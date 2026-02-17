Álvaro Uribe lanzó pullas al Gobierno Petro tras polémicas declaraciones sobre la muerte de Kevin Acosta: “Han preferido la destrucción politiquera”

El expresidente criticó las decisiones del Gobierno nacional sobre el sistema de salud - crédito Colprensa

En medio de la polémica desatada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras la muerte del pequeño Kevin Acosta presuntamente por falta de acceso a sus medicamentos para controlar la hemofilia, las reacciones desde distintos sectores políticos y sociales no se han hecho esperar.

De hecho, en la mañana del martes 17 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez usó su cuenta de X para referirse al caso, aunque prefirió no profundizar en señalamientos directos al su sucesor.

Sin embargo, exmandatario nacional sí aseguró que el actual gobierno estaría prefiriendo destruir el sistema de salud en lugar de buscar soluciones para minimizar el impacto de las crecientes deudas de EPS e IPS por un presunto déficit financiero del modelo actual.

Según indicó Uribe, se estaría prefiriendo la “politiquería” sobre el bienestar de los millones de colombianos que intentan acceder a sus servicios básicos de salud, además de los graves problemas para la entrega de medicamentos.

“Han preferido la destrucción politiquera de la salud que la protección de la ciudadanía y de los niños”, escribió el expresidente.

La palabras de Uribe se da después de que el ministro el ministro de Salud declara en el más reciente Consejo de Ministros que el Estado cumplió con los pagos a las EPS y desestimara la versión de una demora por razones presupuestarias, mientras distintas entidades y la propia familia de la víctima exigen respuestas y claridad sobre las circunstancias que rodearon el desenlace.

El ministro Jaramillo comunicó que el caso será sometido a una investigación exhaustiva y que aguardarán los resultados de la autopsia. “Actualmente estamos esperando el resultado de la autopsia, porque en este caso es necesario realizarla para revisar detalladamente qué sucedió con el niño”, señaló.

Sin embargo, lo que mayor indignación generó a nivel nacional fue que Jaramillo, e incluso el presidente Gustavo Petro, intentaran culpar a la madre del menor del accidente sufrido previamente por Acosta cuando se cayó de su bicicleta.

De acuerdo con el propio ministro, Kevin Arley Acosta, de siete años, sufrió un accidente craneoencefálico tras una caída de bicicleta. Inicialmente permaneció hospitalizado durante tres días en un hospital público del Huila antes de ser trasladado en avioneta a Bogotá e ingresado al hospital La Misericordia, especializado en casos de alta complejidad.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, explicó.