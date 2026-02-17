El ministro de Justicia anunció que se reunirá con la fiscal general: “Los investigadores judiciales están colapsados”

El ministro Jorge Iván Cuervo se reunirá con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para abordar los problemas estructurales del sistema judicial - crédito @MinjusticiaCo/X

En su primera semana al frente del Ministerio de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo Restrepo destacó la necesidad de fortalecer el sistema judicial colombiano, especialmente en lo que respecta al funcionamiento del sistema penal acusatorio.

Durante su participación en la conmemoración de los 34 años de la Corte Constitucional en la Universidad Javeriana, Cuervo expresó su compromiso con la independencia judicial y reafirmó el respeto absoluto del Gobierno hacia las decisiones de la Rama Judicial.

El ministro resaltó la importancia de trabajar en la mejora continua del sistema judicial, en particular en la parte que corresponde a la investigación, la técnica forense y los tiempos procesales. Ante un panorama, Cuervo anunció su intención de reunirse con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para tratar estos y otros aspectos fundamentales.

“Lo que necesitamos, más allá de tratar los casos concretos, es revisar las políticas públicas que puedan mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Muchas veces nos quedamos en los detalles del caso y no observamos los problemas estructurales que afectan el sistema penal acusatorio”, comentó el ministro de Justicia en declaraciones a la prensa.

Según Cuervo, una de las principales dificultades que enfrenta el sistema judicial colombiano es la congestión en los casos penales. El alto número de fiscales y la saturación de trabajo en las unidades de investigación judicial han generado retrasos que afectan la eficiencia y la percepción pública sobre la justicia.

“Hay una enorme congestión, y los investigadores judiciales están colapsados por la cantidad de trabajo que tienen. Esto, evidentemente, afecta la rapidez con que se resuelven los casos”, explicó el ministro.

Reformas estructurales en el sistema penal acusatorio: la prioridad del ministro de Justicia

El jefe de la cartera de Justicia recordó que las diversas situaciones no deben ser vistas como cuestiones que dependen de la persona que ocupe los cargos: “Es importante entender que los problemas del sistema penal acusatorio son estructurales. Tienen que ver con la forma en que está diseñado y cómo se gestionan los recursos. No se trata de culpar a alguien en particular, sino de encontrar soluciones a los problemas subyacentes”.

En este sentido, el ministro reveló que la reunión con la fiscal general Camargo abordará, además de los casos mediáticos que producen preocupación en la opinión pública, cuestiones más amplias que afectan el funcionamiento del sistema judicial.

“En los próximos días me reuniré con la señora fiscal no solo para hablar de casos específicos, sino también para discutir qué tipo de apoyos y recursos se necesitan para mejorar el sistema. La fiscalía y los jueces deben dar respuestas claras sobre la justicia que la ciudadanía espera”, aseveró Cuervo.

El ministro también comentó que la perspectiva desde el Ministerio de Justicia será siempre buscar soluciones que no se limiten a la coyuntura, sino que apunten a cambios de fondo en las políticas públicas.

“Mi mirada es más estructural. Es necesario revisar cómo está funcionando el sistema penal acusatorio, qué pasa con la investigación judicial, qué falla en la técnica forense que provoca que muchos casos no avancen con la rapidez que la ciudadanía exige”, expresó.

Aunque esta reunión es relevante, la realidad es que, debido al constante cambio de ministros en el gabinete de Gustavo Petro, los procesos judiciales parecen estar siendo gestionados de manera discontinua, dependiendo de cada administración; así lo ve la oposición.

Y es que Cuervo asume su cargo a solo seis meses de que Petro y todo su gabinete dejen la Casa de Nariño, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las políticas y las decisiones que se tomen en este corto periodo.