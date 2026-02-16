Medio independiente Ifmnoticias fue hackeado por ciberdelincuentes: podría estar relacionado con investigaciones contra Daniel Quintero

El medio completa tres días sin servicios digitales, al parecer, por publicaciones relacionadas con Daniel Quintero - crédito imagen ilustrativa Infobae/Ifmnoticias/@Quinterocalle/Instagram

Como censura fue calificado el reciente ataque cibernético del que fue víctima el medio independiente Ifmnoticias, después de que inescrupulosos lograran atravesar sus barreras de seguridas e interrumpieran casi por completo la circulación de publicaciones noticias.

A través de un comunicado, el portal digital aseguró que el ataque se produjo desde la tarde del viernes 13 de febrero, cuando sus servicios se vieron suspendidos por cuenta de un hackeo tipo DSoS, que congestiona los recursos digitales del portal a través de infinitas operaciones erráticas.

“Desde IFMNOTICIAS informamos a la opinión pública que en este momento estamos siendo victimas de un ataque cibernético tipo DDoS, el cual ha afectado por completo toda nuestra operación digital. El Ataque Digital, comenzó sobre a las 5 de la mañana y aún persiste hasta la expedición de este comunicado sobre el medio dia de hoy viernes 13 de febrero de 2026″, señaló el medio en un comunicado.

Según el portal, el daño operacional a su redacción podría estar relacionada con recientes informes sobre el candidato presidencial Daniel Quintero y sus posibles relaciones con casos de corrupción e irreguralidades durante su paso por la Alcaldía de Medellín.

El portal independiente aseguró que ya está trabajando para reestablecer los servicios de noticias - crédito Ifmnoticias

Sin embargo, Ifmnoticias aclaro que, aunque no responsabiliza al exalcalde por los recientes ataques, sí puede insinuar que las motivaciones de los ciberdelincuentes podrían estar relaciones con afiliaciones políticas hacia el hoy candidato.

“Hemos observado que este tipo de hechos se han presentado de manera sistemática, coincidiendo con informaciones de revelaciones, audiencias o procesos relacionados con el exalcalde de Medellin, Daniel Quintero Calle, frente a investigaciones sobre las cuales IFMNOTICIAS ha realizado seguimiento informativo. NO estamos en capacidad de señalar al exalcalde como responsable, pero es un hecho, las coincidencias entre los ataques y las fechas claves de nuestros informes y transmisiones de audiencias”, señaló el portal.

Entretanto, la directora del medio digital, Laura Mejía, aseguró que el ataque recibido desde el viernes 13 de febrero constituye un claro hecho de censura contra la prensa, especialmente, en época electoral.

Además, la periodista aseguró que el trabajo investigativo adelantado por todo el equipo se basa en la imparcialidad y no en los cesgos o tintes políticos, y que su misión es meramente la de informar.

El ataque es de tipo DDoS, que consiste en saturar el portal con información érronea para debilitar el flujo de los servidores - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Dirigir un medio independiente implica entender que el periodismo incomoda. Que investigar tiene costos. Que publicar con rigor, sin alinearnos a intereses políticos ni económicos, nos expone. Pero también confirma que estamos haciendo lo correcto. No dirijo un medio de derecha ni de izquierda. Dirijo un medio libre. Y la libertad no es un discurso bonito: es una práctica diaria que exige valentía, equipo y convicción. La ética es nuestro faro. La lealtad entre nosotros, nuestra red de apoyo. Y la democracia, el propósito que nos mueve”, comentó Mejía.

Asimismo, Ifmnoticias pidió a todas las autoridades nacionales investigar y determinar a los posibles responsables del ataque cibernético, especialmente, porque se estaría vulnerando uno de los derechos principales para periodistas y medios del país.

“Los ataques digitales buscan silenciar. Buscan interrumpir. Buscan desgastar. Pero también nos recuerdan que el periodismo sigue siendo necesario. Que informar con independencia sigue siendo incómodo para algunos. Y que proteger la libertad de prensa no es una consigna, es una responsabilidad colectiva. Este tipo de hechos constituyen una forma de censura y un ataque directo contra la libertad de prensa. Y en una democracia, impedir que un medio opere es también afectar el debate público, la pluralidad de voces y el acceso a la información”, comentó Laura Mejía.

Ifmnoticias catalogó el ataque como un acto de censura en su contra - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Entretanto, desde el portal independiente aseguraron que continúan adelantando las labores correspondientes para retomar el control de su página web y reestablecer la publicación constante de artículos noticiosos.

“Nuestro equipo trabaja para restablecer completamente los servicios. Y nosotros seguimos firmes en nuestro compromiso con el ejercicio libre, independiente y responsable del periodismo. Seguiremos. Con más fuerza. Con más claridad. Con la certeza de que la verdad siempre encuentra camino. Y Porque cuando se intenta silenciar, la respuesta no puede ser el silencio. Debe ser más periodismo”, concluyó la directora de Ifmnoticias.