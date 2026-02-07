Estas son las claves del “Invima campesino”, propuesta que busca mejorar la sostenibilidad económica de pequeños productores

La carga tributaria y las restricciones sanitarias generan preocupación entre los productores campesinos de Colombia por su impacto en la economía rural - crédito Cuartoscuro

El aumento de la carga tributaria sobre predios rurales pequeños y las restricciones sanitarias para transformar alimentos encendieron las alarmas entre los productores campesinos del país.

Más de 15,2 millones de personas —cerca del 30% de la población nacional, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)— dependen de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, responsable de entre el 40% y el 70% de los alimentos que se consumen en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Expertos advierten que miles de pequeños productores están trabajando a pérdida, atrapados entre normas diseñadas para grandes industrias y el impacto del catastro multipropósito.

La actualización de avalúos rurales, que incrementa los impuestos sin distinguir el tamaño del productor, estaría afectando el equilibrio económico de los que cultivan en pequeñas extensiones.

Más de 15,2 millones de personas dependen directamente de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en toda Colombia - crédito Isabel Mateos/Cuarto Oscuro

Ante este panorama, el empresario y agricultor Jorge Lozano propuso la creación de un “Invima campesino” para facilitar la transformación y comercialización legal de alimentos desde las fincas, plazas de mercado y municipios rurales.

Lozano plantea una ventanilla especial con registros sanitarios simplificados y adaptados al volumen de producción, reducción de tiempos y costos y procesos aplicables en municipios de sexta categoría, sin sacrificar la inocuidad y acceso real del campesino a mercados formales.

“Hoy el campesino puede sembrar, pero no puede transformar. Y ahora, además, le suben el avalúo de la finca como si fuera un gran productor. Está atrapado entre reglas que no fueron hechas para él”, advirtió Lozano.

El experto alertó que la competencia desigual por el catastro multipropósito podría expulsar a los pequeños del mercado, concentrando tierra y producción. “Si el pequeño productor paga impuestos como grande, pero vende como pequeño, nunca va a encontrar su punto de equilibrio”, agregó.

El catastro multipropósito y la actualización de avalúos afectan de manera desproporcionada a los pequeños productores rurales - crédito Joaquín Sanluis/Cuartoscuro

La propuesta será presentada ante los elegidos en el próximo Congreso de la República para abrir un debate nacional sobre la adaptación de la regulación sanitaria y fiscal, con el objetivo de incluir al pequeño productor y convertir la transformación en pequeña escala en una herramienta de desarrollo rural.

¿Qué es el catastro multipropósito?

El Catastro Multipropósito es una herramienta diseñada para la administración, gestión y gobernanza de las tierras rurales en el país.

Según la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (Icde), este instrumento parte del conocimiento real y actualizado de la situación de los predios, así como de la identificación de sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. Esta actualización representa un avance relevante en la política pública, al facilitar que las decisiones y acciones estatales se basen en información precisa sobre la tenencia y uso de la tierra.

El objetivo central del Catastro Multipropósito es eliminar la inseguridad jurídica derivada de la desactualización catastral y de las limitaciones fiscales. Para ello, busca la creación de un sistema de información completo y actualizado, la correcta identificación de la tenencia de las tierras y el fortalecimiento de la relación entre el catastro y el registro de propiedad.

Expertos advierten que miles de pequeños agricultores trabajan a pérdida, atrapados entre normas diseñadas para grandes industrias - crédito Visuales IA

Según el documento Conpes 38591 del 13 de junio de 2016, el catastro permite identificar y medir los predios, facilitando la gestión fiscal y la definición de los derechos de propiedad. El enfoque multipropósito amplía el alcance del catastro, convirtiéndolo en un instrumento para la planeación, el ordenamiento territorial y ambiental, la gestión de tierras, la programación y asignación de inversiones y, en general, la formulación y ejecución de políticas públicas en los territorios.

Los procesos asociados a la administración territorial son considerados estratégicos y reflejan nuevas formas de entender la relación entre la sociedad, los gobiernos y las economías con la tierra. La identificación, procesamiento y disposición de datos sobre la propiedad y uso del suelo se asume mediante la creación de Sistemas para la Administración de la Tierra (SAT), que buscan mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del territorio colombiano.