Aida Victoria Merlano respondió a seguidor que la criticó por dejarse deslumbrar por los hombres: “Estamos rotas”

La figura de Aida Victoria Merlano ha ocupado un espacio relevante en los medios colombianos durante los últimos años, marcada tanto por su exposición mediática como por los vínculos familiares y personales que la rodean.

Desde la fuga de su madre, la barranquillera se convirtió en un referente obligado cada vez que el caso volvía a la agenda pública. Su presencia constante en plataformas como Instagram y YouTube, donde suma millones de seguidores, le ha permitido moldear una imagen pública que oscila entre la defensa familiar y el desarrollo de una carrera propia en el entretenimiento digital.

Aida Victoria ha usado estos espacios para compartir opiniones, reflexiones personales así como las relaciones que la han hecho estar en el foco del huracán, debido a los constantes ataques que, de acuerdo a sus seguidores, hacen pensar que su empoderamiento femenino solamente es un discurso sin ponerlo en práctica.

En el plano sentimental, las relaciones de Aida Victoria también han sido objeto de escrutinio. Su vida amorosa ha trascendido el ámbito privado, y las interacciones con figuras conocidas, así como las declaraciones sobre sus vínculos personales, han sido ampliamente difundidas.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, Merlano Manzaneda compartió con sus seguidores una dinámica de preguntas y respuestas en la que despejó algunas dudas de su viaje por Europa, pero un interrogante llamó la atención: “¿Por qué se deja deslumbrar por los hombres? Si es tan empoderada".

En vista de la duda de sus seguidores, Aida Victoria empezó por responder que se debía a que “estamos p*tamente rotas”. Acto seguido, señaló que no es necesariamente que “nos deslumbre un hombre”, sino que se trata del hecho de que llama la atención la idea de querer construir un hogar que nunca tuvieron.

Y agregó: “Creemos que la felicidad es el marido, la casa y el perro; hasta que el marido quema la casa, se lleva al perro y en lugar de dejarte un vacío, te hace sentir liberada, porque el hogar era tú (y no lo sabías)”.

Este conjunto de factores —el origen familiar, la gestión de la imagen propia y la exposición de sus relaciones— ha situado a Aida Victoria Merlano en una posición singular dentro del panorama mediático colombiano.

Las reacciones a estas declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios que dejaron los internautas fueron: “De acuerdo, es mejor estar solas y sanar, después te vuelves a ilusionar y eso es peor”; “yo he visto a varias nacer el hogares difíciles, pero eso lo que hace es fortalecerlas”; “ya sabemos que siempre dices que estamos rotas, sanas y se te olvida a los cinco minutos”, entre otros.

Mensaje a los que buscan la aprobación de otros

En un emotivo mensaje, la influencer habló de quienes siempre están para los demás, pero olvidan sus propias necesidades - crédito @aidavictoriam/IG

En una de sus intervenciones, Aida Victoria Merlano utilizó las redes sociales para lanzar un mensaje directo contra quienes viven buscando aceptación. La barranquillera, conocida por su tono frontal, expuso la paradoja de quienes dedican su vida a satisfacer a los demás sin atender sus propias necesidades.

A lo largo del mensaje, la influencer describió las conductas que muchos adoptan para cumplir expectativas ajenas. “Estamos todos compitiendo por esto, porque a nadie le dan premios por poder con todo solos, por no cargar nuestros problemas a los demás, por encerrarnos a llorar y que nadie nos vea”, reflexionó Merlano al dirigirse a sus seguidores.

La joven planteó una serie de preguntas sobre el sentido de este esfuerzo y señaló que ninguno de los premios que se buscan a lo largo de la vida, existen: “¿Cuál es el premio para el que estás haciendo méritos? El que siempre priorizó a los demás y pasó por encima de sí mismo, el premio del buena gente que siempre accedió a todo, aunque no quisiera”, cuestionó Aida Victoria Merlano en el video de Instagram.