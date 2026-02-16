Mujer recorre los desfiles del Carnaval de Barranquilla para buscar a su hija desaparecida

La mujer no tiene ninguna pista sobre el paradero de su hija y la espera cada día - crédito Colprensa

A través de las redes sociales se viralizó un caso que conmovió a los internautas. Se trata de la intensa búsqueda de una madre en el Carnaval de Barranquilla, pues no sabe nada sobre el paradero de su hija. Su cartel con la palabra ‘desaparecida’ y una foto del rostro de su hija contrasta con la alegría que caracteriza a este evento para los residentes y turistas.

Mientras miles de personas celebran, la mujer, identificada como Leida, recorre las calles mostrando la foto de su hija desaparecida. La joven se llama Arleth Carolina Álvarez Castillo y sus familiares llevan desde octubre de 2024 sin recibir noticias sobre ella. Con su cartel, la madre afectada expuso una realidad que muchas familias colombianas atraviesan a lo largo y ancho del territorio nacional, por lo que llamó la atención de los medios locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en medio de la multitud, típica de estas celebraciones, Leida se destacaba por la expresión de tristeza en su rostro y por llevar en sus manos la imagen de Arleth.

Cabe mencionar que la desaparición de Arleth ocurrió el 22 de octubre de 2024. La joven salió de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en la urbanización Alameda del Río, y desde entonces no se volvió a saber de ella.

En diálogo con el diario local Impacto News, Leida expresó: “Desde 2024 no la veo, no le doy un abrazo, mi familia y yo hemos estado muy preocupados, no sabemos a dónde ir, a dónde llegar, a dónde hablar, pero espero, en el nombre de Jesús, encontrar a mi chica”.

La mujer tiene la esperanza de encontrar con vida a su hija - crédito Colprensa

No hay respuestas ante la desaparición de la ciudadana

Arleth Carolina Álvarez Castillo es magíster en Educación, tiene 38 años y en el momento de su desaparición trabajaba como docente en el colegio Cobateco, en Sabanagrande. Su ausencia ha generado un profundo vacío en su entorno familiar y profesional.

La madre relató que ha pasado meses enteros sin tener ningún tipo de información sobre el paradero de su hija: “En más de un año que tiene desaparecida mi hija no he sabido nada de ella, no he tenido una llamada, una luz verde para saber que ella está bien”.

Asimismo, expresó que cada participación que realiza en las actividades multitudinarias está relacionada con la esperanza de obtener pistas. Por esta razón, el hecho de recorrer los desfiles y buscar entre los asistentes se ha convertido en su ritual, sin descanso ni límite de tiempo, con la esperanza intacta de que alguien pueda entregarle cualquier tipo de información que la lleve a saber dónde está su hija.

La alegría típica del evento se vio sacudida con el clamor de una madre - crédito Alcaldía de Barranquilla

El mensaje de Leida

La perseverancia de la mujer se refleja en sus palabras, dirigidas no solo a aquellos ciudadanos que puedan aportar información, sino a la propia Arleth, teniendo en cuenta que considera que ella puede ver la información en el lugar donde se encuentra.

Leida pidió a Impacto News que plasmara un mensaje en la publicación, con el fin de que su familiar pueda saber que la están buscando, en dado caso de que se encuentre con vida: “Hija de mi vida, sabes perfectamente cuánto te amo, tus hermanos y yo estamos ansiosos por verte, oro siempre por ti, por tu vida, para que las personas que estén a tu alrededor te vean con los ojos de Dios”.

La comunidad espera acciones por parte de las autoridades para encontrar a la mujer desaparecida - crédito Policía Barranquilla

La historia de una madre que busca con todo el cariño a su hija trasciende el Carnaval y revela una problemática que sigue ocurriendo en el país, debido a que muchas personas viven con la incertidumbre de no saber qué pasó con sus familiares.