Periodista deportivo fue robado a plena luz del día en el centro histórico de Cartagena : “Se nos llevaron todo”

La inseguridad en Cartagena vuelve a ser tema de preocupación luego el hurto comentido al periodista deportivo Roberto Cassiani y sus acompañantes cerca del Castillo San Felipe.

El comunicador, reconocido por su trayectoria en eventos deportivos nacionales e internacionales, relató el episodio que vivió con dos amigos recién llegados de Medellín para vacacionar.

Según explicó Cassiani a El Universal, la mañana del miércoles, 11 de febrero de 2026, fue interrumpida abruptamente: “Eso fue ayer miércoles en las horas de la mañana, fueron cuatro hombres en dos motos. Se nos llevaron todo (celulares, prendas, computadores)”.

El impacto del robo no solo afectó a los visitantes, sino que también dejó una sensación de vulnerabilidad en uno de los sectores turísticos más emblemáticos de Colombia.

Cassiani detalló que la respuesta de las autoridades fue rápida. “El cuadrante llegó en 5 minutos y también llegó un apoyo de la Sijín. Ojalá podamos recuperar las cosas”, sostuvo, aunque la incertidumbre por el destino de los objetos robados persiste. La colaboración entre la Policía y la Sijín busca agilizar la identificación de los responsables, apoyados en la tecnología de vigilancia del sector.

Roberto Cassiani y el periodismo deportivo

El periodista no es ajeno al movimiento nacional; recientemente estuvo en Bogotá cubriendo partidos del Torneo BetPlay y ha reportado desde escenarios de talla mundial. Su experiencia en el medio lo convierte en un referente para la crónica deportiva de la región Caribe.

La investigación del caso se enfoca en las cámaras de seguridad. Cassiani subrayó su importancia: “Las cámaras del sector serán claves para conseguir a los culpables”. Esta expectativa refleja la confianza en la infraestructura tecnológica, pero también la presión sobre las autoridades locales para ofrecer resultados.

Delincuente en Cartagena le propinó un “cachazo” a su víctima porque no encontró qué robarle

En la mañana del sábado 24 de enero, se presentó un hecho de inseguridad que altero la cotidianidad de los ciudadanos en la capital de Bolívar. Un adolescente, identificado como Yaider Javier Fajardo Puello y conocido como “Yaidercito”, protagonizó un intento de robo que no solo quedó marcado por la agresión, sino también por la ausencia de beneficio material para el atacante.

Según testigos, el joven de aproximadamente diecisiete años abordó a un hombre en plena vía pública, lo amenazó con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus pertenencias. La víctima respondió que no llevaba objetos de valor, lo que desató una reacción violenta: el asaltante golpeó al hombre con la culata de la pistola en la cabeza, sin intentar arrebatarle nada más.

La agresión, breve pero contundente, dejó a la víctima aturdida pero sin lesiones de gravedad. Sin embargo, el impacto psicológico y la sensación de inseguridad prevalecieron en el ambiente. El adolescente huyó del lugar tras el fallido intento de robo, sin obtener ningún botín.

Una semana después, el viernes 30 de enero, la Policía Metropolitana de Cartagena logró la captura del presunto responsable. Según medios locales, Fajardo Puello, con octavo grado de escolaridad y dedicado a oficios varios, fue puesto bajo custodia de las autoridades.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la noticia en sus redes sociales y celebró la acción policial: “¿Recuerdan al bandidito que le metió un ‘cachazo’ a un motociclista, molesto porque al intentar robarlo no le encontró nada? Era cuestión de tiempo. Nuestra @PoliciaCtagena lo ubicó, lo capturó y lo puso a disposición de la @FiscaliaCol. Final feliz. Sabemos quiénes son y dónde están (sic)”.

El caso de “Yaidercito” no se inscribe en el marco de grandes bandas criminales ni en el de la delincuencia organizada. Se trata de un joven que, según los reportes, optó por el atajo de la violencia y terminó enfrentando sus consecuencias.