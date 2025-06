Video: Daniel Quintero fue chiflado durante debate en la convención de Asobancaria en Cartagena por el caso Aguas Vivas

Daniel Quintero sufrió un duro revés en un evento en Cartagena - crédito @Juanparal/X

El auditorio de la 59a Convención Bancaria en Cartagena mostró una reacción inusual cuando Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, intentó intervenir durante uno de los debates presidenciales. Los asistentes interrumpieron a Quintero, impidiéndole hablar, hasta que los moderadores del panel político intervinieron para restablecer el orden y permitirle continuar.

La reacción del auditorio, compuesto en gran parte por empresarios y representantes del sector financiero, reflejó el recelo que existe hacia la figura de Quintero, especialmente entre los asistentes provenientes de Antioquia, región que representa un peso considerable dentro del sector empresarial del país. Estos sectores criticaron la gestión de Quintero al frente de la capital del departamento de Antioquia, lo que se evidenció en la recepción que tuvo durante el evento.

El motivo principal de la controversia gira en torno a la imputación de la Fiscalía contra Quintero por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Estos cargos están relacionados con el caso conocido como Aguas Vivas, en el que se investiga un presunto incremento injustificado en el valor de un terreno durante su administración.

Tras los abucheos de los asistentes al precandidato presidencial, Andrés Mompotes, director de El Tiempo y moderador del panel, se vio obligado a intervenir para solicitar calma entre el público.

Daniel Quintero respondió a los chiflidos - crédito @QuinteroCalle/X

Luego del evento, el exmandatario local aseguró en sus redes sociales “me chiflan algunos banqueros porque saben que no me vendo. No tengo precio. Yo no soy de los que cree que plata es plata”.

Los candidatos hablaron más a fondo de sus propuestas

Uno de los tres debates programados en el evento reunió a seis figuras políticas: Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, María Fernanda Cabal y el exalcalde de Cali, Maurice Armitage. La atmósfera en el recinto fluctuó entre aplausos y rechiflas, dependiendo de la intervención de cada aspirante a la Presidencia de Colombia.

Durante la intervención del exdirector de Departameneo de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar, la tensión se hizo evidente. Cuando respondió por qué aspira a la presidencia, solo se escuchó un aplauso aislado que rápidamente se apagó. Bolívar expresó: “Sé que acá no nos quieren”, frase que reflejó el ambiente poco receptivo hacia su candidatura.

. Mauricio Cárdenas afirmó que, de llegar a la presidencia, su primera acción sería levantar las mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito Diego Pineda/Colprensa

Una vez que el debate retomó su cauce, los precandidatos comenzaron a exponer sus propuestas. Mauricio Cárdenas afirmó que, de llegar a la presidencia, su primera acción sería levantar las mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), argumentando que estos diálogos han resultado infructuosos. Por su parte, Mauricio Lizcano reconoció que las negociaciones no han sido óptimas, pero manifestó su desacuerdo con abandonar el proceso de paz, prefiriendo buscar alternativas para avanzar.

Gustavo Bolívar propuso mantener las negociaciones con el ELN, pero sugirió establecer un plazo límite para evaluar su continuidad antes de decidir si se suspenden. Esta postura busca equilibrar la persistencia en el diálogo con la necesidad de resultados concretos.

En relación con la política energética y minera, Mauricio Lizcano se refirió a la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de frenar nuevos contratos de exploración petrolera y minera. Lizcano planteó la reanudación de la exploración del subsuelo y habló de cuatro alternativas para superar la coyuntura actual, no especificó los detalles de estas propuestas.

Al respecto, Daniel Quintero sostuvo que no apoya el uso del fracking para mejorar la explotación de hidrocarburos en el país.

Por otro lado, el formato del debate también incluyó una sección de respuestas rápidas, donde los precandidatos debían responder con un ‘sí’ o un ‘no’ a diversas preguntas. A lo largo de las participaciones de los precandidatos hubo unanimidad en pocas ocasiones, pero todos coincidieron en dos puntos: ninguno reconocería a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y todos apoyaron la exigencia de una evaluación de salud para los aspirantes a la presidencia.