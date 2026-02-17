Colombia

J Balvin destaca en el reciente listado de Forbes Colombia con 26 líderes del 2026: es el único artista

El cantante paisa fue el único artista cultural incluido entre políticos y empresarios destacados, demostrando el peso de la música y el entretenimiento en la agenda nacional del país hacia el futuro

J Balvin, el único artista en el listado de los 26 líderes de Forbes Colombia que marcarán el 2026 - crédito @jbalvin/IG

La revista Forbes Colombia presentó su esperado listado de los 26 líderes que marcarán la agenda del país durante 2026, una selección que reúne a las figuras que, desde distintos frentes, influirán en las decisiones políticas, económicas, empresariales, culturales y sociales de Colombia en un año decisivo para su futuro.

El ranking cobra especial relevancia debido a que 2026 estará atravesado por factores determinantes como las elecciones presidenciales y legislativas, el Mundial de Fútbol de la FIFA, un complejo panorama macroeconómico y la ejecución de megaproyectos de infraestructura en las principales regiones del país.

En ese contexto, un nombre del entretenimiento sobresale con fuerza: J Balvin, quien figura como el único artista incluido en la lista.

Según explica Forbes Colombia, el balance de 2025 mostró señales de reactivación económica, pero también dejó en evidencia desafíos estructurales que el país deberá enfrentar en los próximos años.

J Balvin, el único artista en el listado de los 26 líderes de Forbes Colombia que marcarán el 2026 - crédito @forbescolombia/IG

La inflación cerró en 5,1%, aún lejos de la meta del Banco de la República (3%), aunque con una mejoría frente a periodos anteriores. No obstante, las proyecciones para 2026 se ajustaron al alza, con incrementos de hasta 250 puntos básicos, principalmente por el aumento inesperado del 23,7% del salario mínimo.

Este escenario llevó al Banco de la República a retomar una política monetaria restrictiva. En enero, la Junta Directiva decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de intervención, que pasó de 9,25% a 10,25%, como respuesta a las persistentes presiones inflacionarias y al deterioro de los equilibrios macroeconómicos.

A esto se suma un déficit fiscal histórico, superior al 7% del PIB, tras el aumento del gasto público y las dificultades del Gobierno para alcanzar sus metas de recaudo, luego de que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente la emergencia económica con la que se esperaba recaudar $11 billones en impuestos.

En paralelo, 2026 estará marcado por un evento global con alto impacto económico y social: el Mundial de Fútbol de la FIFA, que se disputará entre junio y julio en Canadá, Estados Unidos y México, y que reunirá por primera vez a 48 selecciones, entre ellas la selección Colombia.

J Balvin, el único artista en la exclusiva lista de Forbes Colombia para el 2026 - crédito Mario Anzuoni/Reuters

El certamen promete dinamizar desde la economía popular hasta los grandes conglomerados empresariales, los medios de comunicación y el mercado de apuestas.

A nivel interno, también se ejecutarán importantes obras de infraestructura en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, mientras los líderes regionales enfrentan el reto de administrar presupuestos históricos en medio de un clima político agitado. Sin embargo, el hecho más determinante del año será la elección de presidente, Senado y Cámara de Representantes, cuyos resultados comenzarán a regir a partir del 20 de julio y el del mandatario desde el 7 de agosto, definiendo el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

J Balvin, cultura y liderazgo en medio de un año clave

En este panorama dominado por políticos, empresarios y líderes institucionales, J Balvin destaca como una excepción poderosa. El artista paisa fue incluido por Forbes Colombia como uno de los 26 líderes del 2026 a seguir, resaltando su influencia cultural, económica y global, en un año que se proyecta como clave en su carrera artística.

El listado subraya que Balvin no solo regresó con fuerza a los escenarios, sino que anunció la gira Ciudad Primavera, con la que recorrerá varias ciudades del país, según confirmó el equipo de prensa del artista.

La gira “Ciudad Primavera” de J Balvin y su lugar especial entre los líderes de Colombia - crédito @jbalvin/IG

El tour iniciará en Cali el próximo 21 de marzo y continuará por Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar, Barranquilla y Cartagena, luego de los exitosos y multitudinarios conciertos en Medellín y Bogotá, con los que cerró el 2025.

Para Forbes, la presencia de J Balvin en este grupo de líderes confirma que la industria cultural y el entretenimiento también juegan un papel central en la agenda nacional, no solo por su impacto simbólico, sino por su capacidad de movilizar economías locales, proyectar la imagen del país en el exterior y conectar con nuevas generaciones.

Los 26 personajes que protagonizarán el 2026 en Colombia

De acuerdo con Forbes Colombia, estos son los 26 líderes que marcarán el 2026:

  • Presidente de Colombia 2026-2030
  • Gustavo Petro, presidente de Colombia 2022-2026
  • Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República
  • Hernán Penagos, registrador Nacional
  • Lidio García, presidente del Senado
  • Julián David López Tenorio, presidente de la Cámara
  • César Eduardo Loza Arenas, presidente de la USO
  • Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial
  • Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
  • Alejandro Eder, alcalde de Cali
  • Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
  • Dumek Turbay, alcalde de Cartagena
  • Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
  • Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca
  • Selección Colombia
  • Milena López Rocha, presidenta de Corficolombiana
  • Sergio Andrés Rincón Rincón, presidente de Bavaria
  • Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol TV
  • José Antonio de Brigard, presidente de RCN TV
  • Alejandro Santo Domingo, presidente de la Junta Directiva de Grupo Valorem
  • Carlos Blanco, presidente de Tigo
  • Germán Alberto Segura Vásquez, presidente de Corredor Empresarial
  • Camila Escobar Corredor, presidenta de Procafecol / Juan Valdez
  • Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo
  • J Balvin, artista

