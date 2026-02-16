Revelan informe del accidente aéreo de Satena en el que murieron 15 personas: piloto no habría visto las montañas

Testimonios locales y familiares de las víctimas aseguran que las condiciones climáticas adversas y la poca visibilidad fueron determinantes en la tragedia aérea - crédito @copter_colombia/Instagram/Redes sociales

Después de 20 días del accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander, en el que una avioneta de la aerolínea estatal Satena chocó con 15 pasajeros a bordo, incluido el representante a la Cámara Diógenes Quintero, se conoció el primer reporte oficial de las autoridades nacionales.

En medio de una rueda de prensa, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la Aeronáutica Civil informaron que la aeronave Beechcraft 1900 habría chocado producto de un desenso de altitud que, complementado con la alta nubosidad de la zona, habrían impedido ver al piloto la zona montañosa por la que atravesaban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La aeronave iba a 7.900 pies de altura, cerca de 2.400 metros, y con una velocidad 273 nudos; es decir 550 kilómetros por hora. Eso es una velocidad normal para el lugar en el que se encontraban”, señaló la ministra.

Sin embargo, según los datos preliminares obtenidos de la caja negra de la aeronave, la aeronave mostró un desenso de más de 1.300 pies, además de una disminución en la velocidad.

El capitán Miguel Vanegas Baquero, piloto del avión siniestrado, acumulaba más de 10.000 horas de vuelo sin incidentes previos - crédito X

Según la jefa de cartera, la aeronave terminó sobrevolando por debajo de la altura de las montañas de la zona ubicada a penas a 10 minutos de la terminal de Ocaña, en Norte de Santander.

“La última traza que marcó una velocidad de 234 nudos, un poco menor a la anterior, pero la avioneta estaba a 6.500 pies de altura. La anterior era de 7.900 pies de altura pero la última traza a 6.500 pies de altura. Eso quiere decir que estaba a una altura inferior a las montañas de esa zona”, continuó Rojas.

Por su parte, desde la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos aseguraron que el piloto de la avioneta con matrícula HK-4709 no reportó ningún mensaje de emergencia a los controladores aéreos, además de informar que el accidente se produjo justo en el momento en el que se le solicitó a la tripulación cambiar de frecuencia para iniciar con las labores de aterrizaje en Ocaña.

“Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. No hubo una comunicación final en la que la tripulación hiciera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave”, confirmó la entidad.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

el avión bimotor Beechcraft 1900 de la empresa Satena se accidentó en una colina del Catatumbo, Norte de Santander, mientras cubría la ruta de Cúcuta a Ocaña el 28 de enero de 2026, dejando 15 víctimas fatales —trece pasajeros y dos tripulantes—, según confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia en su momento.

Los equipos de emergencia y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (Brac) hallaron restos dispersos de la aeronave y pertenencias personales en la cima de una colina de Curacica, zona rural del municipio de La Playa.

La huella principal del impacto fue localizada a 150 metros por debajo de la cima, lo que sugiere que la tripulación intentó elevar el morro del avión en los instantes previos a la colisión.

La investigación ahora se enfoca en la descarga de grabadoras de vuelo: la caja de voces (CVR) y el registrador de datos (FDR), aunque la grabadora de voces sufrió daños que dificultaron el análisis. Estos dispositivos serán clave para determinar si hubo maniobras de evasión o datos que esclarezcan el accidente.

Comunicado de Satena sobre el accidente de una de sus aeronaves que dejó a sus 15 ocupantes muertos - crédito @AerolineaSatena/X

El coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aerocivil, explicó en su momento a Blu Radio que el examen preliminar reveló que “No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”.

La Aeronáutica Civil investiga posibles causas, incluyendo fenómenos como jamming (corte de señal) y spoofing (interferencia cibernética), aunque por el momento no existe evidencia de interferencia ilícita ni de atentado contra el avión. Las autoridades también confirmaron que Satena contaba con toda la documentación en regla, y que la aeronave acumulaba 32.000 horas de vuelo.