Gobierno Petro confirmó la millonada que necesita para atender la crisis climática: miles de empresas tendrán que pagar nuevo impuesto al patrimonio

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que la cifra será destinada tanto a la atención inmediata como a la reconstrucción de los departamentos afectados

Durante el Consejo de Ministros que se desarrolla en Montería, Córdoba, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la activación de la emergencia económica, suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional, permitiría al Gobierno de Gustavo Petro acceder a fondos adicionales, fundamentales para responder a los impactos de recientes inundaciones y daños en varias regiones.

Ante esto, el funcionario calculó que la recuperación de las áreas afectadas requiere “cerca de $8 billones”, una cifra destinada tanto a la atención inmediata como a la reconstrucción.

A raíz de la suspensión dictada por la Corte el 29 de enero, el Ejecutivo formalizó una petición para que se reconsidere esta decisión. El Gobierno argumenta que la emergencia económica es indispensable para implementar medidas rápidas y obtener los recursos necesarios.

La petición busca destrabar la gestión de la crisis y avanzar en la recuperación económica de las comunidades afectadas, mientras se aguarda la respuesta del alto tribunal sobre el levantamiento de la suspensión.

Noticia en desarrollo...

