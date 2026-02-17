Ejército desplegó apoyo en zonas rurales de Lebrija, Santander: entregó 1.5 toneladas de ayudas humanitarias tras emergencia

Un esfuerzo conjunto de administración local, Fuerza Pública y organizaciones sociales impulsa la entrega de mercados y kits prioritarios, mientras se mantiene la alerta ante nuevas emergencias ambientales en la región - crédito Ejército Nacional

La entrega de 1,5 toneladas de ayudas humanitarias para las familias afectadas por las lluvias en el municipio de Lebrija, Santander, representa una respuesta inmediata ante los daños causados recientemente por la ola invernal, en un contexto en el que las autoridades advierten que las precipitaciones podrían continuar y agravar la situación.

Entre las acciones más recientes se destaca el despliegue del Ejército Nacional en la vereda Vanegas, una de las zonas más impactadas, en la que la devastación alcanzó a unas 60 viviendas y provocó el fallecimiento de un adulto mayor, lo que subraya la gravedad de la emergencia que vive el departamento de Santander.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander reiteró que persiste el riesgo de nuevas lluvias en varias áreas del departamento. Esta persistencia de la emergencia obliga a mantener el despliegue de organismos de socorro y acciones humanitarias para atender a las comunidades afectadas por las crecientes súbitas y las pérdidas registradas en cultivos y viviendas.

La reciente jornada de asistencia distribuirá más de 200 mercados y kits de primera necesidad a otras tantas familias damnificadas tras el desbordamiento del río Lebrija, informó la administración municipal.

El operativo se realizó en colaboración con la Corporación El Minuto de Dios y las autoridades locales, bajo el respaldo logístico del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2.

“Se ha desplegado el ejército nacional con aeronaves de fuerza aérea, con tropa especializada, con lo es los pelotones de atención a desastres de, de nuestros batallones de ingenieros, como también nuestras tropas de la quinta brigada, y donde ha participado mediante la acción unificada varias instituciones que se han integrado a esa articulación por parte nuestra con nuestra brigada de acción integral”, dijo el brigadier general Rodolfo Morales Franco.

“En este esfuerzo no armado, hemos generado más de cinco toneladas que se han traído aquí al municipio para atender a estas familias afectadas”, agregó el general Morales.

La presencia constante de los uniformados ha sido crucial, tanto para garantizar la seguridad durante la distribución de ayudas como para realizar evacuaciones y transportar insumos de socorro a las zonas rurales incomunicadas.

La acción solidaria en el parque principal de Lebrija evidencia, además, la articulación entre entidades y la Fuerza Pública, que fortalece la confianza ciudadana y promueve el bienestar de los habitantes en condiciones de vulnerabilidad.

El desbordamiento del río Lebrija causó estragos especialmente en la zona del corregimiento Vanegas, donde el frente frío generó crecientes súbitas que destruyeron viviendas y cortaron la comunicación en varias veredas. Tropas de la Segunda División del Ejército Nacional se mantienen desplegadas desde los primeros días de la emergencia, acompañando a las familias afectadas y verificando daños, en coordinación con la administración local.

Según las autoridades, más de 200 familias resultaron damnificadas solo en Lebrija, mientras que los esfuerzos para llegar a áreas rurales han sido permanentes dada la magnitud de las afectaciones.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División, afirmó: “Nosotros velamos siempre por la protección de la población civil. Estamos acompañándolos desde la emergencia en la vereda Vanegas y con nuestros batallones, tropas de la Quinta Brigada y la Fuerza Aérea hemos consolidado un esfuerzo no armado. El Ejército está acompañando, diciéndole: alcalde, no está solo; la comunidad no está sola. Seguimos pendientes para atender cualquier emergencia”.

El Ejército Nacional reiteró el compromiso de mantener la presencia y el acompañamiento en las zonas más golpeadas, mientras la misma institución ha enfatizado la importancia de articular esfuerzos interinstitucionales.

El despliegue de recursos y la distribución de ayuda no armada busca responder de forma efectiva e inmediata a las necesidades de la población y mitigar los efectos directos de las emergencias climáticas.

El llamado de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander insiste en mantener la alerta, ya que las condiciones meteorológicas amenazan con prolongar la temporada invernal y aumentar las demandas de asistencia en más municipios del departamento.

Desde Lebrija, la entrega de estas 1,5 toneladas de víveres y elementos de primera necesidad refuerza la importancia de la acción conjunta entre Fuerza Pública, administración local y organizaciones sociales para la recuperación y protección de las familias damnificadas.