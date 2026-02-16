Auxiliar de Policía falleció de un tiro en escuela de la institución: se investiga el caso

Miguel Ángel González Herrera, la víctima del accidente, se encontraba en una garita de seguridad cuando fue alcanzado por el disparo - crédito Colprensa

La Escuela de Policía Antonio Nariño, en Barranquilla, se convirtió en el escenario de un trágico accidente, luego de que un auxiliar de la Policía muriera por un disparo dentro de las instalaciones del centro de formación.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel González Herrera, y perdió la vida de manera instantánea cuando un compañero manipulaba su arma de dotación.

El hecho tuvo lugar dentro de las instalaciones ubicadas sobre la avenida Circunvalar el domingo 15 de febrero, una zona clave para la formación de agentes en el área metropolitana.

El joven afectado realizaba labores de vigilancia en una garita de seguridad al momento de la tragedia. Las primeras informaciones oficiales apuntan a que el disparo provino del arma de dotación de un compañero, Miguel Alberto Jiménez González, quien, al intentar guardar su pistola, la accionó de manera involuntaria.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Policial, donde ingresó sin signos vitales tras recibir una herida en la región posterior del tórax - crédito Redes sociales

Las autoridades reportaron que el proyectil impactó a González Herrera en la región posterior del tórax.

La reacción inmediata no logró revertir el desenlace fatal. El personal trasladó al auxiliar herido a la Clínica Policial, pero los médicos constataron que había llegado sin signos vitales. El parte médico confirmó la gravedad de la herida y la imposibilidad de reanimarlo.

Unidades de Sipol, Sijín, Codin y Jupem acudieron rápidamente al lugar para coordinar las diligencias judiciales y administrativas. El procedimiento de captura del auxiliar responsable fue adelantado por personal de la misma institución, en tanto que la investigación continúa en curso para determinar responsabilidades y eventuales medidas disciplinarias.

¿Qué dijo la Policía?

La Oficina de Disciplina de la Policía Nacional activó una indagación formal para esclarecer lo sucedido y establecer si existió alguna omisión o incumplimiento de procedimientos de seguridad.

El incidente involucra a varias unidades institucionales, incluyendo SIPOL, SIJIN, CODIN y JUPEM, en el proceso de esclarecimiento de los hechos - crédito Policía Barranquilla

Voceros de la institución expresaron su pesar por la pérdida de un auxiliar en ejercicio de su deber, mientras circulan mensajes de condolencia entre el personal.

Este episodio agrega presión sobre los protocolos de manejo de armas dentro de los centros de formación policial. La investigación en curso busca determinar si el hecho responde únicamente a un accidente o si se derivarán responsabilidades administrativas adicionales.

La muerte de Miguel Ángel González Herrera ha generado conmoción dentro de la comunidad policial, que ahora espera los resultados de la investigación para esclarecer este lamentable hecho.

