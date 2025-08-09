Niña de seis años murió por descarga eléctrica en Playa Dormida, Santa Marta: investigan posibles fallas en obras cercanas

Playa Dormida, Santa Marta, donde ocurrió el accidente eléctrico que cobró la vida de una niña de seis años - crédito Desk to Dirbag

Una menor de seis años falleció el pasado 8 de agosto en Playa Dormida, Santa Marta, tras recibir una descarga eléctrica en una zona turística.

El caso ha abierto un debate sobre la seguridad eléctrica en espacios públicos y la supervisión de obras cercanas a áreas de recreación.

Según los reportes iniciales de medio locales, la niña, identificada como Celeste Utima Mejía, estaba en compañía de su abuela y primos cuando ocurrió el accidente.

El hecho se produjo cuando la menor tocó un cable energizado que, de acuerdo con versiones preliminares, estaría vinculado a una obra en construcción. Testigos señalaron que el incidente se produjo cuando la familia se disponía a regresar a casa después de pasar la jornada en la playa.

En el trayecto, Celeste entró en contacto con un conductor eléctrico expuesto. La descarga provocó que cayera de inmediato al suelo.

Personas presentes en el lugar y familiares intentaron auxiliarla y la trasladaron al Centro de Salud de La Paz, donde los médicos confirmaron que la niña había llegado sin signos vitales.

Conexiones eléctricas improvisadas que representan un riesgo para la comunidad en Playa Dormida - crédito creada con IA

El parte médico indicó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de la descarga.

La Unidad Criminalística de la Policía Nacional practicó la inspección técnica del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto de Medicina Legal en Santa Marta para la respectiva necropsia.

Tras conocerse el hecho, vecinos del sector expresaron preocupación por la presencia de instalaciones eléctricas improvisadas en zonas cercanas a la playa, que podrían representar riesgos similares.

Según habitantes de Playa Dormida, en varias calles y senderos se han instalado conexiones temporales o precarias asociadas a construcciones privadas, sin la debida señalización o protección.

Una representante comunitaria de la zona señaló que este no sería el primer caso en el que se reportan fallas o riesgos eléctricos en espacios públicos.

“No podemos permitir que otra familia sufra una pérdida así por falta de mantenimiento o supervisión”, dijo durante una reunión barrial convocada tras la tragedia.

La Alcaldía de Santa Marta, la Policía Metropolitana y la empresa prestadora del servicio de energía anunciaron la apertura de investigaciones para determinar las circunstancias del accidente y establecer si existió negligencia por parte de empresas, contratistas o responsables de la obra señalada.

Las pesquisas buscarán definir el origen de la instalación y si cumplía con las normas técnicas de seguridad.

La familia caminaba de regreso a su hogar después de un día de playa - crédito creada con IA

El caso también ha motivado la organización de encuentros comunitarios en Playa Dormida, con el objetivo de solicitar a las autoridades un plan de revisión de las redes eléctricas y las construcciones cercanas a espacios de uso público.

Entre las propuestas planteadas se encuentran reforzar la inspección de obras, exigir cerramientos adecuados, retirar cables expuestos y adelantar campañas de prevención de accidentes eléctricos.

En el ámbito personal, Celeste era hija de Jeisson Mauricio Utima Cortés, originario de Quimbaya (Quindío) y encargado desde 2021 de la distribución de productos periodísticos de la Casa Editorial El Informador, y de Diana Mejía Londoño. Tenía un hermano menor llamado Ángel, según información tomada por El Tiempo.

La noticia ha tenido eco más allá de Santa Marta, con mensajes de solidaridad provenientes de diferentes regiones del país.

Compañeros de trabajo del padre de la menor, conocidos de la familia y ciudadanos que han seguido el caso, han expresado su respaldo y pedido celeridad en las investigaciones.

La empresa de energía anunció que colaborará con las autoridades para esclarecer el hecho y, de ser necesario, corregir cualquier anomalía que represente un riesgo para la comunidad.

La Policía realizará diligencias en el área afectada para determinar responsabilidades en el accidente eléctrico - crédito Colprensa

El resultado de las indagaciones de la Policía y la Fiscalía será determinante para establecer si la descarga fue producto de una falla técnica, una conexión ilegal o una omisión en las medidas de seguridad de la obra cercana.

Según las autoridades, una vez se tengan los informes periciales, se definirá si hay lugar a imputaciones o sanciones.