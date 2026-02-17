Colombia

El ‘influencer’ petrista Beto Coral respaldó a la congresista que denunció que su hijo permanece retenido por ICE en Estados Unidos: “Empatía”

El creador de contenido manifestó que, más alla de sus diferencias políticas con Ángela Vergara, el Gobierno colombiano debe indagar sobre la situación de los connacionales en ese país

El creador de contenido pidió
El creador de contenido pidió al Gobierno nacional que se investigue la situación de los colombianos detenidos en ese país - crédito @betocoralg/Instagram - @AMVergaraG/X

La representante a la Cámara por Bolívar, Ángela María Vergara, denunció que su hijo, Rafael Alfonso Vergara, se encuentra entre los colombianos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

En una petición dirigida también a Cancillería y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la congresista del Partido Conservador urge al Gobierno nacional para que se activen mecanismos de retorno para quienes, a pesar de haber resuelto su situación jurídica, permanecen bajo custodia sin fecha concreta de regreso a Colombia.

Las declaraciones de la parlamentaria generó todo tipo de reacciones en varios sectores del país, de los cuales, la mayoria se solidarizó con la situación personal de Vergara.

Uno de ellos fue el creador de contenido político Beto Coral, que hoy es aspirante a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, quien expresó que, más allá de sus diferencias políticas, imploró para que se garantice la vida del hijo de la congresista conservadora.

He leído a mucha gente de izquierda decir: «Bien hecho, karma», y un montón de cosas más. Miren, si hay algo que a mí me identifica con la gente que yo creo que es de izquierda, es la empatía, incluso con el que piensa distinto. No tenerla nos hace igual a lo que criticamos”, declaró el candidato.

Así mismo, Coral manifestó su desconocimiento frente al respaldo que, en su momento, Vergara dio al hoy presidente estadounidense Donald Trump, pero consideró como prioridad que se indague sobre las retenciones de los connacionales.

“No hace falta burlarse del mal ajeno, ni hacer alarde, ni pasar cuentas de cobro porque una persona pertenezca al Partido Conservador. Yo desconozco si esta señora apoyó o apoya a Donald Trump, pero así lo hubiese hecho, nosotros tenemos que ser empáticos con un flagelo que no solamente la está golpeando a ella, sino que está golpeando a miles de colombianos en este momento. A la representante, solidaridad, primero”, comentó.

