El Dorado rompe récords de pasajeros mientras sindicatos ralentizan los controles, este es el panorama

Los sindicatos de Migración Colombia mantienen un “plan tortuga” que ralentiza los controles, en paralelo avanza una obra que promete aliviar esa congestión en el mediano plazo. El área de inmigración del Aeropuerto Internacional El Dorado ya completa un 76% de ampliación, en un proyecto que busca responder al crecimiento sostenido del flujo de viajeros.

La intervención es liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con Migración Colombia y la concesionaria Opain. La inversión asciende a $18.608 millones y permitirá aumentar en 33% la superficie del área de control, que pasará de 1.624 metros cuadrados a 2.162. La meta es simple, tener más espacio y más puntos de atención para un volumen de pasajeros que no deja de romper marcas.

Los números explican la urgencia. En 2022, El Dorado registró 4,5 millones de movimientos migratorios; en 2025 superó los 6,2 millones, un salto de 38%. A nivel nacional, el año pasado cerró con 21,7 millones de flujos migratorios entre entradas y salidas, el mayor registro histórico, con un crecimiento de 6% frente al año anterior. Hubo jornadas en las que más de 83.000 personas cruzaron controles en un solo día.

El dinamismo no es exclusivo de Bogotá. En 2005, Colombia movilizaba cerca de 12 millones de pasajeros al año; en 2025 la cifra alcanzó 57,5 millones. Solo El Dorado concentró más de 12,5 millones de flujos migratorios en ese periodo y, por primera vez, en diciembre superó el millón de movimientos en un mes. Aeropuertos como José María Córdova, en Rionegro, y Rafael Núñez, en Cartagena, también reportaron crecimientos significativos.

Para atender esa demanda, la ampliación contempla 33 mostradores tradicionales de inmigración y 29 módulos biométricos (Biomig), para un total de 62 puntos de atención. A esto se suma la reconfiguración de filas, nuevas pantallas informativas integradas y una oficina de 187 metros cuadrados para el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), equipada con Cctv, video wall y sistemas contra incendios.

La apuesta combina expansión física y tecnología. “Se está trabajando en ofrecer mayores recursos tecnológicos con Biomig”, señaló Mauricio Vélez, gerente de Infraestructura de Opain a El Espectador. “Esto redundará en que las condiciones generales de atención sean mucho menores”. Según explicó, los módulos permiten validar la identidad mediante datos digitales previamente enrolados, reduciendo la verificación manual.

Sin embargo, el directivo reconoció que una de las limitaciones actuales es el desconocimiento del proceso por parte de algunos viajeros. La tecnología está disponible, pero su uso masivo aún requiere pedagogía.

El problema, no obstante, no es solo de metros cuadrados ni de equipos. El “plan tortuga” evidenció que la operación depende, sobre todo, del personal disponible. Migración Colombia activó un plan de choque con 50 funcionarios adicionales y priorizó el uso de Biomig, aunque incluso los sistemas automatizados registraron congestión por la alta afluencia.

Detrás del descontento sindical hay una traba presupuestal que frena el rediseño institucional, una demanda histórica de los trabajadores. Según el comunicado oficial, el proceso se vio afectado por la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, factores que han limitado los recursos frente a las expectativas de los sindicatos Unasemigc-MRE, Osemco y Sintramicol.

Actualmente, la planta nacional de Migración ronda los 1.700 trabajadores. Entre 2023 y 2024 se crearon 667 nuevos empleos para aliviar la carga operativa, pero nuevas contrataciones están pendientes por falta de asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y la Cancillería. En diciembre se realizó el primer pago de bonificación al personal técnico, asistencial y profesional; el siguiente está previsto para marzo de 2026.