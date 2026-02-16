Arrancó la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente: el Gobierno Petro respalda la iniciativa

El comité deberá sumar más de dos millones de firmas - crédito Colprensa

Desde la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, comenzó la recolección de firmas para promover una Asamblea Nacional Constituyente.

El objetivo de esta iniciativa, que fue inscrita formalmente por un grupo de ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y que es respaldada por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, es impulsar temas como la reforma pensional, la garantía de un salario vital y contrarrestar lo que consideran obstáculos de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado a las transformaciones planteadas por el Ejecutivo.

Justamente, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la propuesta ciudadana y en la que mantiene su esperanza para que se superen las rúbricas necesarias para que sea una realidad.

“Ante el bloqueo institucional, #ConstituyenteYa. En Popayán arranca la firmatón nacional por la Asamblea Nacional Constituyente: por la Reforma Pensional, el salario vital y contra los frenos de la Corte, el CNE y el Consejo de Estado. ¡El pueblo habla, el pueblo manda!”, escribió el titular de la cartera laboral en su cuenta de X.

La Registraduría Nacional habilitó a este comité ciudadano promotor el pasado 31 de enero, luego de certificar el cumplimiento de los requisitos legales para iniciar esta iniciativa.

A nivel nacional, la campaña cuenta con un plazo de tres meses para sumar al menos 2.050.000 firmas, cifra equivalente al 5% del censo electoral, para poder avalar formalmente la propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente.