frente a Brasil para mantenerse con opciones

Colombia debutó con derrota ante

Defensoría del Pueblo pidió tumbar la emergencia económica que suspendió la Corte Constitucional, pero hizo importante salvedad

Iris Marín solicitó que se mantengan los recursos asignados al sistema de salud para evitar una crisis financiera en el sector

Defensoría del Pueblo pidió tumbar

Gobierno advierte riesgos por aumento de precipitaciones: Urrá e Hidroituango permanecen bajo estricta vigilancia tras pronóstico de lluvias

Las zonas del Caribe, occidente, sur andino y el Pacífico están entre las más expuestas a impactos por lluvias, según el aviso emitido durante el Consejo de Ministros y sustentado en informes del Ideam

Gobierno advierte riesgos por aumento

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

El capítulo de cierre dejó grandes emociones al recordar los mejores momentos de los últimos desafiantes

Final del ‘Desafío Siglo XXI’:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

“Te voy a mandar tus

“Te voy a mandar tus cosas por FedEx”: la exseñorita Colombia Patricia López reveló el curioso final de su primer gran amor

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata ganó la primera parte de la competencia y siguió su camino para poner su nombre en la copa

‘El chico de la ruana’ contó entre lágrimas cómo un beneficiario de sus viajes resultó ser un acosador: tenía antecedentes

La Segura sorprendió a sus fans con un video en el que aclaró rumores sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera confesó el inesperado problema que atraviesa en su segundo embarazo

Deportes

Colombia debutó con derrota ante

Colombia debutó con derrota ante Ecuador en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino

Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto

Presidente de New England Revolution desmintió negociación con Santa Fe por Brayan Ceballos

Fabián Bustos llegó a Millonarios con un reto claro: “No sirve otra cosa que ser campeón”

Colombia está lista para el Panamericano de Pista en Chile: estos son sus seleccionados y objetivos