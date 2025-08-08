Zentria denunció una deuda de $600.000 millones de Nueva EPS con sus clínicas y hospitales

Carolina Buendía negó el desvío de recursos al exterior y afirmó que la inversión extranjera se mantuvo en el país bajo los parámetros legales - crédito Nueva EPS y LinkedIn

Carolina Buendía, presidenta del grupo Zentria, declaró que, pese a los halagos del presidente Gustavo Petro al Ministerio de Salud por su gestión, la Nueva EPS mantiene una deuda de seiscientos mil millones de pesos con la red de clínicas y hospitales de la compañía.

Buendía explicó, en conversación con El Colombiano, que las EPS acumulaban retrasos en los pagos superiores a seis meses, lo que correspondía a una facturación de poco más de $1,8 billones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estamos pasando por unos momentos de liquidez completo como consecuencia de toda esta crisis en el sector. Pero, seguimos apostándole al país, a la salud de los colombianos”, dijo.

Agregó: “Con la apertura reciente de nuestra clínica en Armenia completamos 23 hospitales y más de 2.700 camas hospitalarias cerrando una brecha de salud y de calidad en las ciudades intermedias de nuestro país”, señaló la presidenta.

La institución de Villavicencio anunció la interrupción temporal de servicios esenciales tras meses de impagos, señalando que la falta de recursos ha puesto en riesgo la atención y la estabilidad del personal sanitario - crédito Héctor Alfonso Castilla Sabogal / Google Maps

Sobre la principal deudora, Buendía sostuvo: “Nueva EPS es hoy por hoy nuestro principal deudor. También es verdad porque es la EPS más grande del país y está en ciudades intermedias, que es justo donde Zentria la apuesta a cerrar la brecha”.

En relación con el manejo financiero, Buendía aseguró que “a nosotros las EPS nos adeudan poco más de seis meses de operación. Prestamos un servicio hoy y pasa más de medio año para que recibamos el pago”.

Al consultarle por el monto exacto de la deuda con Nueva EPS, afirmó: “Nuestra cuenta por cobrar a la Nueva EPS está superando los 600.000 millones”.

Ante cuestionamientos sobre movimientos de capital hacia paraísos fiscales, Buendía respondió al medio que “nada de eso es cierto, Zentria es una inversión gestionada por Patria, que es el mayor gestor de activos alternativos de América Latina. Cumplimos con todos los protocolos y las normas de buen gobierno. Y en ningún caso, ningún recurso de las operaciones de salud de Patria en Colombia a través de Zentria han sido desviados ni girados al exterior”.

Agregó: “Ningún recurso del sistema de salud que recibieron terminó en un paraíso fiscal”.

El aumento de tutelas evidencia una crisis estructural en el sistema de salud administrado por la Nueva EPS - crédito Nueva EPS

En materia de ajuste operativo, Buendía precisó que no cerraron clínicas, aunque adaptaron servicios y realizaron procesos de optimización. “Hemos venido haciendo una optimización grande en los procesos. […] Pero también es verdad que con esta crisis, nos hemos visto en la necesidad de reducir ineficiencias. Todo esto nos ha obligado a tener una operación bastante más eficiente”.

La presidenta de Zentria expresó preocupación frente a la sostenibilidad del sistema de salud: “Yo diría que nos hemos profundizado en una crisis financiera muy fuerte donde hoy por hoy tenemos un desafío de hacer y entregar salud de calidad con menos recursos”.

Alejandro Gaviria desmintió afirmaciones de Gustavo Petro sobre el sistema de salud colombiano

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, rechazó la afirmación de Gustavo Petro sobre la supuesta mala calidad del sistema de salud colombiano. Gaviria escribió en la red social X: “El presidente Petro aseguró, en tono exaltado, que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. ¿Es cierto lo que dice? ¿Tiene alguna evidencia que lo respalde? No. Abro hilo para explicar por qué”.

Gaviria indicó que los sistemas de salud buscan mejorar la salud de la población y proteger financieramente a los hogares.

Respuesta de Alejandro Gaviria ante el pronunciamiento de Gustavo Petro - crédito @agaviriau

“Cualquier comparación entre sistemas de salud debe enfocarse en estos dos aspectos y realizarse entre países con niveles similares de desarrollo. El presidente no lo hace. Parece no entender el tema”, dijo.

Refiriéndose a los logros en salud, el exministro señaló que “en mortalidad materna, Colombia ha mejorado tanto como otros países de ingreso medio alto. Sus resultados son promedio. Lo mismo ocurre con la mortalidad infantil. Decir que estamos entre los peores es falso”.

Gaviria también analizó la protección financiera y afirmó que Colombia se ubica entre los países con mejores resultados en gasto de bolsillo dentro del grupo comparable.