Auxiliar de Policía falleció de un tiro en escuela de la institución: se investiga el caso

La víctima resultó herida cuando otro miembro intentaba guardar su arma de servicio, originando el disparo. Las autoridades examinan las circunstancias y han iniciado diligencias disciplinarias y penales para esclarecer lo sucedido

Miguel Ángel González Herrera, la víctima del accidente, se encontraba en una garita de seguridad cuando fue alcanzado por el disparo - crédito Colprensa

La Escuela de Policía Antonio Nariño, en Barranquilla, se convirtió en el escenario de un trágico accidente, luego de que un auxiliar de la Policía muriera por un disparo dentro de las instalaciones del centro de formación.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel González Herrera, y perdió la vida de manera instantánea cuando un compañero manipulaba su arma de dotación.

El hecho tuvo lugar dentro de las instalaciones ubicadas sobre la avenida Circunvalar el domingo 15 de febrero, una zona clave para la formación de agentes en el área metropolitana.

El joven afectado realizaba labores de vigilancia en una garita de seguridad al momento de la tragedia. Las primeras informaciones oficiales apuntan a que el disparo provino del arma de dotación de un compañero, Miguel Alberto Jiménez González, quien, al intentar guardar su pistola, la accionó de manera involuntaria.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Policial, donde ingresó sin signos vitales tras recibir una herida en la región posterior del tórax - crédito Redes sociales

Las autoridades reportaron que el proyectil impactó a González Herrera en la región posterior del tórax.

La reacción inmediata no logró revertir el desenlace fatal. El personal trasladó al auxiliar herido a la Clínica Policial, pero los médicos constataron que había llegado sin signos vitales. El parte médico confirmó la gravedad de la herida y la imposibilidad de reanimarlo.

Unidades de Sipol, Sijín, Codin y Jupem acudieron rápidamente al lugar para coordinar las diligencias judiciales y administrativas. El procedimiento de captura del auxiliar responsable fue adelantado por personal de la misma institución, en tanto que la investigación continúa en curso para determinar responsabilidades y eventuales medidas disciplinarias.

¿Qué dijo la Policía?

La Oficina de Disciplina de la Policía Nacional activó una indagación formal para esclarecer lo sucedido y establecer si existió alguna omisión o incumplimiento de procedimientos de seguridad.

El incidente involucra a varias unidades institucionales, incluyendo SIPOL, SIJIN, CODIN y JUPEM, en el proceso de esclarecimiento de los hechos - crédito Policía Barranquilla

Voceros de la institución expresaron su pesar por la pérdida de un auxiliar en ejercicio de su deber, mientras circulan mensajes de condolencia entre el personal.

Este episodio agrega presión sobre los protocolos de manejo de armas dentro de los centros de formación policial. La investigación en curso busca determinar si el hecho responde únicamente a un accidente o si se derivarán responsabilidades administrativas adicionales.

La muerte de Miguel Ángel González Herrera ha generado conmoción dentro de la comunidad policial, que ahora espera los resultados de la investigación para esclarecer este lamentable hecho.

Auxiliar de Policía murió en Cundinamarca por un disparo accidental con el arma de dotación: se inició una investigación

La muerte de un joven auxiliar de Policía en Fusagasugá ha generado conmoción en Cundinamarca, donde las autoridades y la comunidad lamentan la pérdida y buscan respuestas sobre las circunstancias del hecho. Óscar Sebastián León Torres, de solo 19 años, falleció tras recibir un disparo accidental cuando manipulaba su arma junto a un compañero.

Jorge Rey expresó sus condolencias y anuncio investigaciones - crédito @JorgeEmilioRey/x

Las primeras versiones recogidas en el lugar apuntan a que el incidente ocurrió la noche del 26 de julio de 2025, cuando dos auxiliares manipulaban su armamento de dotación. Según los testigos, el arma se accionó accidentalmente e impactó al joven, quien fue trasladado de inmediato al Hospital San Rafael, pero no logró sobrevivir.

El gobernador Jorge Emilio Rey expresó públicamente su pesar y describió el suceso como un hecho doloroso para el departamento. En su mensaje, Rey afirmó: “Quiero expresar toda mi solidaridad y condolencias a la familia del auxiliar de Policía Óscar Sebastián León Torres, quien falleció por un disparo de arma de fuego institucional, accionada aparentemente de manera accidental por uno de sus compañeros, según el relato de quienes se encontraban presentes en el momento de los hechos”.

El funcionario también confirmó que la investigación ya está en manos de las autoridades judiciales: “Este hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, anunció Rey, y añadió que se indaga si existió una falla en los protocolos de seguridad y manejo del armamento por parte de los uniformados.

El joven fallecido era originario de La Mesa, municipio donde prestaba servicio como auxiliar de la estación de Policía. Su muerte generó reacciones en su ciudad natal, donde era recordado tanto por sus labores en la institución como por su desempeño deportivo.

