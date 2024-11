María Fernanda Cabal rechazó los disturbios de encapuchados en Medellín, pidió “individualizarlos y capturarlos”

Un vehículo de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue consumido por las llamas tras ser sustraído y quemado por encapuchados durante los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid - crédito @MariaFdaCabal/X

Una violenta jornada de protestas alteró la tranquilidad de Medellín el martes 19 de noviembre de 2024, cuando un grupo de encapuchados protagonizó disturbios a las afueras del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en su sede principal en El Poblado.

Los hechos incluyeron el hurto y quema de un vehículo de la Secretaría de Movilidad, bloqueos en la calle 7 con avenida Las Vegas y una intensa congestión vehicular que afectó el sur de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante esta situación, la senadora María Fernanda Cabal, reconocida opositora del Gobierno de Gustavo Petro, emitió un enérgico pronunciamiento a través de su cuenta en X, en el que calificó a los responsables de los actos como “terroristas” y reclamó medidas contundentes por parte del Estado.

El mensaje de la senadora Cabal

La congresista expresó su rechazo a través de una publicación en la que afirmó que estos actos de violencia no representan el legítimo derecho a la protesta, sino que constituyen un acto de terrorismo.

“No más con el cuento que estos terroristas están ejerciendo el ‘derecho’ a la protesta a las afueras del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín. Debe haber una persecución penal efectiva que permita individualizarlos y capturarlos. El Estado no puede tener espacios vedados para garantizar la seguridad ciudadana”.

La senadora María Fernanda Cabal condenó los actos de violencia en Medellín, calificándolos de “terrorismo” - crédito @MariaFdaCabal/X

Detalles de los disturbios

A través de varios videos que fueron compartidos en redes sociales, se puede apreciar a un grupo de encapuchados sustrayendo un vehículo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, mientras bloquean una vía principal y posteriormente incendian el automotor.

Según testigos, los incidentes comenzaron en horas de la tarde y se intensificaron hacia la noche, generando caos en el sector.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid durante los disturbios registrados el martes - crédito @SegundoLaVerdad/X

El vehículo, utilizado habitualmente para la toma de fotomultas, había sido asignado al control de tránsito en la zona sur de la ciudad, por tal motivo, las autoridades locales decidieron evacuar las instalaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid como medida preventiva.

“Esto es terrorismo”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se manifestó de forma contundente a través de su cuenta en X: “Esto no es protesta pacífica. Esto es terrorismo. Son criminales”.

El mandatario indicó que ya había dado instrucciones a la Policía Metropolitana para intervenir y restablecer el orden en el sector afectado, por lo que condenó el uso de capuchas como un método para generar miedo e instó a que estos actos de violencia sean enfrentados con determinación: “Cobarde aquel que se tapa la cara con capuchas para generar terror y miedo”.

La Alcaldía de Medellín confirmó que se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de las autoridades y contener los disturbios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, afirmando que “esto no es protesta pacífica, esto es terrorismo” - crédito FicoGutierrez / X

Preocupación por la violencia

Estos hechos de violencia se sumaron a una serie de disturbios que incrementaron la percepción de inseguridad en Medellín, dado que durante la jornada también se reportaron detonaciones de papas bomba en otros sectores.

La reacción de la senadora no fue la única con la que se rechazaron estos actos considerados como terroristas, pues varios usarios de X solicitaron medidas para proteger la seguridad de los ciudadanos.

“Digamos encapuchados NO, terroristas que se matriculan como estudiantes en el Politécnico Jaime Isaza. Además de quemar vehículos, las ambulancias con enfermos graves con el trancon vehicular que se armó no pudieron pasar, es un atentado a la vida”; “Esto ocurre cuando legitiman bandidos. En Medellín encapuchados quemaron vehículo oficial. Terroristas que serán convertidos en ‘gestores de paz’”; “Ingreso del ESMAD al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en Medellín. Excelente 💯😅, que vayan por esos guerrilleros que no dejan estudiar...solo los terroristas le temen al ESMAD 💚🤍”, fueron algunos de los comentarios que se conocieron sobre los hechos.