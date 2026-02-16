Colombia

Chontico Noche hoy: número ganador del domingo 15 de febrero de 2026

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este domingo 15 de febrero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Los números ganadores del domingo
Los números ganadores del domingo 15 de febrero de 2026. (Infobae)
  • Fecha: domingo 15 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 6461.
  • Número ganador: 7 5 6 8.
  • Quinta balota: 9.

¿Cómo se juega el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico Noche hoyChontico NocheResultados Chontico Nochecolombia-loteríasLoterías de Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

El partido que se jugará en el estadio Deportivo Cali está programado para las 6:30 de la tarde y podría sentenciar el futuro de Alberto Gamero en el banquillo del Azucarero

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

América de Cali mueve fichas en Brasil por un posible fichaje: tiene pasado en la selección Colombia

América de Cali intensificó las negociaciones para sumar al mediocampista colombiano Gustavo Cuéllar, actualmente en el Gremio de Brasil, ante la necesidad de reforzar la zona de ataque tras la reciente victoria ante Independiente Santa Fe

América de Cali mueve fichas

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

El cantante reveló cómo afronta la pérdida de su amigo y colega tras un mes de su partida

Luis Alfonso promete honrar el

James Rodríguez tendría que seguir entrenando individualmente: estos son los problemas para unirse a sus compañeros en el Minnesota United FC

El colombiano ha tenido que recurrir a los entrenamientos personalizados ante la demora para que se expida su visa de trabajo, que le permita entrenarse con el resto del plantel

James Rodríguez tendría que seguir

Actriz fue víctima de un fraude con su tarjeta de crédito: casi le toca responder por 34 millones y contó cómo logró la devolución de su dinero

El caso evidenció vacíos en la protección de datos y en los procedimientos de alerta en la banca

Actriz fue víctima de un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso promete honrar el

Luis Alfonso promete honrar el legado de Yeison Jiménez en los escenarios: “Es un shock del que no hemos salido”

Zambrano y Miryam aclararon si seguirán juntos después del ‘Desafío Siglo XXI’

‘Bola 8′ anunció su cuenta de OnlyFans y respondió a las críticas tras su nueva faceta como creador de contenido para adultos

Blessd habría respondido a las acusaciones de infidelidad a su pareja Manuela QM: “No crean en chismes, ni en mentiras”

Karol G y Sofía Vergara tuvieron un emocionante reencuentro en la celebración de cumpleaños de la Bichota

Deportes

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico de Verdes en la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026

América de Cali mueve fichas en Brasil por un posible fichaje: tiene pasado en la selección Colombia

James Rodríguez tendría que seguir entrenando individualmente: estos son los problemas para unirse a sus compañeros en el Minnesota United FC

Este es el valor del trofeo del Mundial de la FIFA 2026: se exhibirá en Bogotá

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero