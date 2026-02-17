Colombia

Denuncian actos sexuales y consumo de drogas en el Parque San Pío de Bucaramanga: comunidad pide seguridad urgente

La Junta de Acción Comunal y la JAL solicitan la asignación permanente de un guarda, mejoras en el alumbrado, poda de árboles, recuperación del césped y mayores controles institucionales

Residentes advierten que la falta de control permanente estaría afectando el carácter familiar y cultural del escenario urbano. - crédito Alcaldía de Bucaramanga

La Junta de Acción Comunal y la JAL de la Comuna 12 solicitaron al alcalde de Bucaramanga la asignación permanente de un guarda de seguridad para el Parque San Pío, tras denunciar un nuevo caso de actos sexuales en espacio público y reiteradas problemáticas relacionadas con consumo de sustancias, vandalismo y deterioro ambiental.

La petición fue formalizada mediante un oficio radicado el 16 de febrero de 2026 ante la Administración Municipal, en el que los líderes comunales advierten sobre situaciones que, según señalan, vienen afectando de manera constante este escenario emblemático de la ciudad.

En el documento, la comunidad informa sobre un episodio reciente en el que una pareja habría protagonizado actos sexuales dentro del parque, presuntamente en horario de alta afluencia de familias y menores de edad.

De acuerdo con la misiva enviada al alcalde, el hecho quedó registrado en fotografías que fueron anexadas como soporte. Para los líderes, este caso evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y el control permanente en el lugar.

“El Parque San Pío es reconocido como un parque emblemático de la ciudad de Bucaramanga, referente urbanístico, cultural y turístico, además de espacio de encuentro familiar y comunitario. Su valor simbólico y patrimonial exige una gestión acorde con dicha categoría”, se lee en el oficio.

La comunidad de Cabecera pidió la asignación permanente de un guarda exclusivo para reforzar la vigilancia en el parque. - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Consumo de sustancias y vandalismo

Además del episodio denunciado, la Junta de Acción Comunal y la JAL enumeraron una serie de problemáticas que, aseguran, se presentan de manera reiterada:

  • Consumo de cigarrillo y otras sustancias en zonas de permanencia familiar.
  • Vandalismo contra mobiliario urbano, zonas verdes y ornato.
  • Daños a bienes culturales y artísticos.
  • Uso indebido del parque que dificulta la recuperación del césped.
  • Ocupación del espacio público por vendedores ambulantes.

Los líderes sostienen que estas situaciones afectan la convivencia y el disfrute del parque por parte de residentes y visitantes.

Deterioro ambiental y problemas de alumbrado

El comunicado también advierte sobre el estado del componente ambiental y del sistema de iluminación. Según lo expuesto, la vegetación estaría cubriendo luminarias de alumbrado público, generando zonas oscuras e inseguras.

Entre las intervenciones solicitadas se encuentran:

  • Poda técnica de árboles que impiden la entrada de luz solar.
  • Despeje de luminarias y mejoramiento del alumbrado.
  • Recuperación integral del césped y resiembra de prado.
  • Embellecimiento general del parque.

La comunidad señala que el césped presenta amplias zonas de tierra expuesta y que el deterioro impacta tanto la imagen del lugar como su funcionalidad.

Solicitud de medidas concretas

En el oficio dirigido a la Alcaldía, los líderes comunitarios formularon cinco solicitudes principales:

  1. Asignación inmediata y permanente de un guarda de seguridad exclusivo para el Parque San Pío.
  2. Implementación de controles periódicos y aplicación de medidas correctivas.
  3. Recuperación del espacio público ocupado indebidamente.
  4. Intervención urgente en poda y alumbrado.
  5. Recuperación y mantenimiento integral de las zonas verdes.

A juicio de la comunidad, las acciones adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para contrarrestar el incremento de comportamientos contrarios a la convivencia.

Vecinos también extendieron el llamado a la zona de Cuadra Play por desórdenes y afectaciones a la tranquilidad del sector. - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Extensión de la problemática a la Cuadra Play

El llamado de atención también incluye la zona conocida como Cuadra Play, sector de actividad nocturna ubicado en Cabecera. Residentes del área han manifestado su preocupación por desórdenes recurrentes entre jueves y domingo, relacionados con consumo de licor y sustancias en vía pública, ruido excesivo y mal parqueo de motocicletas.

“Se necesita reforzar la seguridad y controlar a las personas que vienen en las noches a disfrutar y emborracharse en las discotecas. El desorden se presenta desde el jueves hasta el domingo”, manifestó César Niño, líder del sector, según Blu Radio.

También indicó que la situación afecta la tranquilidad de los habitantes y solicitó mayor presencia institucional.

En ese sentido, pidió incrementar los operativos de la Policía, agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría del Interior, así como la designación de un inspector con facultades para imponer cierres temporales a establecimientos que incumplan la normatividad.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la regulación a establecimientos comerciales y droguerías que, según afirmó, estarían facilitando el consumo de licor en el espacio público.

Un espacio emblemático en el centro de la discusión

El Parque San Pío, ubicado en el sector de Cabecera, es considerado uno de los espacios urbanos más representativos de Bucaramanga. Su vocación cultural, turística y familiar lo ha consolidado como punto de encuentro ciudadano.

No obstante, los líderes comunales advierten que la ausencia de vigilancia permanente y el deterioro progresivo del entorno estarían comprometiendo su carácter y función social.

A la fecha, la comunidad se encuentra a la espera de una respuesta formal por parte de la Administración Municipal frente a las solicitudes planteadas.

