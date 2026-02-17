Madre de universitario hallado muerto en zona rural de Gachancipá, Cundinamarca, denunció extorsiones: gobernador se pronunció

El hallazgo del cuerpo de Cristian Martín Martín en una zona boscosa de Gachancipá conmociona a la comunidad de Cundinamarca - crédito Jorge Emilio Rey/Facebook

Un computador portátil, las sesiones abiertas y el acceso a las cuentas digitales resultaron esenciales para que la familia de Cristian Martín, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, lograra rastrear el paradero del joven tras su desaparición ocurrida en la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026.

La madre relató que, tras la falta de contacto con su hijo y no lograr su ubicación, recurrió revisar su computador, en el que, afortunadamente, hallaron que el joven había dejado la sesión de la aplicación de mensajería abierta, así como su correo electrónico para identificar la última ubicación registrada: una zona rural de la vereda San Bartolomé, en Gachancipá (Cundinamarca).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El rastro que dio el dispositivo móvil y presuntas extorsiones

La búsqueda familiar culminó en la madrugada del martes 17 de febrero, puntualmente hacia la 1:00 a. m., cuando hallaron el cuerpo del estudiante en un cerro del sector rural.

El joven fue hallado suspendido de un árbol, lo que dejó como principal hipótesis un suicidio; sin embargo, su familia no cree en esta versión - crédito CTI

Según el testimonio de la madre a City Noticias, la última vez que vio a su hijo fue a las 4:40 a. m., al despedirse para que asistiera a clases: “Me dio un beso en la mejilla y yo le dije: ‘Papi, que Dios y la vida te proteja’. Y hasta ahí fue la conversación de los dos”. La falta de respuestas en el celular y los mensajes encendió las alarmas de la familia, que inició la búsqueda por cuenta propia.

Durante el trayecto al municipio cundinamarqués, la familia recibió llamadas en las que desconocidos exigieron cerca de $2.000.000 a cambio de la supuesta devolución de Cristian Martín.

Por su parte, la hermana del joven expresó a Noticias Caracol: “Cuando veníamos de camino para acá empezaron a llamar a mi mamá, que lo tenían, que un carro, que no sé qué, que plata, que $2.000.000”. Este hecho abrió la hipótesis de una posible extorsión, aunque las autoridades locales, como el alcalde Alfonso López, sostuvieron inicialmente que el caso podría tratarse de un suicidio.

En medio de la conmoción, la madre del estudiante insistió en que existen responsables, que su hijo no evidenciaba pensamientos suicidas, y exigió justicia: “Yo sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias para que el que me le hizo eso a mi hijo pague, pague, y no me importa; me llegue el agua hasta donde me llegue”, señaló a Noticias Caracol.

Cristian Martín, un joven estudioso y ejemplar, dijo su familia

Cristian Martín había iniciado recientemente sus estudios universitarios en el programa de Matemáticas y Ciencia de Datos de la Universidad El Bosque, tras obtener una beca por su sobresaliente desempeño y el alto puntaje logrado en las pruebas Saber 11.

La Universidad El Bosque lamentó el fallecimiento de Cristian Esneider Martín Martín - crédito Universidad El Bosque

Su carácter disciplinado y metódico hacía que cumpliera de forma puntual con sus rutinas, motivo por el cual la familia se alarmó al percibir que no retornó a casa a la hora acostumbrada.

Alrededor de las 6:00 p. m., ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, Janeth, la madre del joven, acudió a la Policía para reportar oficialmente la desaparición.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse tras la muerte de Cristian Esneider Martín, al expresar su solidaridad con los familiares, amigos y la comunidad educativa de la Universidad El Bosque, al tiempo que anunció el respaldo de la gobernación en las investigaciones.

“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía de la Sabana y la Sijín, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín (...) Lamentamos profundamente la pronta partida de este joven, estudiante universitario de 16 años. Nuestra solidaridad y acompañamiento a su madre, familiares, amigos y a la comunidad educativa de la Universidad El Bosque. Desde la Gobernación de Cundinamarca estaremos brindando el respaldo necesario a las autoridades judiciales, así como el apoyo y acompañamiento institucional que requiera la familia”, indicó Rey.

El gobernador de Cundinamarca pidió adelantar las investigaciones correspondientes para escleracer el caso - crédito @JorgeEmilioRey/X

Tras el hallazgo, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las diligencias urgentes, incluyendo la inspección técnica del cadáver, la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a familiares, amigos y compañeros del joven.

La investigación busca reconstruir los últimos movimientos de Cristian, que mantenía una rutina dedicada al estudio y se destacaba por su rendimiento académico, según familiares y docentes.

Por último, la Universidad El Bosque expresó públicamente su solidaridad con los familiares, amigos y docentes y solicitó prudencia durante el proceso de investigación.