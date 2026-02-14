Bolsa de reconocido supermercado naranja llegó al desierto del Sahara: “Un colombiano no se vara”

La bolsa ya fue vista siendo usada por turistas en lugares como Disney World Orlando - crédito @elpiperomero/Instagram

Un usuario en redes sociales compartió unvideo que rápidamente atrajo la atención: una bolsa de la cadena de supermercados Ara llegó hasta el Desierto del Sahara.

La publicación, realizada por el creador de contenido conocido como @elpiperomero, mostró que la bolsa de tela, de uso cotidiano en Colombia terminó siendo útil en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

“Una bolsa del Ara jamás pensó llegar tan lejos”, escribió el usuario, que añadió que en situaciones inesperadas, los colombianos siempre encuentran soluciones prácticas.

Esta bolsa, reconocida por su color y por su practicidad, cada vez se populariza más. De hecho ha sido vista en otros lugares turísticos reconocidos como el complejo de parques de Disney, en Orlando, Florida, Estados Unidos.

La publicación se viralizó entre los seguidores de elpiperomero, que destacaron el ingenio colombiano con una bolsa, a miles de kilómetros de su país de origen.

La bolsa combinó con la paleta de colores del desierto africano - crédito elpiperomero/X

Los comentarios no se hicieron esperar. Seguidores de la cuenta escribieron reacciones con humor al respecto:

“Llegó al SahAra”; “Yo con mi bolsa de tela, las llevo a todos lados menos cuando tengo que ir a mercar JAJAJAJAJA”; “JAJAJAJAJAJAJA la guerrera”; “El mejor Marketing 😂 @tiendas.ara debe contratarte como embajador".

Un extranjero se fue del país con su bolsa del Ara en el hombro

Un extranjero causó sensación en el aeropuerto El Doradol al usar una bolsa de supermercado como maleta de mano mientras abordaba su vuelo en Colombia.

El hecho dio pie a miles de reacciones que celebraron su sencillez y provocaron un debate sobre la percepción de lo cotidiano y el lujo en redes sociales.

Este gesto, captado por quienes transitaban la terminal, se viralizó como una muestra de cómo cambian universalmente las valoraciones de los objetos.

En redes no pasó desapercibida su muestra de simplicidad - crédito @nacional_memes

De hecho, la creadora de contenido María Alejandra López publicó un video desde las calles de Manhattan, en Nueva York, luciendo también una bolsa de supermercado, pero de la cadena colombiana D1, como si se tratara de un accesorio de diseñador.

Su caminar frente a exclusivas tiendas como Cartier y Louis Vuitton, mientras sostenía la bolsa como artículo de lujo, profundizó la ironía y el debate sobre la moda, el lujo y el significado que las personas otorgan a lo cotidiano.

Con un outfit a juego, intentó que los habitantes de la Gran manzana cayeran en su broma viral - crédito @alejaloc / Instagram

Marcas comerciales como Ara y D1, populares en supermercados de Colombia, ganaron protagonismo entre usuarios de redes sociales, que inundaron las plataformas con comentarios entre el humor y la reflexión.

Entre las frases más repetidas aparecieron: “Nivel de humildad: extranjero con bolsa de Ara en aeropuerto” y “Pensábamos que los extranjeros siempre viajaban con maletas de marca costosa. Pues no, hay quienes valoran más la practicidad que las apariencias”.

El comentario generalizado fue que, mientras algunos colombianos aspiran a marcas de alta gama, otros, como los viajeros extranjeros o influenciadores digitales, optan por la funcionalidad.

La emergencia de lluvias obligó a comunidad de San Juan de Urabá a usar bolsa del Ara para cruzar un río

Miles de habitantes de San Juan de Urabá se encuentran aislados tras el colapso de tres puentes debido a fuertes lluvias, una situación que ha dejado incomunicadas a diversas comunidades de Urabá antioqueño, según reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan de Urabá, Julio César González Angulo.

El puente principal sobre el río San Juan, fundamental para la conexión con el municipio de Arboletes, se desplomó tras la socavación de su cabecera por la creciente del agua.

En redes sociales les sugirieron soluciones menos peligrosas - crédito composición fotográfica

Sin alternativas económicas para cruzar el río, la ciudadanía debió recurrir a métodos improvisados. Videos y fotografías en redes sociales muestran a personas transportándose en canastas sostenidas por poleas y cuerdas, mientras otros se cuelgan de cadenas o emplean bolsas de supermercado Ara para atravesar el vacío dejado por el puente.

Ante la emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aprobó la instalación de un puente militar temporal; no obstante, las autoridades advirtieron que el montaje podría tardar al menos un mes hasta su entrada en operación.