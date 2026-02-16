Colombia

Alianza Verde negó apoyo a la candidatura de Roy Barreras tras anuncio del candidato: “No se aprobó ninguna adhesión”

El candidato presidencial Roy Barreras confirmó este lunes 16 de febrero el apoyo de varios miembros del partido Alianza Verde a su candidatura

Guardar
La Alianza Verde aseguró que
La Alianza Verde aseguró que no ha autorizado el uso de ningún símbolo o logo, luego de que el candidato Roy Barreras empleó el logo de la Alianza Verde en una rueda de prensa - crédito Página web oficial

El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, informó que integrantes del partido Alianza Verde expresaron su respaldo a su candidatura.

Al respecto, la colectividad difundió un comunicado en el que aclaró que no ha aprobado ni oficializado una adhesión a ninguna campaña presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El partido Alianza Verde informa que no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso”, señaló.

El partido también aseguró que no ha autorizado el uso de ningún símbolo o logo, luego de que el candidato Roy Barreras empleó el logo de la Alianza Verde en una rueda de prensa.

“Por lo mismo, NO está autorizado el uso del logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales o cualquier material de campaña presidencial o de consulta”, indicó la colectividad.

La Alianza Verde aseguró que
La Alianza Verde aseguró que no ha autorizado el uso de ningún símbolo o logo, luego de que el candidato Roy Barreras empleó el logo de la Alianza Verde en una rueda de prensa - crédito X

Y agregó: “Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar la identidad institucional de nuestra colectividad y a abstenerse de generar confusión sobre posiciones personales que no corresponden a decisiones formalmente adoptadas por el partido”.

El partido también publicó una carta, firmada por Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero Hernández, donde confirmaron que no se han unido a ninguna campaña presidencial.

En la misiva, fechada el 16 de febrero de 2026, la colectividad indicó que informan a la opinión pública, a los medios de comunicación, a su militancia y a la ciudadanía en general que “no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso”.

El partido Alianza Verde expresó que “no existe decisión orgánica, adoptada por los órganos competentes del partido, que autorice respaldo institucional a candidatura presidencial alguna".

Además, reiteraron que el uso del logosímbolo, el nombre, la imagen corporativa y demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde no está autorizado en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales ni en ningún material relacionado con campañas presidenciales o consultas.

“Cualquier manifestación de apoyo que realicen dirigentes, militantes o integrantes de la colectividad deberá entenderse a título estrictamente personal, sin que comprometa la posición oficial del Partido”, expresó la colectividad.

Y agregaron: “El Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad interna y el cumplimiento de las normas electorales vigentes. Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar la identidad institucional de nuestra colectividad a abstenerse de generar confusión sobre posiciones personales que no corresponden decisiones formalmente adoptadas por el partido”.

El partido Alianza Verde expresó
El partido Alianza Verde expresó que “no existe decisión orgánica, adoptada por los órganos competentes del partido, que autorice respaldo institucional a candidatura presidencial alguna" - crédito Alianza Verde

¿Quiénes apoyan a Roy Barreras?

Un grupo de integrantes de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde anunció este lunes su adhesión a la campaña presidencial de Roy Barreras, en el contexto de la consulta interna prevista para el 8 de marzo de 2026. En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes reafirmaron su compromiso con la democracia colombiana y su participación activa en las elecciones al Congreso y en las consultas populares presidenciales.

Entre los firmantes figuran Fredys Manuel Saah, Jorge Eliecer Guevara, Edison de Jesús Muñoz Ciro, Carlos Julio Arias, Pedro Nairo Vergara, Argemiro Burbano y Geoney Sanabria, quienes manifestaron su respaldo al proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro y su apoyo explícito a la candidatura de Barreras. Según informaron, la decisión responde a la necesidad de impulsar reformas políticas orientadas a fortalecer las instituciones democráticas, consolidar la paz y proteger la biodiversidad nacional.

Entre los firmantes figuran Fredys
Entre los firmantes figuran Fredys Manuel Saah, Jorge Eliecer Guevara, Edison de Jesús Muñoz Ciro, Carlos Julio Arias, Pedro Nairo Vergara, Argemiro Burbano y Geoney Sanabria - crédito suministrada

El comunicado subraya que Roy Barreras representa una fuerza política alineada con el diálogo, la concertación y la construcción de consensos. “Apoyamos su candidatura porque encarna la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la institucionalidad, la unidad del país y la protección del medio ambiente”, indicaron los dirigentes.

De acuerdo con el texto, el sector de la Alianza Verde que respalda a Barreras también prioriza el impulso a la educación pública gratuita y de calidad, y sostiene que Colombia debe construir su futuro sin presiones externas. Los firmantes reiteraron su convicción de que la soberanía nacional es inviolable y llamaron a la unidad para avanzar en las reformas planteadas.

Temas Relacionados

Alianza VerdeRoy BarrerasAdhesión Alianza VerdeCampaña Roy BarrerasPartido Alianza VerdeColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Independiente Medellín renovó a su arquero hasta 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

El equipo ‘Poderoso’ fue campeón de la Supercopa Juvenil, por lo que el guardameta recién renovado tendrá competencia en la Copa Libertadores Sub-20

Deportivo Independiente Medellín renovó a

Presidenta de AmCham acogió crecimiento del PIB, pero advirtió que es por excesivos gastos del Gobierno: “Hoy vemos más maquillaje que cirugía”

La autoridad empresarial señaló la necesidad de fomentar la innovación, la reindustrialización y de fortalecer el tejido empresarial ante el actual escenario de incrementos económicos concentrados en áreas específicas

Presidenta de AmCham acogió crecimiento

Patrullero del Esmad que le disparó en un ojo a joven en 2021 fue condenado: lo hallaron culpable por lesiones personales

La sentencia sostiene que Danilo José Núñez Zabaleta empleó su arma de dotación contra un grupo de personas que intentaba huir durante una manifestación, lo que resultó en lesiones graves y daño ocular permanente en Leidy Natalia Cadena

Patrullero del Esmad que le

Auxiliar falleció tras recibir un impacto por accidente dentro de una institución policial: se investiga el caso

La víctima resultó herida cuando otro miembro intentaba guardar su arma de servicio, originando el disparo. Las autoridades examinan las circunstancias y han iniciado diligencias disciplinarias y penales para esclarecer lo sucedido

Auxiliar falleció tras recibir un

Este es el único motivo por el que las autoridades pueden retener su vehículo en un parqueadero

La reciente denuncia por la presunta retención de un vehículo en un centro comercial de Bogotá ha despertado inquietudes entre los usuarios

Este es el único motivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre Los Pachencas y

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes serán los ganadores del

Quiénes serán los ganadores del ‘Desafío del Siglo XXI’: estos fueron los nombres que se filtraron

Expareja de Ángela Valdivieso, la modelo de OnlyFans relacionada con Blessd, se pronunció sobre los chats con el artista: “Lo publicó para hacerme daño”

Participante eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló el millonario premio que recibió y criticó a uno de sus excompañeros: “Superhipócrita”

Lina Tejeiro ‘encendió’ las redes sociales con publicación de San Valentín y surgieron rumores de un nuevo amor: no sería Ryan Castro

Qué le pasó al Padre Chucho: seguidores preocupados por foto viral en silla de ruedas

Deportes

Deportivo Independiente Medellín renovó a

Deportivo Independiente Medellín renovó a su arquero hasta 2029: tiene 18 años y ha sido portero de selección Colombia

Colombia vs. Ecuador - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la ronda final del Sudamericano Femenino Sub-20

Hora y dónde ver el partido de Independiente Medellín vs. Liverpool: el ‘Poderoso’ debuta en la Copa Libertadores 2026

Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

Kevin Mier volverá a las canchas con Cruz Azul, pero no al equipo principal: cómo va su recuperación