Cathy Juvinao denuncia presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Carolina Corcho en 2025

Cathy Juvinao señala a tesorero de Carolina Corcho por uso de empresas fantasma y transferencias no rastreables - crédito Montaje Infobae

Durante una transmisión en vivo, la congresista de Alianza Verde, Cathy Juvinao, expuso una serie de denuncias sobre la financiación de la campaña presidencial de la exministra de Salud Carolina Corcho en 2025, cuando la politóloga era una de las aspirantes de la consulta del Pacto Histórico el 26 de octubre de 2025, señalando directamente a Juan Manuel Moreno Becerra, tesorero de la aspirante.

Según Juvinao, “el señor reporta empresas fantasmas, que hace más de diez años están en proceso de liquidación”.

Detalló que, el 21 de agosto de 2025, Moreno Becerra publicó un número de Nequi solicitando donaciones para la campaña de Corcho, pero al revisar la cuenta, identificaron que estaba asociada a la empresa fantasma tutrailer.com.

Juvinao recalcó que, conforme al artículo 25 de la ley vigente desde 2011, las contribuciones a campañas deben realizarse únicamente a través de fuentes oficiales del candidato o del partido.

“Moreno Becerra recibió donaciones para la doctora Carolina Corcho. Lo primero que le quiero decir es que el señor cometió un delito electoral, es ilegal”, puntualizó la congresista. Añadió que el tesorero remitió los recursos a la campaña a nombre propio o de terceros, lo cual está prohibido.

La dificultad para rastrear los fondos transferidos por Nequi fue otro aspecto destacado por Juvinao. “Haberlo hecho a través de Nequi hace imposible seguir el registro de esos recursos”, afirmó.

Ante estos hechos, solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral iniciar las investigaciones pertinentes.

Juvinao también reveló antecedentes financieros de Moreno Becerra. Explicó que enfrenta deudas millonarias con personas naturales y jurídicas, y que fue exempleado del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

“El señor nunca le pagó al fondo de empleados del Sena y está demandado desde abril de 2017 por el fondo de empleados del Sena”, indicó.

La denuncia busca esclarecer el origen y manejo de los recursos que ingresaron a la campaña, así como la actuación del tesorero, quien enfrenta cuestionamientos legales y financieros por su accionar.