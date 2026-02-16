Gobierno inicia Comisión de Concertación y llama a pacto social por el salario vital: “No estábamos obligados a citar esta comisión”

Inicia la instalación de la comisión en cumplimiento de un mandato presidencial para abordar el tema del salario mínimo - crédito @AntonioSanguino

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció el inicio de la instalación de la Comisión de Concertación el 16 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m. en cumplimiento del mandato presidencial y en respuesta al auto del Consejo de Estado, que solicita un decreto provisional para el incremento del salario vital.

Sanguino subrayó en X que, a pesar de que no existía obligación legal para citar la comisión en este contexto, el Gobierno decidió convocarla “en el espíritu del diálogo social, para escuchar a las partes y a la sociedad”.

El ministro calificó el actual escenario como “un hecho sin precedentes” y reiteró el llamado del presidente Gustavo Petro a todos los sectores: empresarios, sindicatos, pensionados y ciudadanía en general.

“Convocamos a un diálogo social y a un pacto por la vida, que garantice el derecho de las y los trabajadores al Salario Vital”, remarcó Sanguino, destacando su respaldo a lo establecido por la Corte Constitucional y el artículo 53 de la Constitución.

Comisión de Concertación aborda ajuste del Salario Vital en un escenario de expectativa nacional - crédito @AntonioSanguino

La instalación de la Comisión de Concertación busca dar espacio a la discusión amplia y participativa sobre el ajuste del salario mínimo, priorizando la escucha y la concertación para asegurar derechos laborales fundamentales en un momento de alta expectativa social y política.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y representantes de Fenalco participan en la reunión sobre el salario mínimo, la cual está siendo llevada a cabo en el piso 25 de la sede del Ministerio del Trabajo.

La Comisión de Concertación Salarial de Colombia enfrenta una jornada marcada por la expectativa ante los alcances de la negociación sobre el salario mínimo.

Durante una entrevista con RTVC y Radio Nacional, el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, aseguró que el encuentro busca “un parte de tranquilidad” dirigido tanto a quienes trabajan como a quienes perciben pensiones vinculadas al mínimo.

Comisión de Concertación inicia sesiones en respuesta al Consejo de Estado - crédito @AntonioSanguino

El funcionario afirmó que “debe respetarse y mantenerse los criterios contenidos en el decreto 1469”, normativa que regula el salario mínimo en el país, mientras no se modifique conforme lo ordena la autoridad judicial.

El diálogo, considerado inusual por su naturaleza y contexto, tiene como eje el respeto al “derecho adquirido” de los trabajadores, según explicó Jaramillo ante ambos medios.

El representante del Gobierno del Cambio puntualizó que el Ejecutivo mantiene su “compromiso con el respeto de derechos adquiridos y el tránsito a un salario vital, respetando la Constitución”.

La inclusión del concepto de “salario vital”, subrayó Jaramillo, se apoya en el artículo cincuenta y tres de la Constitución Política.

“Es altamente preocupante que se cuestione el cumplimiento de la Constitución”, declaró. El viceministro resumió la postura oficial con la frase: “Con dignidad cumplimos”. La resolución de la mesa queda pendiente y genera atención nacional.