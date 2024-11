Ricardo Roa defendió a capa y espada a su novio por escándalo de injerencia en Ecopetrol: “No hace parte de la organización”

Ricardo Roa desmintió rumores de injerencia de su novio en decisiones de Ecopetrol - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Continúan las polémicas en el Gobierno nacional, luego de que un ex directivo de Ecopetrol confirmó que Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Ricardo Roa, presidente de la compañía más importante del país, incide de manera contundente en las decisiones que toma la petrolera.

Según la fuente, Caicedo utilizó presuntamente su posición para que Leandro Hermosa Cano, un sobrino suyo, ocupara un puesto en un el Oleoducto de los Llanos Orientales.

“Solicitó una reunión conmigo, entregó su hoja de vida y sugirió que lo contratáramos. Su perfil no se necesitaba en el grupo, tocó buscarle un acomodo”, manifestó en Caracol Radio. A propósito, señaló que le hicieron otras cinco recomendaciones y tuvo otros dos encuentros con Caicedo Cano: ahí le dijo que lo iba a llamar a ofrecerle un “favorcito”.

A su vez, la Silla Vacia reveló que la pareja de Roa tuvo influencia en varios negocios de la petrolera por medio de una empresa de energía en Estado Unidos que fundó junto a una de las hijas de Santiago Vargas, uno de los principales benefactores del partido Colombia Humana del presidente de la República, Gustavo Petro.

Ricardo Roa defiende a su novio de acusaciones en su contra - crédito: Redes sociales

Tras los señalamientos, Ricardo Roa salió a defender su gestión al mando de Ecopetrol y a su pareja. En rueda de prensa, sostuvo que Caicedo no tiene ninguna injerencia en la empresa. Además, desmintió su presencia en negocios con contratistas del sector.

“Respecto a mi pareja y su poderío y su relación con Ecopetrol, no la tiene y nunca la ha tenido y no la va a tener. Así se lo hice saber a la junta directiva a finales del año pasado, cuando surgieron por primera vez los rumores de aparentes vínculos y aparentes influencias en contratos”, dijo.

Según el directivo, dejó evidencia por escrito a la junta directiva para corroborar sus declaraciones, confirmando que su pareja no tiene ninguna injerencia ni poder dentro de la petrolera colombiana.

“Lo dejé de manera escrita en los comités de auditoria y vuelvo y lo repito, él no tiene ningún contrato y no lo va a tener, al menos mientras yo este aquí. No hace parte de la organización con ninguna vinculación”, aseveró.

¿Quién es el novio de Ricardo Roa acusado de manejar puestos en Ecopetrol?

Julián Caicedo Cano, novio de Ricardo Roa, director de Ecopetrol, esta siendo investigado por la Procuraduría - crédito Colprensa/@julianccanoc/Instagram

Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Roa, tiene 31 años, es administrador de negocios internacionales de la Universidad Konrad Lorenz y posee una especialización en desarrollo de negocios. Cano está en el ojo de la polémica desde 2023, luego que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación en su contra por haber firmado dos contratos con el Estado, lo que va en contra de la legislación colombiana que prohíbe a una persona tener más de un contrato estatal.

Las licitaciones en cuestión son dos contratos de prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo en Medellín, Antioquia y su rol como asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invias), lo que generó dudas con respecto a posibles conflictos de intereses.

El órgano de control también señaló que Caicedo habría cometido otra falta disciplinaria, por incumplir con sus funciones al no asistir a reuniones de Invias, prueba de ello son las fotografías en sus redes sociales en las que mostró sus viajes por el mundo.

Una presunta violación al régimen de inhabilidades y el incumplimiento de sus funciones como asesor de la dirección del Invías tiene Julián Caicedo Cano bajo el escrutinio de las autoridades - crédito @julianccanoc/Instagram

“Presunto incumplimiento de las funciones misionales a cargo del señor Carlos Julián Caicedo Cano, como asesor 1020 grado 08, asignado al Invías, al observarse que paralelamente al tiempo en que debía cumplir con estas, aparecen fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales en la plataforma social Instagram”, se lee en el documento emitido por la Procuraduría.