Iván Duque califica de “torpeza” la inversión forzosa a bancos propuesta por el Gobierno

El expresidente Iván Duque cuestionó la intención del Gobierno de aplicar inversión forzosa a bancos en medio de la emergencia económica y advirtió efectos sobre el crédito y los recursos de los depositantes

| crédito Iván Duque/Facebook
Un nuevo debate se abrió tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de expedir un decreto para aplicar la figura de inversión forzosa a los bancos, en el contexto de la emergencia económica declarada en algunos departamentos por la ola invernal. La propuesta generó reacciones desde distintos sectores, entre ellos la del expresidente Iván Duque.

Según informó Semana, durante un consejo de ministros de la semana pasada el mandatario le pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, preparar un decreto para utilizar esa herramienta con el fin de impulsar el crédito hacia sectores priorizados. Desde ese momento, la discusión se intensificó entre el Gobierno y el sector financiero.

Fotografía: Adrián Escandar
En ese escenario, el expresidente Duque se pronunció y calificó la medida como “una torpeza, otra de las que este Gobierno viene haciendo”, en referencia a la intención de imponer la inversión forzosa a los establecimientos bancarios como mecanismo para estimular la economía en medio de la coyuntura climática.

Durante el consejo de ministros, el presidente Petro recordó un antecedente en el que intentó aplicar la misma figura. En esa ocasión, según explicó, el sector bancario propuso en su lugar un pacto por el crédito, mediante el cual se comprometía a irrigar 55 billones adicionales a los montos habituales en la economía para estimular cinco sectores, entre ellos el de la economía popular.

“Me engañaron”, dijo Petro al referirse a ese acuerdo previo, señalando que la estrategia no produjo los resultados esperados. A partir de esa experiencia, insistió en la necesidad de retomar la idea de la inversión forzosa como instrumento para orientar recursos hacia actividades consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

La propuesta ha generado controversia con el gremio de banqueros, representado por Asobancaria, cuyo presidente es Jonathan Malagón. La discusión se ha mantenido en escenarios públicos y gremiales, incluido el congreso reciente de la organización financiera.

- crédito Iván Duque y
Iván Duque sostuvo que la inversión forzosa encarecería el crédito y aumentaría los riesgos sobre los recursos de los depositantes. En su pronunciamiento, el exmandatario advirtió que el dinero que los bancos colocan en préstamos proviene de los usuarios del sistema financiero, por lo que cualquier imposición podría tener implicaciones sobre esos fondos.

El exjefe de Estado señaló que, aunque reconoce la necesidad de atender la emergencia invernal, considera que la vía de la inversión obligatoria sería más compleja y podría derivar en efectos adversos. En su criterio, la medida podría afectar el costo del crédito para todo el país.

Por su parte, Jonathan Malagón también se ha referido a los posibles impactos de imponer a los bancos una inversión forzosa. Según se indicó, el dirigente gremial alertó sobre las consecuencias que podría generar la obligatoriedad de destinar recursos bajo ese esquema, postura que fue controvertida por el presidente Petro.

- crédito @JoMalagon/x - Presidencia
En la más reciente edición del congreso de Asobancaria, el mandatario reiteró su planteamiento frente a las inversiones forzosas, en medio de la discusión con el sector financiero. El intercambio de posiciones ha mantenido activo el debate en torno a la conveniencia y los alcances de esta herramienta.

Duque planteó además que sería necesario que las altas cortes y el Congreso de la República intervengan para impedir la aplicación de la medida. “Puede ser muy grave cuando la inflación crece y se están empezando a ver grandes debilidades fiscales en el país”, expresó al referirse al contexto macroeconómico.

La controversia se desarrolla mientras el Gobierno evalúa estrategias para enfrentar la emergencia económica derivada de la ola invernal en varios departamentos. En ese marco, la inversión forzosa se ha convertido en uno de los puntos centrales de discusión entre el Ejecutivo, el gremio bancario y voces políticas como la del expresidente Iván Duque.

