Mujer denunció agresión física y sexual en reconocido almacén de cadena en Bogotá: “Exijo que se entreguen los videos de seguridad”

Una grave denuncia por agresión física y sexual en el almacén Alkosto de la carrera 30 en Bogotá, sacudió a la red social TikTok, donde la usuaria juanita_bog relató lo ocurrido y compartió un video como prueba.

En sus palabras, la situación comenzó cuando su madre y ella tuvieron un altercado con otra mujer por el paso en uno de los pasillos del establecimiento: “Mi mamá le pregunta si ella va a pasar para esperar a que pasara y poder pasar nosotras. Ella se voltea y de una manera muy agresiva le dice que va a pasar cuando se le dé la gana”.

Los hechos se intensificaron cuando, tras la discusión, llegaron otros familiares de la mujer, incluyendo un hombre que, según la denunciante, la agredió físicamente y la insultó con términos como “ratas hijueputas”.

La joven afirmó: “Él me arrebata inmediatamente el celular, lo lanza lejos y procede a golpearme en mi pierna, en mi pelvis y en mis partes íntimas, a patadas”. Durante el forcejeo, aseguró que recibió un rasguño en el rostro y que el presunto agresor también tuvo un enfrentamiento físico con su acompañante.

La denunciante señaló la ausencia de protocolos de seguridad y la falta de reacción del personal del almacén. A su vez, criticó la intervención policial, asegurando que las autoridades la intimidaron y minimizaron la agresión.

“La Policía llega y fue aún peor. Me dicen que me tengo que calmar, que no puedo seguir evidenciando lo que estaba pasando... que si no quiero que sea capturada junto con mi mamá, me tenía que lavar el rostro y grabar un video en el que desistiera de poner una denuncia a este sujeto”, expresó.

La afectada relató que en ningún momento se activó un protocolo de seguridad, ni hubo intervención del personal del almacén para detener la violencia: “En ese momento, el almacén no activó ningún protocolo, nadie intervino, nadie intervino a impedir que él siguiera agrediéndonos. Únicamente llegó una enfermera, que fue una persona que acompañó a mi hermanito. Nadie me preguntó yo cómo estaba, nadie me preguntó qué había pasado”, compartió la joven.

La situación se agravó cuando la afectada sufrió la pérdida de sus gafas durante el forcejeo con el agresor, sin recibir ayuda para recuperarlas. Por el contrario, explicó que el personal del almacén sí asistió a la esposa del agresor cuando esta denunció la desaparición de un arete, a pesar de que las cámaras demostraron después que ella la tenía en la mano.

La narración encendió los comentarios de usuarios, quienes sugirieron vías institucionales y mediáticas. Las recomendaciones incluyeron: “Fuiste a medicina legal?? Fiscalía”, “envíalo a medios de comunicación y verás que así sí te prestan atención y la policía sí hace algo”, y “Pon una queja ante Alkosto… Apoyo en que escribamos en las páginas de Alkosto para que sientan presión en hacer algo”.

Otros usuarios advirtieron sobre la importancia de solicitar los videos de seguridad de la tienda de inmediato: “Inmediatamente pedir los videos de Alkosto, ellos luego se excusan con decir que no guardan videos por más de 24 horas”.

La joven hizo un llamado a sus seguidores: “Así que quisiera solicitar su colaboración para encontrar a este sujeto y también para advertir a las mujeres sobre el peligro que corren con esta persona que me agredió y que la pregunta es si hace esto en público con semejante tranquilidad. No quisiera saber lo que puede llegar a hacer a otras mujeres en la intimidad cuando nadie lo ve”.

Hasta el momento, no se conoce pronunciamiento por parte de Alkosto, la cadena donde ocurrieron los hechos.