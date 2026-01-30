“Desde el Valle del Cauca están frenando la reforma a la salud”, afirmó MinSalud durante acto oficial en Cali

- crédito Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, visitó la ciudad de Cali para participar en un acto oficial de entrega de aproximadamente 20 ambulancias y unidades médicas móviles destinadas a fortalecer la red pública hospitalaria del Valle del Cauca.

Durante su intervención, el funcionario se refirió a las tensiones existentes entre el Gobierno nacional y la administración departamental, en medio del debate sobre la reforma al sistema de salud y su financiamiento, según información publicada por Blu Radio.

La actividad se realizó en el Parque de las Banderas, donde Jaramillo abordó los cuestionamientos formulados por la gobernadora Dilian Francisca Toro frente a la situación financiera que atraviesa el sistema de salud en el país.

En ese contexto, el ministro afirmó que el Valle del Cauca ha recibido respaldo institucional y recursos por parte del Ejecutivo nacional, razón por la cual rechazó la idea de una supuesta falta de apoyo gubernamental hacia el departamento.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Salud, cerca de un billón de pesos han sido invertidos en infraestructura y en el fortalecimiento de la red pública de salud del Valle del Cauca.

Con base en esa cifra, sostuvo que existen acciones concretas del Gobierno orientadas a mejorar la capacidad operativa del sistema en la región, en medio de las discusiones que se mantienen abiertas sobre la viabilidad y el alcance de la reforma estructural propuesta.

Durante su pronunciamiento, Jaramillo aseguró que desde el Valle del Cauca se han generado obstáculos políticos frente a los cambios planteados en el sistema. En su declaración pública afirmó:

“Mientras otros nos atacan, no aceptan las reformas, pues el pueblo se levanta y exigen transformaciones, aquí hemos estado bloqueados desde el Valle del Cauca por el alfil de una persona muy importante de acá que no ha hecho más que en dos ocasiones hundirnos la Reforma a la Salud, pero nosotros seguimos trabajando y le traemos plata al Valle del Cauca, un billón y vamos a traerle más”.

El ministro relacionó estas afirmaciones con el trámite legislativo de la reforma, al señalar que la iniciativa había avanzado en algunas instancias, pero encontró dificultades en su recorrido en el Congreso.

Según explicó, los reparos y decisiones adoptadas en ciertos escenarios legislativos han incidido en la imposibilidad de concretar los cambios propuestos para el sistema de salud.

En ese sentido, Jaramillo también se refirió a las deudas acumuladas por las EPS con los hospitales del Valle del Cauca, las cuales cifró en seis billones de pesos. De acuerdo con su versión, este panorama financiero fue uno de los principales argumentos que motivaron la presentación de la reforma, con el objetivo de establecer mecanismos que permitieran saldar dichas obligaciones y garantizar mayor estabilidad a las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Sobre este punto, el ministro manifestó: “Hemos presentado la Reforma para solucionar el problema y pagar las deudas, la Cámara nos la ha aprobado para solucionar estas deudas pero resulta que llega a la Comisión Séptima del Senado y ahí hay una persona muy importante en esa comisión y siempre la ha hundido. Aquí se les advirtió, desde octubre de hace casi tres años, y ¡qué han querido? que la situación se empeore”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por el debate sobre el modelo de aseguramiento, la financiación del sistema y la sostenibilidad de los hospitales públicos, temas que han sido objeto de discusión entre el Ejecutivo, los entes territoriales y distintos actores del sector. En el caso del Valle del Cauca, las diferencias se han hecho visibles a partir de los pronunciamientos cruzados entre el Ministerio de Salud y la Gobernación.

El evento en Cali tuvo como eje central la entrega de los nuevos vehículos asistenciales, los cuales, según el Ministerio, buscan ampliar la capacidad de atención en zonas urbanas y rurales del departamento. La dotación entregada forma parte de las estrategias del Gobierno para fortalecer la red pública, en medio de las dificultades financieras que enfrentan varios hospitales del país.

Desde el Gobierno nacional se ha insistido en que la reforma a la salud pretende atender problemáticas estructurales como la intermediación financiera, el flujo de recursos y las deudas acumuladas con los prestadores de servicios. No obstante, el trámite legislativo ha estado acompañado de controversias políticas y diferencias regionales, como las expuestas durante la visita del ministro al Valle del Cauca.