Colombia

Álvaro Uribe lanzó pullas al Gobierno Petro tras polémicas declaraciones sobre la muerte de Kevin Acosta: “Han preferido la destrucción politiquera”

El líder natural del Centro Democrático ha insistido en varias oportunidades que el presidente Gustavo Petro ha intentado acabar con el sistema de salud, dejando a millones de pacientes sin garantías para acceder a los servicios

Guardar
El expresidente criticó las decisiones
El expresidente criticó las decisiones del Gobierno nacional sobre el sistema de salud - crédito Colprensa

En medio de la polémica desatada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras la muerte del pequeño Kevin Acosta presuntamente por falta de acceso a sus medicamentos para controlar la hemofilia, las reacciones desde distintos sectores políticos y sociales no se han hecho esperar.

De hecho, en la mañana del martes 17 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez usó su cuenta de X para referirse al caso, aunque prefirió no profundizar en señalamientos directos al su sucesor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, exmandatario nacional sí aseguró que el actual gobierno estaría prefiriendo destruir el sistema de salud en lugar de buscar soluciones para minimizar el impacto de las crecientes deudas de EPS e IPS por un presunto déficit financiero del modelo actual.

Según indicó Uribe, se estaría prefiriendo la “politiquería” sobre el bienestar de los millones de colombianos que intentan acceder a sus servicios básicos de salud, además de los graves problemas para la entrega de medicamentos.

“Han preferido la destrucción politiquera de la salud que la protección de la ciudadanía y de los niños”, escribió el expresidente.

La palabras de Uribe se da después de que el ministro el ministro de Salud declara en el más reciente Consejo de Ministros que el Estado cumplió con los pagos a las EPS y desestimara la versión de una demora por razones presupuestarias, mientras distintas entidades y la propia familia de la víctima exigen respuestas y claridad sobre las circunstancias que rodearon el desenlace.

El ministro Jaramillo comunicó que el caso será sometido a una investigación exhaustiva y que aguardarán los resultados de la autopsia. “Actualmente estamos esperando el resultado de la autopsia, porque en este caso es necesario realizarla para revisar detalladamente qué sucedió con el niño”, señaló.

Sin embargo, lo que mayor indignación generó a nivel nacional fue que Jaramillo, e incluso el presidente Gustavo Petro, intentaran culpar a la madre del menor del accidente sufrido previamente por Acosta cuando se cayó de su bicicleta.

De acuerdo con el propio ministro, Kevin Arley Acosta, de siete años, sufrió un accidente craneoencefálico tras una caída de bicicleta. Inicialmente permaneció hospitalizado durante tres días en un hospital público del Huila antes de ser trasladado en avioneta a Bogotá e ingresado al hospital La Misericordia, especializado en casos de alta complejidad.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, explicó.

Temas Relacionados

Álvaro UribeGustavo PetroSalud Colombiamuerte Kevin AcostaHemofiliaColombia-noticias

Más Noticias

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Ariel Michaloutsos habló sobre la actualidad del cuadro azul, como también de lo que será la serie ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Director deportivo de Millonarios le

Productividad en descenso: por qué Colombia necesita la inteligencia artificial para sostener su crecimiento

Mientras el país requiere más mano de obra para mantener su crecimiento, el 62% de los trabajadores reporta mejoras en eficiencia gracias a la IA

Productividad en descenso: por qué

DNI respaldó a Petro tras retiro del general Edwin Urrego y defendió su facultad para llamar a calificar servicios

La Dirección Nacional de Inteligencia intervino en la controversia por la salida del uniformado y sostuvo que el Presidente tiene autoridad constitucional y legal para retirar a integrantes de la fuerza pública

DNI respaldó a Petro tras

Ejército desplegó apoyo en zonas rurales de Lebrija, Santander: entregó 1.5 toneladas de ayudas humanitarias tras emergencia

Una presencia continua de uniformados ha garantizado seguridad, evacuaciones y distribución de insumos en áreas impactadas, contribuyendo a la articulación entre entidades y al respaldo de comunidades vulnerables en ese departamento

Ejército desplegó apoyo en zonas

Criminóloga colombiana relató cómo los muertos “se comunican” con ella: “Las personas que fallecen buscan puentes”

La especialista explora el impacto de la energía, las experiencias infantiles y dilemas éticos que redefinieron su vínculo profesional y espiritual

Criminóloga colombiana relató cómo los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades incautaron arsenal a estructura

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

ENTRETENIMIENTO

⁠Rating Colombia: así transcurrió la

⁠Rating Colombia: así transcurrió la primera parte de la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Altafulla reaccionó a la polémica por colaboración musical de la cantante Aria Vega con Ryan Castro: “La amistad valió mondá”

Qué se sabe de la salud de Diomedes Dionisio Díaz: el hijo de Diomedes Díaz sigue hospitalizado

Yina Calderón desató polémica en México antes de ingresar a La casa de los famosos: “Sigo siendo participante”

Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

Deportes

Director deportivo de Millonarios le

Director deportivo de Millonarios le envió recado a James Rodríguez tras su fallido fichaje: “El que quiera estar, está”

Liverpool vs. Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: ‘el Poderoso de la Montaña’ debuta en Uruguay

Directivo del Bayern Múnich reveló cómo se dio la negociación para que Luis Díaz llegara al equipo: “El agente luchó duro”

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20 tras la derrota de Colombia ante Ecuador

James Rodríguez se hace viral en Minnesota tras aceptar corte de cabello con barbero local