Candidato presidencial Carlos Caicedo a juicio por presuntas irregularidades en millonario contrato en Santa Marta

El exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo, actual candidato presidencial, sigue sumando procesos judiciales en su contra, después de que la Fiscalía General de la Nación lo imputara formalmente por presuntas irregularidades en un contrato firmado durante su tiempo en la alcaldía.

Según indicó el ente acusador, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción señala al exfuncionario como presunto responsable de cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Las investigaciones apuntan a que el entonces alcalde habría orientado la adjudicación del contrato número 191 de 2015, destinado a la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad. El monto adjudicado ascendió a 6.954 millones de pesos, con un plazo de ejecución de seis meses.

Según los elementos recopilados, en la etapa precontractual se solicitó la contratación de un arquitecto específico bajo la modalidad de prestación de servicios para diseñar el proyecto.

Sin embargo, los productos entregados por este profesional fueron señalados como incompletos, ya que omitieron aspectos técnicos fundamentales como la inclusión de paneles y placas prefabricadas de alta densidad para el aislamiento térmico y acústico. A pesar de estas deficiencias, el exalcalde certificó la satisfacción con el trabajo y autorizó el pago completo.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y omisiones técnicas

El proceso de contratación también evidenció una falta de coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Según los argumentos de la Fiscalía, no se concertaron las normas técnicas ni los requisitos de seguridad y recreación que exige la ley para proyectos destinados a la primera infancia. Además, la licitación solo contó con un único proponente, quien finalmente recibió la adjudicación de la obra.

Durante la fase de ejecución, surgieron imprevistos significativos: no se planificó la instalación de redes de gas natural, faltó la autorización para intervenir un predio que, además, era privado y carecía de estudios de suelos y sismoresistencia.

el ente acusador determinó que, para intentar corregir las múltiples inconsistencias, la administración formalizó 11 otrosíes y adiciones contractuales que sumaron 4.534 millones de pesos adicionales. Una década después, el contrato aún no ha sido liquidado y se ha pagado el 94% del valor, sin que las obras hayan sido entregadas en su totalidad.

La Fiscalía prioriza indagación por presunto acoso sexual contra Carlos Caicedo

El exalcalde de Santa Marta también es acusado de presunto acoso sexual - crédito Gobernación Del Magdalena

La Fiscalía ha dado prioridad a la investigación por presunto acoso sexual contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y actual candidato presidencial, un avance que llega en plena campaña electoral. El caso pasa ahora a manos de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, abriendo la puerta a posibles decisiones judiciales en las próximas semanas.

Entre los elementos que refuerzan el carácter urgente de la indagación se encuentran la gravedad de los testimonios recabados y el contexto de poder descrito por al menos cinco mujeres, quienes afirman haber vivido situaciones reiteradas de acoso sexual.

Las denunciantes señalan que estas conductas ocurrieron durante la gestión de Caicedo como gobernador y que dentro del movimiento Fuerza Ciudadana existía un ambiente que propiciaba el silencio y la ausencia de controles.

Según información del ente investigador, el proceso fue priorizado por tratarse de violencia contra las mujeres y por la contundencia de los relatos recibidos hasta ahora. Actualmente, los fiscales recopilan y amplían testimonios para determinar si existen responsabilidades penales adicionales a los hechos individuales mencionados.

El expediente incluye además una denuncia penal de la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa a Caicedo de victimización política, lo que ha ampliado el espectro de la investigación. El caso ganó visibilidad luego de que la emisora LA FM difundiera testimonios que habrían alentado a las víctimas a presentar sus denuncias.

Carlos Caicedo rechaza las acusaciones, calificándolas como “falsas”, y ha señalado: “Como ha ocurrido con tantas falsas acusaciones en mi contra, utilizadas históricamente para intentar detenernos en épocas electorales, confiamos en que las instancias judiciales demostrarán que no existe delito alguno. No lo hubo cuando fui privado de la libertad durante cinco años y posteriormente absuelto. No lo hubo cuando fui acusado falsamente de crímenes durante veinte años y esos procesos fueron precluidos. No lo hubo en más de 400 investigaciones que terminaron archivadas”, respondió al medio LA FM.