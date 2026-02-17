Colombia

Gustavo Petro solicitó asistencia consular para el hijo de la congresista Ángela Vergara que está detenido en Estados Unidos

La embajada colombiana en Washington fue exhortada por el mandatario nacional a intervenir en el caso de un familiar de una representante del Congreso, quien se encuentra bajo custodia del ICE por motivos migratorios en territorio estadounidense

El presidente Gustavo Petro pidió a la embajada de Colombia en EE. UU. intervenir por el hijo retenido de la congresista Ángela Vergara - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro solicitó publicamente a la embajada colombiana en Estados Unidos que intervenga para ayudar al hijo de la congresista Ángela Vergara, retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta petición ocurre en medio de cuestionamientos sobre la afinidad política de la legisladora con Donald Trump, hecho que Petro calificó de “paradoja”, pero que, según su postura, no debe impedir el apoyo consular del Estado colombiano.

A través de su cuenta de X, Gustavo Petro subrayó la obligación de apoyo consular, independientemente de las simpatías políticas de Vergara. El presidente escribió: “No importa la paradoja, la embajada de Colombia en EEUU debe ayudar al hijo de esta congresista colombiana a recuperar a su hijo”.

Su mensaje respondía a un video que cuestionaba el respaldo de Vergara a Donald Trump, político cuyas políticas migratorias han sido objeto de polémica.

El presidente Gustavo Petro subrayó la obligación consular de ayudar a todos los colombianos, sin considerar afinidades políticas ni posiciones partidistas - crédito @petrogustavo/X

La Cancillería y la embajada de Colombia en Washington, encabezada por Daniel García-Peña, deben ahora definir y comunicar los pasos formales a seguir para atender el caso.

El pedido presidencial enfatiza el deber de protección consular a los colombianos en situación de vulnerabilidad, sin distinciones ideológicas.

De acuerdo con cifras del Proyecto de Datos de Deportación, hasta mediados de octubre de 2025 se habían registrado al menos 6.800 ciudadanos colombianos retenidos por el ICE.

La cifra podría aumentar por los más de dos meses restantes de ese año y por los días acumulados en el 2026, reflejando la magnitud del fenómeno de las detenciones migratorias de colombianos en territorio estadounidense.

Ángela Vergara, representante a la Cámara por Bolívar y miembro del Partido Conservador, denunció que su hijo lleva más de dos semanas detenido bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.

Según sus publicaciones, el joven está “encarcelado y encadenado en condiciones inhumanas”. Añadió que su hijo esperaba la resolución de su situación legal, contaba con permiso de trabajo y seguro social, pero, debido a las condiciones de detención, ha padecido problemas de salud.

Ángela Vergara denunció que su hijo lleva más de dos semanas detenido en condiciones inhumanas bajo custodia migratoria estadounidense - crédito redes sociales/X

Vergara hizo un llamado explícito al Gobierno nacional para que intervenga en su caso y en el de otros compatriotas. En un video dirigido a la administración Petro, manifestó: “Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”.

La detención de Rafael Alfonso Vergara provoca pedidos de intervención diplomática y revisión de políticas migratorias

Imagen de referencia. La detención del hijo de la congresista Ángela Vergara en Estados Unidos reaviva el debate sobre los derechos de los migrantes colombianos - crédito Erin Hooley/AP

El hijo de la congresista colombiana Ángela Vergara, de solo veintidós años, permanece privado de su libertad en condiciones que la legisladora calificó como “inhumanas”, tras ser arrestado en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención se produjo en el estado de Luisiana, donde agentes federales interceptaron al joven Rafael Alfonso Vergara alrededor de las cuatro de la mañana. Actualmente, permanece recluido en el River Correctional Center, un centro destinado a migrantes, donde, según denunció su madre, lleva “20 días encadenado”.

La situación legal. Ángela Vergara sostuvo que su hijo tenía en regla sus documentos migratorios: permiso de trabajo, seguro social y una audiencia prevista para 2028.

Insistió en que no registra antecedentes penales ni infracciones y que la detención se produjo a pesar de estar bajo un proceso administrativo activo.

“Rafael Alfonso Vergara fue retenido de manera injusta en EE.UU. por el ICE”, sostuvo la legisladora. Añadió que “lleva 20 días encadenado en unas condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución, de su situación legal, tenía su permiso de trabajo, su seguro social y tenía su audiencia programada para el 2028“.

Pedidos de intervención y repercusión pública. El caso, divulgado en medios y redes sociales, generó llamados a la intervención diplomática y reavivó el debate sobre la situación de los migrantes colombianos detenidos en Estados Unidos.

Vergara se dirigió directamente a las autoridades y a la sociedad: “Muchos colombianos están viviendo un martirio y no han podido regresar a su país. Necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy, como madre, les pido ayuda”.

