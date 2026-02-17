Colombia

Gesto de Shakira ante una foto de Gerard Piqué se volvió viral: conquistó a usuarios en redes sociales

La cantante colombiana vivió un incómodo pero viral momento cuando se topó con carteles del rostro de su expareja entre el público, lo que generó revuelo y miles de comentarios sobre su espontánea expresión

La colombiana no ocultó su desconcierto al ver a uno de los asistentes a su concierto con la cara de su expareja - crédito @ccubias/TikTok

La breve interacción entre Shakira y una imagen de su expareja Gerard Piqué, sostenida por un seguidor durante su concierto en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador, se convirtió en el eje de la conversación digital en las últimas horas.

La artista quedó expuesta durante unos segundos ante las cámaras de los asistentes cuando, en medio de su recorrido por las primeras filas a punto de cerrar el show con el sencillo Music Sessions #53, detectó en el público dos paletas con la cara de su expareja.

Esta reacción, que quedó grabada por decenas de celulares en un fragmento de segundos, destapó la dimensión pública y el alcance mediático de la ruptura, justo en uno de los conciertos más relevantes de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Momento en el que alzan
Momento en el que alzan el cartel de la cara de Piqué en El Salvador - crédito @ccubies/TikTok

El gesto de sorpresa y ligera incomodidad que mostró la cantante —capturado en video y viralizado en redes sociales— bastó para que el episodio dominara la agenda digital. Usuarios en diferentes plataformas destacaron el valor informativo de esta respuesta espontánea, enfatizando que “la naturalidad de la reacción, lejos de cualquier pose ensayada” fue la verdadera noticia del concierto.

Redefinición del espectáculo y viralidad

El video, difundido apenas unas horas después del evento, escaló rápidamente en el ranking de tendencias en redes sociales al buscar el nombre de la colombiana.

Se trató de una reacción que no pasó desapercibida para muchos de sus fans, ya que algunos interpretaron el gesto como una señal de incomodidad, mientras que otros, como una simple sorpresa ante un recuerdo inesperado en medio del show.

La circulación masiva del video ratificó que, aun sin palabras, la figura de Gerard Piqué sigue presente como un elemento de tensión narrativa dentro del show de Shakira.

La reacción de Shakira al
La reacción de Shakira al ver la cara de su expareja fue evidente - crédito @ccubies/TikTok

Al poco tiempo de que el video se hace viral, los internautas no dudaron en reaccionar a la manera en que la colombiana muestra su desconcierto, con mensajes como: “Parecía que hubiera visto al mismísimo diablo”; “nuevo momento icónico de la cultura pop”; “les aseguro que en ese momento Shakira pensó que el tipo estaba en el concierto”, entre otros.

La venta de su isla privada en el caribe

Shakira ha puesto en venta Bonds Cay, una isla privada en el norte de las Bahamas, por 25 millones de euros. Esta propiedad, de cerca de 263 hectáreas y ubicada a unos 200 kilómetros de Miami, se distingue por sus playas de arena blanca y aguas turquesas.

La cantante colombiana adquirió la isla en 2006 junto a otros inversionistas, entre ellos el músico británico Roger Waters y Antonio de la Rúa, pagando entonces alrededor de la mitad del precio actual.

La isla está siendo ofrecida por la inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas, que destaca su privacidad, acceso para yates, jets y helicópteros, y la posibilidad de desarrollar proyectos exclusivos.

La colombiana puso en venta
La colombiana puso en venta el terreno ubicado en el Caribe y que adquirió cuando era novia de De la Rúa - crédito Redes Sociales/X

Actualmente, Bonds Cay cuenta solo con estructuras básicas y ha permanecido en estado prácticamente virgen desde su adquisición. El terreno, que antes perteneció también a Roger Waters, fue considerado por ambos artistas como espacio potencial para proyectos culturales, aunque tales iniciativas nunca se concretaron.

El agente inmobiliario resalta la rareza de encontrar una isla de estas dimensiones en el Caribe que se mantenga inalterada, lo que incrementa su atractivo para potenciales compradores interesados en complejos turísticos de lujo, residencias exclusivas o la conservación ambiental. Además, la isla ha sido tema de atención mediática por cuestiones fiscales, ya que durante un tiempo se consideró domicilio de Shakira, situación revisada por autoridades.

Más allá de su valor económico, Bonds Cay alberga una especie de caracol terrestre única, lo que le otorga relevancia ecológica. El precio de venta refleja tanto la exclusividad como el potencial de desarrollo de la isla, posicionándola como una de las propiedades más grandes y prístinas de la región para inversores que buscan refugios ultra exclusivos o desarrollos turísticos de alto nivel.

