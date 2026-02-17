Colombia

El ministro de Justicia anunció que se reunirá con la fiscal general: “Los investigadores judiciales están colapsados”

A solo seis meses de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, Jorge Iván Cuervo busca alcanzar un consenso con Luz Adriana Camargo para mejorar la justicia, especialmente en medio del caos judicial que atraviesa el país

Guardar
El ministro Jorge Iván Cuervo se reunirá con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para abordar los problemas estructurales del sistema judicial - crédito @MinjusticiaCo/X

En su primera semana al frente del Ministerio de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo destacó la necesidad de fortalecer el sistema judicial colombiano, especialmente en lo que respecta al funcionamiento del sistema penal acusatorio.

Durante su participación en la conmemoración de los 34 años de la Corte Constitucional en la Universidad Javeriana, Cuervo expresó su compromiso con la independencia judicial y reafirmó el respeto absoluto del Gobierno hacia las decisiones de la Rama Judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro resaltó la importancia de trabajar en la mejora continua del sistema judicial, en particular en la parte que corresponde a la investigación, la técnica forense y los tiempos procesales. Ante un panorama, Cuervo anunció su intención de reunirse con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para tratar estos y otros aspectos fundamentales.

El ministro Jorge Iván Cuervo
El ministro Jorge Iván Cuervo tiene planeado reunirse con la fiscal general Luz Adriana Camargo para discutir los graves problemas estructurales del sistema judicial – crédito Luisa Gonzalez/Reuters - @MinjusticiaCo/X

“Lo que necesitamos, más allá de tratar los casos concretos, es revisar las políticas públicas que puedan mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Muchas veces nos quedamos en los detalles del caso y no observamos los problemas estructurales que afectan el sistema penal acusatorio”, comentó el ministro de Justicia en declaraciones a la prensa.

Según Cuervo, una de las principales dificultades que enfrenta el sistema judicial colombiano es la congestión en los casos penales. El alto número de fiscales y la saturación de trabajo en las unidades de investigación judicial han generado retrasos que afectan la eficiencia y la percepción pública sobre la justicia.

“Hay una enorme congestión, y los investigadores judiciales están colapsados por la cantidad de trabajo que tienen. Esto, evidentemente, afecta la rapidez con que se resuelven los casos”, explicó el ministro.

El ministro de Justicia alertó
El ministro de Justicia alertó sobre la creciente congestión en el sistema penal acusatorio, por lo que espera reunirse con la fiscal General - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Reformas estructurales en el sistema penal acusatorio: la prioridad del ministro de Justicia

El jefe de la cartera de Justicia recordó que las diversas situaciones no deben ser vistas como cuestiones que dependen de la persona que ocupe los cargos: “Es importante entender que los problemas del sistema penal acusatorio son estructurales. Tienen que ver con la forma en que está diseñado y cómo se gestionan los recursos. No se trata de culpar a alguien en particular, sino de encontrar soluciones a los problemas subyacentes”.

En este sentido, el ministro reveló que la reunión con la fiscal general Camargo abordará, además de los casos mediáticos que producen preocupación en la opinión pública, cuestiones más amplias que afectan el funcionamiento del sistema judicial.

“En los próximos días me reuniré con la señora fiscal no solo para hablar de casos específicos, sino también para discutir qué tipo de apoyos y recursos se necesitan para mejorar el sistema. La fiscalía y los jueces deben dar respuestas claras sobre la justicia que la ciudadanía espera”, aseveró Cuervo.

Jorge Iván Cuervo reafirmó que
Jorge Iván Cuervo reafirmó que los problemas del sistema judicial no dependen de quién esté al frente de la Fiscalía o de los tribunales, sino de una serie de fallos estructurales – crédito @MinjusticiaCo/X

El ministro también comentó que la perspectiva desde el Ministerio de Justicia será siempre buscar soluciones que no se limiten a la coyuntura, sino que apunten a cambios de fondo en las políticas públicas.

“Mi mirada es más estructural. Es necesario revisar cómo está funcionando el sistema penal acusatorio, qué pasa con la investigación judicial, qué falla en la técnica forense que provoca que muchos casos no avancen con la rapidez que la ciudadanía exige”, expresó.

Aunque esta reunión es relevante, la realidad es que, debido al constante cambio de ministros en el gabinete de Gustavo Petro, los procesos judiciales parecen estar siendo gestionados de manera discontinua, dependiendo de cada administración; así lo ve la oposición.

Jorge Iván Cuervo asumió con
Jorge Iván Cuervo asumió con el objetivo de reformar el sistema judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y es que Cuervo asume su cargo a solo seis meses de que Petro y todo su gabinete dejen la Casa de Nariño, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las políticas y las decisiones que se tomen en este corto periodo.

Temas Relacionados

Ministro de JusticiaJorge Iván CuervoFiscal GeneralLuz Adriana CamargoGobierno PetroSistema judicialRama JudicialSistema penitenciarioColombia-Noticias

Más Noticias

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

El cuadro antioqueño buscará salir de la mala racha de resultados que lo acompaña hasta este partido en Montevideo

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Aviadores de élite: así es el entrenamiento de alta montaña para pilotos del Ejército Nacional

El curso Omaga, en Boyacá, establece protocolos de entrenamiento innovadores, preparando a militares para liderar misiones en entornos hostiles y enfrentar emergencias con precisión

Aviadores de élite: así es

Petro lanzó advertencia al Consejo de Estado por suspender aumento del salario mínimo: “Incentivan la movilización social”

El presidente aseguró que la decisión del cuerpo judicial colegiado va en contra de los derechos fundamentales

Petro lanzó advertencia al Consejo

Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United

El mediocampista ofensivo, con experiencia en ligas de Europa y Asia, suma a su trayectoria internacional una destacada participación en la Copa del Mundo Rusia 2018

Clube do Remo de Juan

Muerte de Kevin Acosta: David Luna recordó mensaje sobre la reforma a la salud y el riesgo de que “salga más barato que un paciente muera”

El candidato presidencial, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, recapituló la entrevista que en marzo de 2024 había hecho a Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, que en ese entonces lanzó una dura sentencia que, tras la muerte del menor Kevin Acosta, se habría hecho realidad

Muerte de Kevin Acosta: David
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

La cadena “Mi Promesa” de

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Deportes

Liverpool vs. Medellín EN VIVO,

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United

Millonarios reveló la lesión de Falcao García: esta es la situación del ‘Tigre’ antes de la Copa Sudamericana

Richard Ríos volvió a jugar con el Benfica y protagonizó polémica jugada con Vinicius Jr. en la Champions League

Junior estrenará camiseta visitante para la temporada 2026: así luce el nuevo diseño