Aumentos de mesadas para 2026: así se define el ajuste según IPC y salario mínimo

En medio de la expectativa que generan los ajustes anuales, miles de pensionados aguardan las cifras que permitirán establecer cómo se actualizarán los montos para el próximo año, un proceso que depende de indicadores oficiales y de decisiones fijadas en la mesa de negociación laboral.

Según explicó Revista Semana, el valor de la mesada se determina a partir del IPC certificado por el Dane y del incremento del salario mínimo, parámetros que serán divulgados en las próximas semanas.

De acuerdo con la información del medio, la variación del Índice de Precios al Consumidor es clave para quienes reciben montos superiores al salario mínimo.

Este dato, publicado al cierre del año, será el referente que utilicen los fondos de pensiones para ajustar la mesada de quienes superan ese umbral.

En paralelo, los pensionados cuyo ingreso corresponde al mínimo obtendrán un incremento idéntico al que definan el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales durante los diálogos sobre el salario.

El reporte recuerda que, además del aumento, a cada mesada se le aplica el descuento por salud, que puede ser del 4 %, 10 % o 12 % conforme a lo establecido en la Ley 2294 de 2023. Esta deducción se mantiene activa y se calcula después de aplicar el incremento anual. Una vez los fondos consoliden los nuevos valores, las entidades comunicarán los ajustes a través de los canales habituales utilizados durante el año.

Para calcular el aumento, los pensionados deben identificar si su mesada corresponde al salario mínimo legal vigente. Quienes reciban esa cifra tendrán un incremento equivalente al aumento del salario mínimo, mientras que quienes superen ese nivel verán reflejado el ajuste correspondiente al IPC final de 2025. Las administradoras aplicarán estos criterios desde enero del siguiente año siguiendo los lineamientos definidos por la normativa.

La publicación de la Revista Semana señala que existen mecanismos para resolver dudas o inconformidades sobre los valores recibidos. Si un pensionado considera que el ajuste no corresponde a lo establecido, puede solicitar información detallada a su fondo a través de los canales oficiales y dentro de los plazos estipulados. Cada usuario tiene derecho a conocer las bases del cálculo aplicado a su historia laboral, así como a pedir una recalculación cuando lo considere necesario.

En caso de que la respuesta de la entidad no resulte satisfactoria, el pensionado puede acudir a las herramientas dispuestas por las autoridades laborales. Estos trámites permiten revisar nuevamente la información suministrada por el fondo y verificar que el ajuste se haya efectuado conforme a la normatividad vigente. La posibilidad de activar estos procedimientos está disponible para cualquier afiliado que lo requiera.

El texto también recuerda que, en Colombia, las personas próximas a cumplir la edad de jubilación pueden trasladarse entre regímenes pensionales, público o privado, mediante el esquema de doble asesoría. Este acompañamiento es obligatorio y fue creado para que quienes evalúan un cambio puedan recibir orientación sobre los efectos de su decisión en su futuro pensional. Los fondos están facultados para suministrar información técnica y proyectada, pero la determinación final queda en manos del afiliado.

Otra parte relevante del proceso para los pensionados tiene relación con el calendario de pagos. A través de las plataformas digitales de cada fondo, las personas pueden consultar las fechas en las que se harán efectivas las doce mesadas del año. Allí también se detallan los ajustes aplicables cuando los pagos coinciden con feriados u otros días no hábiles, así como las particularidades administrativas que se presentan en cada entidad.

En diciembre también suelen circular inquietudes sobre bonificaciones o ingresos adicionales. Algunas categorías de pensionados reciben sumas extraordinarias de acuerdo con criterios definidos por la normatividad y la entidad que administra su pensión. Las fechas exactas para estos desembolsos son comunicadas con antelación por los fondos, y pueden variar según el régimen pensional o el tipo de afiliación.

En este contexto, los ajustes de las mesadas para 2026 dependen exclusivamente de los valores oficiales del IPC y del salario mínimo, así como de la aplicación de los descuentos previstos por ley. Los pensionados deben estar atentos a los anuncios del Dane y a los acuerdos laborales para conocer el monto final que recibirán cada mes. S

e subraya que los canales oficiales de las administradoras son los espacios adecuados para recibir información precisa sobre el cálculo de cada mesada