La Segura actualizó el estado de salud de su hijo Lucca tras hospitalización y pidió ayuda a sus seguidores: “Vomita demasiado”

La influenciadora colombiana utilizó sus plataformas para relatar los desafíos que experimenta en la etapa actual de maternidad - crédito @la_segura/ Instagram

La influenciadora La Segura informó sobre la evolución en la salud de su hijo Lucca tras enfrentar un cuadro viral que requirió hospitalización.

El menor, hijo de la creadora de contenido y del chef uruguayo Ignacio Baladán, fue internado después de sufrir vómitos intensos y permaneció bajo observación médica varios días, hasta recibir el alta el 11 de febrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De regreso en casa, Lucca mostró dificultades para incorporar alimentos sólidos a su dieta y solo aceptó el biberón, rechazando otros tipos de comida. Ante la preocupación por la falta de apetito del niño, La Segura recurrió a su comunidad en redes sociales y solicitó consejos a quienes ya hubieran pasado por situaciones similares con sus hijos.

Durante la noche del domingo, la influenciadora agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidoras, aunque reconoció que las recomendaciones que le enviaron no resultaron efectivas para estimular el apetito del menor. “Muchas gracias por todos los tipsitos de alimentación que me han dado, pero no sirven casi”, expresó en una de sus publicaciones.

La falta de apetito del menor llevó a La Segura a solicitar consejos a su comunidad digital, que respondió con diversas recomendaciones y muestras de apoyo - crédito @la_segura/ Instagram

En medio de la crisis de salud de su hijo, La segura apareció de nuevo en redes sociales con un mensaje en el que aseguró que Lucca llevaba varios días sin comer. “Mi gordito lleva como 5 días sin comer. Solo toma tete (Mamitas, denme tips para hacer que coma). La pediatra dice que ese cuadro viral puede durar hasta 14 días”, reveló.

Ante la petición de La Segura, varias madres la apoyaron en los comentarios con consejos como: “Mi bebé le dio algo similar entonces yo le prepare colada de avena con zanahoria y pera”, “Si ya le has dado comida de sal, puedes darle calditos o crema de verduritas mientras empieza a recibir más alimentos sólidos”, “Puede darle la mermelada de frutos rojos para subir defensas”.

La situación llevó a La Segura a consultar también a su médico de confianza, quien recomendó la administración de suero. Sin embargo, esta indicación tampoco dio resultado y, según relató la propia madre, el pequeño presentó más episodios de vómito tras recibir el suero. “Él ahorita comió un poquitito y así está, como que solo con tete, y nos mandaron a darle suero, pero resulta que el suero lo pone a vomitar demasiado”, señaló en sus redes.

La Segura compartió detalles sobre el proceso de recuperación de su hijo Lucca, quien debió ser hospitalizado tras sufrir un cuadro viral con vómitos intensos - crédito @la_segura/ Instagram

A pesar de estos inconvenientes, la influenciadora compartió que el estado general de Lucca ha mejorado desde el alta hospitalaria. En sus historias de Instagram, se mostró junto a su hijo y reiteró su agradecimiento a quienes la acompañan virtualmente durante el proceso de recuperación del pequeño.

En las primeras semanas de febrero, La Segura y su pareja Ignacio Baladán comunicaron por primera vez a sus seguidores que su hijo Lucca, quien acababa de cumplir 10 meses, atravesaba un episodio de salud que requirió hospitalización. La creadora de contenido explicó que prefirió mantener en reserva la situación hasta contar con mayor claridad sobre el diagnóstico y la evolución del menor.

La noticia se conoció a través de las historias de Instagram de La Segura, donde suele compartir aspectos de su vida familiar desde el nacimiento de Lucca en abril de 2025. En una de sus publicaciones, acompañada de una fotografía junto a su hijo, escribió: “No se los había dicho, pero…”. Más tarde, difundió un video grabado en la habitación del hospital, donde se observa al niño en compañía de su padre, Ignacio Baladán, mostrando un ánimo positivo, gateando y explorando el entorno. Este gesto buscó transmitir tranquilidad a quienes seguían atentos el estado de salud del menor.

La Segura e Ignacio Baladán revelaron hace un par de días que si hijo presentó quebrantos de salud- crédito @la_segura / Instagram

La influenciadora detalló que su ausencia en redes sociales durante esos días se debió a la dedicación exclusiva al cuidado de Lucca. Confirmó que el motivo de la hospitalización fue un cuadro viral, caracterizado principalmente por vómitos, lo que llevó al equipo médico a mantenerlo en observación para prevenir una posible deshidratación, lo que días después se volvió a presentar estando en casa.

Hasta el momento, la creadora de contenido ha señalado que, a pesar de las dificultades, ha observado signos de mejoría en su hijo. Sus seguidores permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre la salud de Lucca a través de sus redes sociales.