El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

En octubre de 2025, la base militar de Puerto Jordan volvió a ser blanco del ELN - crédito suministrado a Infobae

El ataque con explosivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al cantón militar del municipio de Puerto Jordan, Arauca, dejó un uniformado muerto y siete más heridos en la tarde del 5 de octubre de 2025. El hecho llamó la atención porque esa misma guarnición oficial ya ha sido blanco de ataques de la misma guerrilla en el pasado.

El atentado fue perpetrado con cilindros bomba dejados en inmediaciones a, aproximadamente, un kilómetro de la base militar, desde donde alcanzaron a causar la destrucción, casi total, de la infraestructura oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los sobrevivientes se encuentra el soldado profesional José Tovar, que en declaraciones entregadas a Noticias RCN relató la crudeza y frialdad con la que fue perpetrado el ataque. Producto de la onda expansiva, el uniformado fue arrojado a tres metros de donde se encontraba, lo que le causó lesiones de gravedad.

“Se escucha como cuando cae algo metálico al suelo y de un momento a otro un estruendo fuerte que me envía como a tres metros de donde estaba contra una pared”, explicó el militar al medio citado.

Por otro lado, el soldado profesional Isaac Salgado resultó con heridas en su rostro y aseguró que luego de escuchar la exposición, en un instinto de supervivencia, fue en busca de su armamento de dotación para hacer frente a la posible presencia de miembros de grupos armados al margen de la ley.

Ataque contra base militar en Arauca- crédito @JorgeECastilloL/X

En su testimonio, el uniformado detalló que, segundos después de la detonación, la base militar ya se encontraba en escombros, por lo que le resultó difícil salir del lugar.

“Siento la explosión, ya estaba lleno de escombros, pero mi reacción fue levantarme a buscar mi armamento”, indicó Salgado a noticiero mencionado.

Los uniformados heridos también manifestaron su dolor por la muerte del soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, de 34 años, quien falleció minutos después del ataque terrorista. Sus compañeros lo recordaron como “una gran persona”.

Según detallaron los heridos, Ceballos era parte fundamental de la base militar, ya que en el ataque perpetrado un año antes por la misma guerrilla, en septiembre de 2024, participó en las labores de canalización de los 27 heridos que dejó dicho atentado.

La víctima mortal del atentado fue identificada como el soldado José Henry Ceballos Moreno - crédito @COL_EJERCITO/X

Los heridos, que se recuperan en un centro asistencial de la capital del departamento, recibieron la visita del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien destacó que pese a las heridas sufridas, mantienen el compromiso con el cumplimiento de su deber como miembros de las Fuerzas Militares.

“Le impregnan a uno moral, valor, motivación. Ver a un soldado que le dice a uno ‘nos recuperamos y seguimos cumpliendo la misión’”, detalló el jefe de la cartera militar al medio mencionado.

Así fue el ataque terrorista

La acción violenta ocurrió la tarde del domingo 5 de octubre de 2025, cuando integrantes del GAO ELN “Camilo cien fuegos”, perteneciente al estado mayor del frente Domingo Laín Sáenz, lanzaron bombas artesanales no convencionales (“tatucos”) contra la infraestructura militar ubicada en la zona rural de Puerto Jordán.

El ELN ha perpetrado en el pasado ataques contra la misma base militar- crédito AFP

Este atentado guarda similitud con el ocurrido en septiembre de 2024, cuando miembros del ELN emplearon un camión tipo volqueta para lanzar artefactos explosivos improvisados contra las instalaciones del mismo cantón militar. En esa ocasión, el saldo fue de tres militares fallecidos y 27 heridos, además de daños significativos en las edificaciones internas, ventanas rotas y posibles colapsos parciales de techos.

Posteriormente, ese grupo armado al margen de la ley reivindicó el ataque mediante un comunicado, justificándolo como parte de su accionar militar frente a lo que denominan un “plan paramilitar” en la zona y alegando que las Fuerzas Militares protegían estructuras irregulares.