Carlos Lehder arremetió contra las producciones que han hablado de su vida: “Las narconovelas incluyen morbos”

Durante la entrevista de La Liendra con Carlos Lehder, fundador del cartel de Medellín que está radicado en Colombia tras pasar 33 años en una prisión de Estados Unidos, el oriundo de Armenia reconoció que tiene información sobre algunas series y películas que se han hecho sobre la vida de los capos que pertenecieron a la organización criminal más temida de la historia del país.

“Valoró el limitado cine colombiano, sean narconovelas, películas de otro nivel; cuando se utiliza mi nombre de Carlos Lehder, me preocupa, porque alguien está contando una historia de mi persona, que probablemente no ocurrió. Muchas de estas narconovelas son, por la inversión de sus productoras, de valor comercial. Ninguna productora me ha contactado a mí, nunca me han pedido permiso para utilizar mi nombre”.

El creador de contenido le mostró algunas escenas de El patrón del mal, producción estrenada en 2012 sobre la vida de Pablo Escobar, en la que el personaje de Lehder fue nombrado Marcos Herber e interpretado por el actor Alejandro Martínez.

Así reaccionó Lehder a las interpretaciones sobre su vida

La primera escena mostrada fue en la que se expuso el presunto motivo por el que Lehder habría sido expulsado del cartel de Medellín, que de acuerdo con relatos de esa época, se registró luego de que el narcotraficante asesinó a un escolta de otro integrante de la organización criminal.

En primer lugar, indicó que el contexto era dramático y, aunque no negó haber terminado con la vida de otro hombre de esa forma, aseguró que había sido para defenderse.

“Nunca había visto esa escena, pero me recuerda a algunos sucesos. En el libro los especifico y los detallo... Alguien iba a atentar contra mi vida; yo tenía la capacidad de defenderme; en el libro entro en más detalles”.

Lehder reaccionó a una escena en la que se mostró un posible enfrentamiento verbal entre él y Pablo Escobar que terminó con los dos capos apuntándose con armas de fuego, lo que desmintió rotundamente.

“Es material inflamatorio, escandaloso y digamos que promociona violencia, pero eso es totalmente ajeno a mi ser y mi pensamiento. Las narconovelas incluyen morbos y alegatos. Nunca jamás, pero volvemos al caso; las narconovelas tienen una agenda, ojalá en el futuro, ahí está mi libro”.

Por último, Lehder reaccionó a interpretaciones audiovisuales en las que se especuló sobre su orientación sexual, lo que provocó que el oriundo de Armenia indicara que en todas las producciones se ha dudado sobre sus capacidades.

“Son ficciones morbosas de lo que producen esas narconovelas, obviamente, del personaje que tratan de calumniar. Afortunadamente, yo siempre logré un nivel de disciplina personal, orden mental. Eso me hizo posible adquirir la isla, los aviones; era un orden personal”.

Por último, Carlos Lehder mencionó que no ha buscado entrar en algún tipo de litigio por este tipo de interpretaciones, puesto que es un relato que no lo representa. “Total, todo fue una fabricación del morbo que hay que ponerle, es cuestión de ellos. Arte es arte y no tiene censura, entonces eso es lo que hay”.

Cabe mencionar que el personaje de El patrón del mal no fue el único con el que se vinculó a Carlos Lehder, puesto que en Tres Caines fue presentado como Marcos Fender, en la serie Narcos otro actor lo interpretó bajo su nombre real y en El cartel de los sapos fue mencionado como “El alemán”.

Además de las producciones mencionadas, VIX también estrenó una miniserie en la que se enfocó en la vida de Carlos Lehder, que en esa ocasión fue interpretado por el actor Sebastián Osorio y se tituló Paraíso blanco.