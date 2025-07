Congresista Republicana María Elvira Salazar se refirió a la carta de Gustavo Petro a Donald Trump: “Me alegra que haya entrado en su sano juicio”

María Elvira Salazar, congresista por Partido Republicano - crédito Lenin Nolly/EFE

La congresista republicana de Estados Unidos María Elvira Salazar reaccionó públicamente a los señalamientos del presidente colombiano Gustavo Petro, que ha acusado a legisladores estadounidenses de intervenir en asuntos internos de Colombia.

Desde el Capitolio en Washington, la representante por Florida cuestionó al mandatario colombiano y defendió el derecho de los congresistas estadounidenses a opinar sobre temas internacionales, amparándose en la Primera Enmienda de la Constitución de su país.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes 7 de julio de 2025, Salazar se refirió a las tensiones surgidas tras la publicación de una serie de grabaciones difundidas por el diario El País de España, en las que se involucra al excanciller colombiano Álvaro Leyva y a legisladores estadounidenses como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, en conversaciones que, presuntamente, sugerían una estrategia para propiciar la salida del poder de Gustavo Petro.

Frente a estos hechos, el mandatario colombiano ha insinuado que hay injerencia extranjera en la política nacional, lo que motivó una respuesta directa por parte de la congresista estadounidense.

“El presidente Petro nos está acusando a los tres representantes federales del sur de la Florida, que representamos a cientos de miles de colombianos, de injerencia”, afirmó.

En su opinión, el jefe de Estado colombiano desconoce las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión en Estados Unidos.

Salazar sostuvo que Petro representa un riesgo para el sistema democrático colombiano. “Sabemos que Petro representa una amenaza para la democracia colombiana y es nuestro deber alzar la voz, es un deber moral, es un deber político porque hay cientos de votantes en el sur de la Florida que reconocen este mismo peligro y esta misma amenaza del presidente Petro a la institucionalidad colombiana que va más allá del presidente de turno”, señaló.

En declaraciones a medios colombianos, la legisladora celebró que Petro en la carta enviada a Donald Trump haya moderado su tono.

“Si el presidente entendió que no procede acusarnos por decirle que se porte bien y no se meta con la Constitución colombiana, entonces me alegro mucho que el caballero entró en su sano juicio”, manifestó.

Consultada por Semana sobre el impacto de esta controversia en las relaciones bilaterales, Salazar desestimó las decisiones diplomáticas recientes, como la llamada a consultas del embajador colombiano en Washington.

A su juicio, estas acciones no contribuyen a resolver las diferencias entre ambos gobiernos. “Era una pérdida de tiempo y nunca tuvo que haber sido llamado a consultas”, afirmó.

Según ella, el representante diplomático colombiano debería buscar fortalecer los vínculos con las autoridades estadounidenses y expresar el interés de los ciudadanos colombianos en mantener relaciones estables con Washington.

La representante también fue consultada sobre la posibilidad de que sus intervenciones sean examinadas por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, dado que algunos sectores han cuestionado la legitimidad de sus declaraciones sobre un mandatario extranjero.

“Ese comité no investiga cuando un congresista defiende la democracia. Al contrario, nos felicitaría. Y si no lo hiciera, deberían investigarme por no cumplir con mi trabajo”, respondió.

Las críticas de Salazar incluyeron señalamientos personales hacia el presidente Petro, a quien describió como “exguerrillero, expandillero y exladrón” y lo acusó de intentar apropiarse de recursos fundamentales para el desarrollo del país. “Busca venir a robarse lo que los colombianos necesitan para seguir adelante, ser feliz, tener una economía de mercado, tener libertad y tener progreso”, expresó.

La legisladora añadió que, desde su perspectiva, el presidente colombiano no se ha ajustado a los principios democráticos y económicos que, a su juicio, favorecen el crecimiento de los países. Lamentó que la relación entre los dos gobiernos se haya deteriorado y planteó la necesidad de que Petro adopte un comportamiento más acorde con otros mandatarios del continente.

“Me da gran pena porque a mí me gustaría que el presidente Petro ahora en este último tramo de su presidencia entienda que el acercamiento con los Estados Unidos es bueno y que debe comportarse como se comportan los otros presidentes del hemisferio”, expresó.

Finalmente, Salazar cerró sus declaraciones refiriéndose al proceso democrático en Colombia. Afirmó que espera que Petro finalice su mandato respetando la legalidad y que la ciudadanía pueda elegir libremente a su sucesor.

“Ya sabemos que Petro ganó, muy bien, él va a terminar su mandato. El orden constitucional, esperemos que no lo rompa y que los colombianos escojan libremente al próximo presidente”, concluyó.