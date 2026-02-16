Gobierno le estaría buscando remplazo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tras anuncio de Fiscalía: estos serían los candidatos a remplazarlo

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Luisa González/REUTERS

La Fiscalía General de la Nación presentó una imputación formal contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades relacionadas con el sobrepaso de los límites legales de financiación electoral y posibles actos de tráfico de influencias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Por tal motivo, varios dirigentes políticos han solicitado su renuncia, asegurando que la presencia de Roa podría ocasionar un daño reputacional y administrativo considerable a Ecopetrol.

De hecho, Caracol Radio reveló que el Gobierno evalúa la posibilidad de reemplazar a Ricardo Roa. Según detalló el citado medio, desde la Casa de Nariño han contactado a distintas personas para consultar su interés en integrar una terna de candidatos a la presidencia de la compañía.

Entre los nombres que están siendo analizados, según Caracol Radio, figuran Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol; Luis Eduardo Parra, presidente de Hocol; y Edwin Palma, ministro de Minas.

Noticia en desarrollo...