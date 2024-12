La “salsa break” de La Mambanegra llega a Bogotá para darle la bienvenida a la Navidad

Jacobo Vélez, creador de La Mambanegra

Jacobo Vélez es el creador de La Mambanegra, una orquesta caleña que mezcla la salsa neoyorquina de los años 70, con el funk de James Brown y Jason Parker, el hip hop, la música cubana, el dancehall jamaiquino y la tradición musical del Valle del Cauca en una particular fusión que denomina “salsa break” y que ha sido reseñada en medios como la revista Billboard o el peródico británico The Guardian por su particular sonido

Esta singular expresión musical, que algunos califican como “cargada de veneno”, “picante” y “peligrosa”, es producto del aporte de veteranos folcloristas e investigadores, jazzistas y jóvenes salseros que conforman la agrupación.

Jacobo es el director, productor y vocalista de esta banda, que cuenta en la batería con Harold Orozco; Sergio Ramírez en el bongó; en la conga, Jayna Carlos Arrechea; Yeffrey Obando en el bajo; en el piano, Daniel Gutiérrez; en la guitarra eléctrica, Carlos Peralta; Isa “La roca”, en el trombón; en la trompeta, Roger Torres, y en los coros, Guido y Carolina Mosquera.

Jacobo Vélez y La Mambanegra, foto Jorge Idárraga

Su álbum debut, El Callegüeso y su Malamaña, fue seleccionado entre los mejores del 2015 y han llevado su música a algunos de los más importantes festivales europeos, como el Roskilde Festival (Dinamarca), WOMAD (Reino Unido), el Pohoda Festival (Slovaquía), el Lugano Jazz Festival (Suiza) o el Tempo Latino (Francia), donde han compartido escenario con artistas como Ruben Blades, George Benson, Concha Buika, Philip Glass, George Clinton & Funkadelic Parliament, Oumou Sangare, Solange, Foo Fighters y Emir Kusturica.

Jacobo se inspiró en la historia de su bisabuelo, conocido como “El Callegüeso”, una especie de héroe popular del Barrio Obrero de Cali, quien salió de la capital del Valle del Cauca y se embarcó como polizón en Buenaventura con destino a los Estados Unidos, pero terminó lanzado del barco cerca a las costas de Cuba, donde permaneció un tiempo antes de poder llegar a Nueva York; allí, en los años 40, fundó una orquesta con el nombre de La Mambanegra, junto al percusionista cubano, Chano Pozo, con el sueño de hacer algo diferente en el mundo de la salsa y la música latina.

Junto a la periodista, artista e investigadora caleña Julia Díaz, Jacobo empezó a reconstruir la historia de “El Callegüeso” y La mamba negra y fue entonces que decidió crear una orquesta, como la de su bisabuelo.

Vélez, el de ahora, también viajó a La Habana, pero no como polizón, y allí participó en una residencia artística junto a la rapera Telmary Díaz, como parte de una plataforma de encuentro organizada por la Fábrica de Arte Cubano (FAC) AMPM.

“Este viaje fue muy especial, conmovedor, son pocas las palabras para describir lo vivido, fue establecer lazos con artistas como Telmary y tener la oportunidad de presentarnos en sitios míticos e históricos como la Casa de las Américas, el Bertolt Brecht y rodar en el Centro Habana”, así describió Vélez su experiencia en Cuba.

Vélez siguió su preparación en los Estados Unidos y en Europa, lo que se refleja en este proyecto musical que él mismo define como una propuesta con muchos sabores y muchas influencias que busca salirse del modelo de la salsa tradicional y llegar a nuevos públicos.

La Mambanegra se presentará este sábado 7 de diciembre en la Plaza de los alfiles del centro comercial Gran Estación

Tras lanzar algunos adelantos de la que será su próxima producción musical, Radio Mamba Internacional, que verá la luz en el 2025, y una exitosa gira en México, La Mambanegra se presentará este sábado 7 de diciembre en un espectáculo gratuito para celebrar el día de las velitas, organizado por Páramo y el Centro Comercial Gran Estación, en la llamada “Plaza de los alfiles”.

El espectáculo, que comenzará a las 7:00 de la noche, incluirá también un show de fuegos artificiales, con el cual el centro comercial le dará la bienvenida oficial a la Navidad.