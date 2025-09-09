Colombia

Finalista de ‘MasterChef Celebrity’, fue hospitalizada y generó preocupación por imagen en redes sociales: “Esta historia debe ser contada”

La actriz compartió una imagen conectada a equipos médicos y a oxígeno, lo que llevó a sus seguidores a enviarle mensajes de apoyo y desearle pronta recuperación

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Nela y Daniela están inconformes
Nela y Daniela están inconformes con Carolina Acevedo - crédito cortesía Canal RCN

La salud de Daniela Tapia, actriz cubano-colombiana y finalista de la edición 2023 de Masterchef Celebrity, generó preocupación entre sus seguidores y la opinión pública luego de que fuera hospitalizada de urgencia.

La noticia trascendió en redes sociales, donde la actriz de 38 años compartió una imagen desde una habitación de hospital, recibiendo oxígeno y conectada a equipos médicos.

En su cuenta de Instagram, Tapia agradeció la atención recibida tanto de los médicos como de sus seres queridos.

Junto a la foto publicada escribió: “Hola a todos. Estoy muy bien gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante!!! Cuando sea el momento les cuento todo, esta historia debe ser contada“.

El mensaje tranquilizó a quienes siguen su trayectoria y manifestaban inquietud ante el inesperado percance de salud.

La actriz recordada por su
La actriz recordada por su paso en MasterChef, preocupó a sus seguidores con imágenes en las que se ve canalizada - crédito @danielatapiaoficial/ Instagram

La actriz, conocida por su participación en producciones como Loquito por ti permanece estable y en recuperación, según reportó en sus propias redes. Ha recibido mensajes de apoyo, flores y palabras de afecto por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes manifestaron su solidaridad en medio de la incertidumbre.

Tapia destacó su gratitud y aseguró que, en cuanto lo considere oportuno, compartirá con detalle las circunstancias de su hospitalización.

No es la primera vez que la salud y la seguridad de Daniela Tapia preocupan a sus fans.

En 2023, la actriz reportó estar en Tel Aviv durante ataques aéreos en el marco del conflicto entre Israel y Palestina. En aquella ocasión, mostró en redes sociales que debió resguardarse en un búnker para protegerse de los bombardeos.

En la edición 2023 de Masterchef, Daniela Tapia logró consolidar un lugar privilegiado entre el público y avanzar hasta la final del concurso.

Carolina Avecedo regresó a MasterChef y recordó rivalidad con Daniela Tapia

El regreso de Carolina Acevedo a la cocina de MasterChef Celebrity Colombia en la edición 2025 no solo evocó su triunfo en la temporada 2023, sino que reavivó el recuerdo de las intensas disputas que marcaron su paso por el programa, en particular la rivalidad con Daniela Tapia.

La presencia de Acevedo como jurado invitada en la celebración de los 10 años del formato, transmitido por Canal RCN, puso en primer plano los conflictos que la convirtieron en una de las figuras más polémicas de la competencia.

Daniela Tapia tuvo enemistades con
Daniela Tapia tuvo enemistades con Carolina Acevedo -crédito @danielatapiaoficial/Instagram.

Durante su visita, Claudia Bahamón, presentadora del programa, rememoró ante los concursantes actuales el apodo de “Caro crisis”, que Acevedo recibió en 2023 debido a los episodios de tensión y emoción que protagonizó. La actriz, oriunda de Ibagué, no ocultó el impacto emocional que le produjo volver al set: “Estoy asustada, tengo el corazón a mil, es horrible... Ni que yo fuera a cocinar... Da ansiedad volver a esta maravillosa cocina que me llevó al extremo y al límite total y absoluto”, confesó Acevedo.

La rivalidad entre Carolina Acevedo y Daniela Tapia fue uno de los ejes más comentados de la quinta temporada. Acevedo acusó a Tapia de brindar ayuda a otros concursantes desde el balcón, lo que generó fricciones dentro del grupo. Además, tras una prueba de caja misteriosa, Acevedo envió a Tapia a estudiar, un gesto que profundizó la distancia entre ambas. El conflicto alcanzó el ámbito personal cuando Acevedo decidió bloquear a Tapia en redes sociales, evidenciando que la tensión trascendió la competencia televisiva.

El historial de Acevedo en MasterChef Celebrity estuvo marcado por múltiples enfrentamientos. Además de la disputa con Tapia, la actriz mantuvo diferencias con Martha Bolaños, quien utilizó un beneficio en un reto por parejas para perjudicarla, y con Iván Ramiro Córdoba, quien en dos ocasiones le impidió sumar puntos y llegó a declarar que buscaría vengarse: “No quiero que ella gane”.

Tapia continuo con su camino
Tapia continuo con su camino en la actuación tras su salida de MasterChef -crédito @danielatapiaoficial/ Instagram

Tras su victoria en 2023, Carolina Acevedo no se desvinculó del mundo culinario. Actualmente, desarrolla un proyecto en el que recorre diversas regiones de Colombia, cocinando y explorando las culturas locales, lo que refuerza su papel como referente para los nuevos participantes. Mientras que Daniela Tapia continuó sumergida en su carrera como actriz y haciendo parte de una agencia de talentos.

