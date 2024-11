Yina Calderón se despachó en contra de Mariana Zapata y la señaló de haberle “tumbado el novio” a una amiga: “Solapada”

La empresaria aseguró que no la quieren por haberle quitado el novio a una de sus mejores amigas - crédito @tinacalderontvoficial/IG

Yina Calderón es conocida en el mundo del entretenimiento, por sus contantes polémicas con otros creadores de contenido, entre los que se destacan Andrea Valdiri, Melissa Gate y, ahora, su nueva víctima fue Mariana Zapata.

Y es que la empresaria de fajas constantemente resuelve los interrogantes de sus seguidores, quienes le piden opiniones sobre otros de los colegas de la huilense.

En esta oportunidad, Calderón se despachó en contra de Zapata al no bajarla de “solapada” por a un rumor que circuló en redes sociales, que afirmaba que la creadora de contenido que compitió por un cupo a La casa de los famosos Colombia le quitó el novio a una de sus amigas.

Sin embargo, la huilense aseguró que aunque no conoce a la implicada ni tiene nada en contra de ella, sí es necesario tener cuidado con ese tipo de personas.

“Yo no la conozco a ella, no me ha hecho nada, pero sé que ella le bajó el novio a Karina García. Ella le tendió la mano, la metió a la casa, hacían Tiktok y la vieja le tumbó el novio”, aseguró inicialmente la empresaria de fajas.

Pero ahí no terminó la crítica de Calderón, ya que dijo que ese sería el motivo por le que Manuela Gómez y otras mujeres del mundo digital no quieren a Zapata.

Y concluyó: “Es que esas morrongas y solapadas, líbrame señor padre nuestro, porque con esa carita de yo no fui, ay nene”.

Al conocerse las declaraciones de Yina Calderón, las redes sociales no dudaron en reaccionar, por lo que rápidamente los internautas dejaron sus opiniones al respecto de las cuales destacan: “Y ella no era la que había dicho que iba a cambiar su forma de ser”; “Yina debería trabajar en La Red, porque nada se le escapa”; “todas hemos tenido una Mariana Zapata en nuestras vidas”; “pero cómo hace esta mujer para estar mejor dateada que los programas de chismes”, entre otros.

Esta no es la primera vez que Yina ataca a Mariana Zapata

Cuando se conoció de la postulación de Mariana Zapata para que votaran por su ingreso a La casa de los famosos Colombia, una de las primeras en reaccionar fue Yina Calderón. Es de recordar que, la creadora de contenido es recordada por haber sostenido una relación con el también influencer Santiago Arroyave.

“Pero si van a llevar a unas viejas que ni ‘mu’, esa Mariana Zapata no da contenido, esa Manuela Gómez, ella es una mamá, que se quede vendiendo postres”, aseguró inicialmente. Sin embargo, no fue lo único que dijo, ya que mencionó que solamente servía para mostrar piel en el reality de convivencia: “Para que muestre, como pa’ que sea la mostrona del programa”.

Qué dijo Mariana Zapata al respecto

En redes sociales después de que Calderón filtrara sus opiniones sobre lo que pensaba de la participación de Zapata en el formato del Canal RCN, la joven modelo no se quedó atrás y se viralizó un nuevo pronunciamiento, esta vez de parte de Mariana Zapata, que fue contundente con su respuesta.

Agregó que eso no la ha definido como persona y como figura reconocida del mundo digital y se defendió de las críticas al ser llamada “mueble”.

“Me da un pesar del mueble que dice Yina que soy. Que sepa que está muy engañada, porque mi comunidad me la he ganado a pulso. A diferencia de ella, no tengo que estar hablando de nadie y, además, intentando brillar apagando la luz de otros, eso a mí no me toca hacerlo”, puntualizó la antioqueña.