Gobierno advierte riesgos por aumento de precipitaciones: Urrá e Hidroituango permanecen bajo estricta vigilancia tras pronóstico de lluvias

Las zonas del Caribe, occidente, sur andino y el Pacífico están entre las más expuestas a impactos por lluvias, según el aviso emitido durante el Consejo de Ministros y sustentado en informes del Ideam

Las autoridades meteorológicas anticiparon que esta semana se presentará un incremento de precipitaciones, lo que generó la activación de dispositivos de seguimiento en embalses críticos y la cuenca del río Sinú - crédito X

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, advirtió el lunes 16 de febrero que, según el pronóstico elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta semana se registrará un incremento de las lluvias en todo el país, con especial concentración en el Caribe, el occidente, el sur andino y el Pacífico colombiano.

La funcionaria alertó sobre el estado de seis represas bajo vigilancia, entre ellas Hidroituango y Urrá, y subrayó el riesgo de fluctuaciones significativas en los niveles de los ríos, sobre todo en la cuenca del río Sinú.

El anuncio fue realizado durante el Consejo de Ministros en el que detalló el seguimiento conjunto de la situación por parte de la Dirección General Marítima (Dimar), el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según el Ideam, las precipitaciones alcanzarán su pico el 20 de febrero, lo que podría agravar posibles emergencias por la confluencia con un fenómeno de marea de puja en el Pacífico colombiano.

El Ideam advierte un incremento
El Ideam advierte un incremento de lluvias en Colombia para la semana del 16 al 20 de febrero, con especial énfasis en las regiones Caribe, Pacífico, Occidente y Sur Andino - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Seis represas bajo alerta y preocupación por la cuenca del Sinú

En su informe, la ministra Vélez precisó que “seis represas continúan en alerta roja o amarilla: cinco en alerta roja y una en amarilla”. Entre ellas, Urrá e Hidroituango presentan los mayores volúmenes de agua represada.

El comportamiento de Hidroituango es motivo de especial vigilancia, ya que “tiene actualmente aportes en ascenso, lo cual implica mayores vertimientos en los próximos días”, según indicó la funcionaria.

La cuenca del río Sinú concentra la mayor atención, debido a que allí se reportaron las situaciones de riesgo más críticas respecto al resto del Caribe. Vélez advirtió que “ese día se pueden presentar mayores fluctuaciones de los niveles tanto de la represa como del río aguas abajo”. El Puesto de Mando Unificado de Córdoba mantiene la alerta roja para las zonas ribereñas y llamó urgentemente a evitar el regreso a áreas inundables.

Seis represas, incluyendo Hidroituango y
Seis represas, incluyendo Hidroituango y Urrá, permanecen en alerta por los altos volúmenes de agua y riesgo de fluctuaciones en los niveles de los ríos - crédito Ungrd

Pronóstico del Ideam: lluvias en gran parte del país

De acuerdo con el Ideam, entre el 16 y el 20 de febrero se prevé cielo entre parcial y mayormente cubierto, junto con precipitaciones frecuentes en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina, el sur del Caribe y la Amazonia.

El organismo advirtió que las lluvias podrían presentarse con intensidad variable, incluyendo episodios de moderada a fuerte intensidad en departamentos como Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el caso de Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias durante las tardes, especialmente al cierre de la semana laboral, con temperaturas entre 9 ℃ y 20 ℃ (48,2 ℉ y 68 ℉). El Ideam señaló que las mayores acumulaciones de precipitación se registrarían en los sectores norte y occidente de la ciudad.

La cuenca del río Sinú
La cuenca del río Sinú se mantiene bajo estricta vigilancia ante el potencial de emergencias por crecientes y desbordamientos en este sector del Caribe colombiano - crédito Ministerio de Transporte

Crisis hídrica y alerta en la infraestructura energética

El comportamiento de las represas se monitorea de manera permanente, debido al pronóstico de mayores precipitaciones de Ideam. La situación de Urrá es considerada inestable, con incrementos en los aportes de caudal que tienden a descender en cuestión de horas, según reportes de la empresa operadora. El modelo de operación de Hidroituango, por su parte, anticipa vertimientos adicionales ante el aumento de los caudales.

Las mayores precipitaciones llegarán sobre todo el 20 de febrero y tendrán un impacto significativo sobre la cuenca del río Sinú, mientras que la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió sobre el fenómeno de marea de puja por luna nueva que afectará el Pacífico colombiano entre el 16 y el 23 de febrero, coincidiendo con el pico de lluvias.

Recomendaciones y medidas de prevención

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomendó buscar refugio seguro, evitar zonas abiertas, árboles y estructuras metálicas altas, y suspender actividades deportivas al aire libre en caso de tempestades. Además, aconsejó asegurar tejados y estructuras elevadas, así como realizar limpieza de techos, canales y sumideros.

Las lluvias más intensas se
Las lluvias más intensas se esperan para el 20 de febrero, coincidiendo con el fenómeno de marea de puja por luna nueva en el Pacífico, según pronóstico del Ideam - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Frente a las alertas por deslizamientos, la entidad sugirió estar atentos al estado de las vías, especialmente en departamentos con alerta roja, y evitar el tránsito por zonas de alta pendiente.

El Ideam reiteró el llamado a las autoridades locales, consejos departamentales y cuerpos de bomberos para mantener activos los planes de prevención y atención ante el riesgo de incendios de cobertura vegetal, en particular en áreas de reserva forestal y parques nacionales.

Perspectivas para los próximos días

El Ideam proyecta que el viernes 20 de febrero se registrarán lluvias con acumulados elevados en la mayor parte de las regiones Andina, Orinoquia, Pacífica, Amazonia y el sur del Caribe, afectando a departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

El Ideam recomienda reforzar medidas
El Ideam recomienda reforzar medidas de prevención ante tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles deslizamientos en zonas con alerta roja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vigilancia sobre las represas y las zonas ribereñas continuará durante toda la semana, mientras las autoridades insisten en la importancia de acatar las recomendaciones de los organismos técnicos y de gestión del riesgo para mitigar posibles afectaciones.

