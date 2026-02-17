Colombia

Carlos Lehder arremetió contra las producciones que han hablado de su vida: “Las narconovelas incluyen morbos”

El exnarcotraficante reaccionó a escenas en las que fue interpretado por un actor colombiano en una serie sobre Pablo Escobar

Guardar
El exnarco reaccionó a cuatro
El exnarco reaccionó a cuatro escenas en las que fue interpretado por el actor Alejandro Martínez - crédito @LaLiendra/YouTube/Netflix

Durante la entrevista de La Liendra con Carlos Lehder, fundador del cartel de Medellín que está radicado en Colombia tras pasar 33 años en una prisión de Estados Unidos, el oriundo de Armenia reconoció que tiene información sobre algunas series y películas que se han hecho sobre la vida de los capos que pertenecieron a la organización criminal más temida de la historia del país.

“Valoró el limitado cine colombiano, sean narconovelas, películas de otro nivel; cuando se utiliza mi nombre de Carlos Lehder, me preocupa, porque alguien está contando una historia de mi persona, que probablemente no ocurrió. Muchas de estas narconovelas son, por la inversión de sus productoras, de valor comercial. Ninguna productora me ha contactado a mí, nunca me han pedido permiso para utilizar mi nombre”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El creador de contenido le mostró algunas escenas de El patrón del mal, producción estrenada en 2012 sobre la vida de Pablo Escobar, en la que el personaje de Lehder fue nombrado Marcos Herber e interpretado por el actor Alejandro Martínez.

Así reaccionó Lehder a las interpretaciones sobre su vida

Alejandro Martínez interpretó a un
Alejandro Martínez interpretó a un personaje inspirado en Carlos Lehder en 2012 - crédito Netflix

La primera escena mostrada fue en la que se expuso el presunto motivo por el que Lehder habría sido expulsado del cartel de Medellín, que de acuerdo con relatos de esa época, se registró luego de que el narcotraficante asesinó a un escolta de otro integrante de la organización criminal.

En primer lugar, indicó que el contexto era dramático y, aunque no negó haber terminado con la vida de otro hombre de esa forma, aseguró que había sido para defenderse.

“Nunca había visto esa escena, pero me recuerda a algunos sucesos. En el libro los especifico y los detallo... Alguien iba a atentar contra mi vida; yo tenía la capacidad de defenderme; en el libro entro en más detalles”.

Lehder reaccionó a una escena en la que se mostró un posible enfrentamiento verbal entre él y Pablo Escobar que terminó con los dos capos apuntándose con armas de fuego, lo que desmintió rotundamente.

“Es material inflamatorio, escandaloso y digamos que promociona violencia, pero eso es totalmente ajeno a mi ser y mi pensamiento. Las narconovelas incluyen morbos y alegatos. Nunca jamás, pero volvemos al caso; las narconovelas tienen una agenda, ojalá en el futuro, ahí está mi libro”.

Lehder negó haberse enfrentado con
Lehder negó haberse enfrentado con Pablo Escobar - crédito @LaLiendra/YouTube

Por último, Lehder reaccionó a interpretaciones audiovisuales en las que se especuló sobre su orientación sexual, lo que provocó que el oriundo de Armenia indicara que en todas las producciones se ha dudado sobre sus capacidades.

“Son ficciones morbosas de lo que producen esas narconovelas, obviamente, del personaje que tratan de calumniar. Afortunadamente, yo siempre logré un nivel de disciplina personal, orden mental. Eso me hizo posible adquirir la isla, los aviones; era un orden personal”.

Por último, Carlos Lehder mencionó que no ha buscado entrar en algún tipo de litigio por este tipo de interpretaciones, puesto que es un relato que no lo representa. “Total, todo fue una fabricación del morbo que hay que ponerle, es cuestión de ellos. Arte es arte y no tiene censura, entonces eso es lo que hay”.

Lehder aseguró que está enfocado
Lehder aseguró que está enfocado exclusivamente en la venta de libros - crédito @carloslehderescritor/Instagram

Cabe mencionar que el personaje de El patrón del mal no fue el único con el que se vinculó a Carlos Lehder, puesto que en Tres Caines fue presentado como Marcos Fender, en la serie Narcos otro actor lo interpretó bajo su nombre real y en El cartel de los sapos fue mencionado como “El alemán”.

Además de las producciones mencionadas, VIX también estrenó una miniserie en la que se enfocó en la vida de Carlos Lehder, que en esa ocasión fue interpretado por el actor Sebastián Osorio y se tituló Paraíso blanco.

Temas Relacionados

Carlos LehderNarcotráficoSeriesPelículasPablo EscobarEl patrón del malReacciónColombia-Noticias

Más Noticias

El ministro de Justicia anunció que se reunirá con la fiscal general: “Los investigadores judiciales están colapsados”

A solo seis meses de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, Jorge Iván Cuervo busca alcanzar un consenso con Luz Adriana Camargo para mejorar la justicia, especialmente en medio del caos judicial que atraviesa el país

El ministro de Justicia anunció

Muerte de Kevin Acosta: David Luna recordó mensaje sobre la reforma a la salud y el riesgo de que “salga más barato que un paciente muera”

El candidato presidencial, que hará parte de La Gran Consulta por Colombia, recapituló la entrevista que en marzo de 2024 había hecho a Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, que en ese entonces lanzó una dura sentencia que, tras la muerte del menor Kevin Acosta, se habría hecho realidad

Muerte de Kevin Acosta: David

Millonarios reveló la lesión de Falcao García: esta es la situación del ‘Tigre’ antes de la Copa Sudamericana

El delantero es esperado para el compromiso del 4 de marzo frente a Atlético Nacional, aunque bajo mucha duda por la molestia sufrida ante Llaneros

Millonarios reveló la lesión de

Nueva EPS se pronunció tras la muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: explicó la razón de la falta del medicamento

La entidad de salud explicó los motivos del deceso y las circunstancias del tratamiento que no habría recibido el menor de siete años

Nueva EPS se pronunció tras

Paseo familiar en una finca de Calima El Darién, Valle, terminó en robo por abuso de confianza: Policía explicó el caso

Las autoridades adelantan diligencias para determinar si personas invitadas a la reunión social y familiar estarían implicadas y reiteraron que la seguridad del municipio no se vio comprometida en este caso

Paseo familiar en una finca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

La cadena “Mi Promesa” de

La cadena “Mi Promesa” de Yeison Jiménez vuelve a brillar: así reaccionó la esposa del cantante tras la restauración de la joya

DJ Exotic habló de Marcela Reyes, sus infidelidades y su acompañamiento luego de los seis disparos que recibió

Tina arremetió contra Zambrano por su desempeño en la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Vestida de rojo, Shakira encendió las redes sociales con un fluido chino para celebrar el Año Nuevo Chino: “¡Nos vemos pronto!"

Lady Noriega ‘les tira’ a los participantes en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opina sobre qué les hace falta

Deportes

Millonarios reveló la lesión de

Millonarios reveló la lesión de Falcao García: esta es la situación del ‘Tigre’ antes de la Copa Sudamericana

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Richard Ríos volvió a jugar con el Benfica y protagonizó polémica jugada con Vinicius Jr. en la Champions League

Junior estrenará camiseta visitante para la temporada 2026: así luce el nuevo diseño

Millonarios sufriría una baja clave que complica su reto en la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional