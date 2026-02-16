Alianza Verde negó apoyo a la candidatura de Roy Barreras tras anuncio del candidato: “No se aprobó ninguna adhesión”

La Alianza Verde aseguró que no ha autorizado el uso de ningún símbolo o logo, luego de que el candidato Roy Barreras empleó el logo de la Alianza Verde en una rueda de prensa - crédito Página web oficial

El candidato a la Presidencia, Roy Barreras, informó que integrantes del partido Alianza Verde expresaron su respaldo a su candidatura.

Al respecto, la colectividad difundió un comunicado en el que aclaró que no ha aprobado ni oficializado una adhesión a ninguna campaña presidencial.

“El partido Alianza Verde informa que no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso”, señaló.

El partido también aseguró que no ha autorizado el uso de ningún símbolo o logo, luego de que el candidato Roy Barreras empleó el logo de la Alianza Verde en una rueda de prensa.

“Por lo mismo, NO está autorizado el uso del logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales o cualquier material de campaña presidencial o de consulta”, indicó la colectividad.

Y agregó: “Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar la identidad institucional de nuestra colectividad y a abstenerse de generar confusión sobre posiciones personales que no corresponden a decisiones formalmente adoptadas por el partido”.

El partido también publicó una carta, firmada por Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero Hernández, donde confirmaron que no se han unido a ninguna campaña presidencial.

En la misiva, fechada el 16 de febrero de 2026, la colectividad indicó que informan a la opinión pública, a los medios de comunicación, a su militancia y a la ciudadanía en general que “no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso”.

El partido Alianza Verde expresó que “no existe decisión orgánica, adoptada por los órganos competentes del partido, que autorice respaldo institucional a candidatura presidencial alguna".

Además, reiteraron que el uso del logosímbolo, el nombre, la imagen corporativa y demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde no está autorizado en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales ni en ningún material relacionado con campañas presidenciales o consultas.

“Cualquier manifestación de apoyo que realicen dirigentes, militantes o integrantes de la colectividad deberá entenderse a título estrictamente personal, sin que comprometa la posición oficial del Partido”, expresó la colectividad.

Y agregaron: “El Partido Alianza Verde reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad interna y el cumplimiento de las normas electorales vigentes. Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar la identidad institucional de nuestra colectividad a abstenerse de generar confusión sobre posiciones personales que no corresponden decisiones formalmente adoptadas por el partido”.

¿Quiénes apoyan a Roy Barreras?

Un grupo de integrantes de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde anunció este lunes su adhesión a la campaña presidencial de Roy Barreras, en el contexto de la consulta interna prevista para el 8 de marzo de 2026. En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes reafirmaron su compromiso con la democracia colombiana y su participación activa en las elecciones al Congreso y en las consultas populares presidenciales.

Entre los firmantes figuran Fredys Manuel Saah, Jorge Eliecer Guevara, Edison de Jesús Muñoz Ciro, Carlos Julio Arias, Pedro Nairo Vergara, Argemiro Burbano y Geoney Sanabria, quienes manifestaron su respaldo al proyecto político liderado por el presidente Gustavo Petro y su apoyo explícito a la candidatura de Barreras. Según informaron, la decisión responde a la necesidad de impulsar reformas políticas orientadas a fortalecer las instituciones democráticas, consolidar la paz y proteger la biodiversidad nacional.

El comunicado subraya que Roy Barreras representa una fuerza política alineada con el diálogo, la concertación y la construcción de consensos. “Apoyamos su candidatura porque encarna la defensa de la soberanía nacional, el respeto a la institucionalidad, la unidad del país y la protección del medio ambiente”, indicaron los dirigentes.

De acuerdo con el texto, el sector de la Alianza Verde que respalda a Barreras también prioriza el impulso a la educación pública gratuita y de calidad, y sostiene que Colombia debe construir su futuro sin presiones externas. Los firmantes reiteraron su convicción de que la soberanía nacional es inviolable y llamaron a la unidad para avanzar en las reformas planteadas.