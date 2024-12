No es la zanahoria: este producto natural funciona como aliado clave para prevenir cataratas y mejorar la visión

Esta fruta también tiene otros beneficios como favorecer la memoria, la salud ósea y la circulación sanguínea - crédito magen ilustrativa Infobae

La alimentación juega un papel crucial en el mantenimiento de nuestra salud, y ciertos alimentos no solo aportan energía y nutrientes, sino que también tienen el potencial de prevenir enfermedades. Entre ellos, hay uno que funciona como aliado poderoso para la salud visual, superando incluso la fama de la zanahoria como la mejor amiga de los ojos.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Singapur ha revelado que el consumo regular de uvas tiene beneficios significativos para la salud ocular, especialmente en adultos mayores.

Propiedades nutricionales

Las uvas se destacan por su perfil nutricional único, pues están compuestas principalmente de agua (80%) e hidratos de carbono de rápida asimilación, son una fuente inmediata de energía. Aportan entre 64 y 110 calorías por cada 100 gramos, dependiendo de si son blancas o negras, y contienen pequeñas cantidades de fibra, lo que contribuye al bienestar digestivo.

En cuanto a las vitaminas, las uvas son ricas en betacaroteno, un precursor de la vitamina A esencial para la salud ocular, y vitamina B6, clave para el sistema nervioso. También contienen minerales como potasio, magnesio y calcio, fundamentales para el funcionamiento celular y la salud ósea.

Cómo consumirlas para obtener mayores beneficios

Según la investigación, consumir diariamente 46 gramos de polvo de uvas –equivalente a una porción pequeña de fruta fresca– mejora el pigmento macular. Este pigmento, situado en la mácula, la zona central de la retina encargada de la visión nítida, actúa como un “anteojo de sol natural”, filtrando la dañina radiación azul y reduciendo el estrés oxidativo causado por la luz.

Además, las uvas combaten los productos finales de glicación avanzada (AGE), compuestos tóxicos asociados al envejecimiento y enfermedades crónicas. Este efecto protector sobre los ojos se suma a los múltiples beneficios antioxidantes de esta fruta, contribuyendo a prevenir enfermedades como las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

“Las uvas son una fruta fácil y accesible que puede tener un impacto beneficioso cuando se consumen en cantidades normales, aproximadamente 200 gramos al día”, explicó Jung Eun Kim, autora principal del estudio.

Además de su impacto en la salud ocular, las uvas ofrecen múltiples ventajas:

Control del colesterol: Sus compuestos antioxidantes reducen los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en la sangre.

Mejora de la memoria: El resveratrol, un compuesto presente en la uva, mejora la circulación cerebral y reduce la inflamación.

Protección de los huesos: Gracias a su contenido en vitamina K, favorecen la fijación del calcio.

Regulación de la presión arterial: Las propiedades cardioprotectoras de la uva facilitan la circulación sanguínea y previenen la hipertensión.

Un dato de suma relevancia es que la cáscara y las semillas de la uva, a menudo desaprovechadas, concentran hasta diez veces más propiedades antioxidantes que la pulpa, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Consejos para disfrutar al máximo de las uvas

Esta fruta, disponible durante todo el año, tiene su temporada alta en otoño y es protagonista en celebraciones como la Navidad y fin de año. Para maximizar sus beneficios, es importante elegir uvas frescas con tallos verdes y firmes, lavarlas bien antes de consumirlas, y aprovechar tanto la pulpa como las semillas.

Las uvas también son muy versátiles a la hora de acompañar grandes platos, pues no solo se pueden disfrutar solas sino, además, combinadas con carnes, quesos, pescados no grasos, y en macedonias o repostería. Incorporarlas a la dieta diaria no solo enriquece el menú, sino que también refuerza la salud integral, incluyendo la visión.

Así las cosas, esta fruta es un ejemplo de cómo un alimento accesible y sencillo puede marcar la diferencia en la calidad de vida. Con sus múltiples beneficios, esta fruta reafirma que una alimentación balanceada es clave para mantenernos saludables y disfrutar de una vida plena.