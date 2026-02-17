Ataque armado dejó una adolescente muerta y otros dos jóvenes heridos en Ibagué

El hecho movilizó a las autoridades en el sector - crédito Colprensa

Una adolescente murió y otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos en medio de un ataque que fue perpetrado con un arma de fuego. De acuerdo con el reporte de las autoridades a los medios locales del Tolima, el hecho se registró en la comuna 7 de Ibagué durante la noche del lunes 16 de febrero de 2026.

El violento ataque ocurrió en una de las calles del barrio Brisas de La Ceibita, en el momento en el que personas armadas abrieron fuego contra un grupo de jóvenes alrededor de las 9:00 p. m.

Vecinos del sector se percataron de lo sucedido y auxiliaron a las víctimas, mientras que los responsables lograron escapar del lugar. Minutos más tarde, unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué y personal de la Sijín se desplazaron hasta el sector, acordonaron la zona y comenzaron las labores de inspección y recolección de pruebas.

No se conoce nada sobre el paradero de los responsables - crédito Colprensa

La víctima mortal de este nuevo acto de violencia fue identificada como Leidy Yohana Cardozo Tapiero, de 17 años, que falleció a causa de las heridas. En cuanto a los otros dos lesionados, las autoridades no confirmaron sus identidades, pero se dio a conocer que fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Por ahora, no se ha realizado un pronunciamiento oficial sobre los responsables ni sobre los móviles del ataque, por lo que la comunidad está a la espera de que las autoridades entreguen detalles adicionales en las próximas horas.

Balacera dejó un joven muerto en Barranquilla

Varios ataques similares se han presentado en el territorio nacional durante el 2026, por lo que la Policía Nacional está en alerta ante la ola de violencia. Otro de los casos recientes se presentó en el suroccidente de Barranquilla y también causó preocupación entre la comunidad, debido a que terminó en fatalidad para uno de los involucrados.

De acuerdo con la información revelada por medios locales como El Heraldo, un joven murió y otro resultó herido durante un ataque armado que se registró en la mañana del 17 de febrero de 2026 en el barrio Carlos Meisel. Específicamente, el caso tuvo lugar en el sector conocido como la “Caleta Los Cultura”, donde ambos se encontraban al momento del atentado.

Las autoridades trabajan por luchar contra los delitos en época de Carnaval - crédito Policía Barranquilla

La zona donde ocurrió el hecho está, según reportes policiales, bajo control de alias Domingo, presunto integrante de la estructura criminal Los Pepes. Las autoridades buscan establecer si existe vínculo entre la organización y el autor del ataque, identificado por las víctimas con el alias de Moi.

El suceso se produjo aproximadamente a las 6:55 a. m., cuando Dominic Santiago Franco Carmona, de 21 años, fue atacado con arma de fuego y falleció en el acto, mientras que Juan Diego Guzmán Peña, también de 21 años, fue hallado gravemente herido con la misma arma.

Sobre Guzmán Peña, las autoridades locales informaron que fue trasladado inicialmente al Paso La Manga y luego remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene la investigación en curso para ubicar al presunto responsable de disparar y así determinar si solo se trataba del autor material del caso o si tuvo que ver con la organización del brutal ataque que terminó en una muerte.

Los expertos investigan la causa del brutal ataque - crédito Colprensa

Este caso se convierte en uno mas de los homicidios registrados en Barranquilla, en medio de las celebraciones típicas del Carnaval, lo que tiene en alerta a los residentes y visitantes que piden a las autoridades mayor presencia en los sectores considerados como vulnerables, con el fin de que se disminuyan los delitos de este tipo.